La pelota que se llevó Borré tras su póker en River ya tiene dueña

Lunes, 22 de marzo de 2021

El goleador del Millonario prometió que Guadalupe, su bebé, se quedará con la redonda luego de sus cuatro tantos.





Rafael Santos Borré, delantero de River, se llevó la pelota luego de gritar cuatro goles en el triunfo aplastante por 6-1 sobre Godoy Cruz, por la sexta fecha de la Copa Liga Profesional. Y esa redonda, codiciada por todos, ya tiene dueña.





"Es para mi hija Guadalupe. Cuando crezca y vea los recuerdos se la voy a dar a ella, va a quedar en nuestro museo para que la pueda disfrutar", aseguró el atacante colombiano en diálogo con TNT Sports.





Luego de llegar a los 52 goles en 137 partidos con River, agregó: "Estuvo peleado pero me la pude quedar, ja. Gracias a Godoy Cruz por darme la pelota, lo importante es que quede el recuerdo de este partido". También se lo dedicó a su compañero Fabrizio Angileri, quien sufrió el fallecimiento de su padre el viernes.



"Fueron dos semanas y media muy duras. Sabíamos lo que le pasaba, tuvo que dejar de entrenarse y que él nos cuente el día a día sabiendo lo duro de la situación y el momento difícil fue complicado. Todo el grupo esta con él", expresó Borré, quien podría irse en junio tras el final de su contrato.





Los números de Rafael Santos Borré en River



No por nada le dicen el 'Máquina'. Es que Rafael Santos Borré funciona como tal en el River de Marcelo Gallardo, que lo tiene cada vez más consolidado como el máximo anotador de su exitoso ciclo como entrenador: 52 goles en 137 partidos y un promedio de 0,37 lo avalan.



El futuro de Borré parece lejos de River



El colombiano de 25 años tiene contrato hasta el 30 de junio y su continuidad, en un contexto económico que no ayuda para nada, parece muy difícil: para poder avanzar con ello el club de Núñez debe comprar el 50 por ciento restante de su pase en 3.500.000 euros y luego negociar con el jugador, que interesa en Brasil (se bajó Palmeiras y apareció San Pablo) y España (Celta de Vigo lo tiene en carpeta).