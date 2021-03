Millonario robo a Rentas: liberaron a los dos detenidos

Viernes, 19 de marzo de 2021

Se declaró la falta de mérito para dos hombres que estaban acusados de robar $1.057.000 en menos de dos minutos.







Quedaron en libertad Armando Enrique Benítez (42), alias “Chuchi”, y Javier Acebedo (43), alias “Javito”, quienes estaban detenidos y acusados de participar del millonario robo a la Dirección General de Rentas (DGR) ocurrido en junio del año pasado.



La jueza de Instrucción N° 5, María Amelia Zair Nicolás, dictó de falta mérito al quedar demostrado que las pruebas que existen en el expediente no son suficientes para sostener la imputación contra los acusados.



En el marco de la investigación, la policía había realizado varios allanamientos con una importante cantidad de objetos y dinero secuestrado. Los procedimientos fueron llevados a cabo en domicilios del barrio Pujol; uno en el Colombia Granaderos y otro en el barrio Laguna Seca.



También irrumpieron en una casa quinta y galpones en construcción de grandes dimensiones en el barrio Santa María.





En la oportunidad confiscaron un radio handy con frecuencia policial, dos armas de fuego tipo escopetas, una suma de dinero aproximada de 180 mil pesos, una mochila, prendas de vestir, una motocicleta, un dron, un carrito de golf; gran cantidad de equipos nuevos de audio-sonido de mucho valor, materiales nuevos de construcción valuados en importante suma, 100 sillas plásticas nuevas; entre otras cosas.



El abogado Jorge Barboza, que representa a los recién liberados, manifestó que el dinero secuestrado en el operativo ya fue devuelvo a un familiar de sus clientes porque se comprobó que era de su propiedad.



“La moto que fue secuestrada también se pudo determinar que no fue la empleada en el robo. Se cotejó con la filmación captada por la cámara de seguridad de Rentas y no condice ni en la marca y tampoco la patente. Lo mismo con las prendas de vestir confiscadas, tampoco coinciden con la vestimenta que llevaban puesta los sujetos que ingresaron al edificio. Todas las pruebas fueron desestimadas. En tanto se acreditó con facturas que todos los electrodomésticos confiscados fueron comprados de buena fe, dos meses antes de que se cometiera el robo”, precisó.



Cabe recordar que el robo fue perpetrado entre la 1.30 y las 3 de la madrugada del miércoles 10 de junio en la sede de Rentas, avenida Gobernador Pujol al 2330. Dos hombres fueron filmados por las cámaras de videovigilancia en la oficina de una funcionaria del organismo, de donde se llevaron $1.057.000 en tan solo dos minutos, según el registro fílmico. De la investigación surgió además que los delincuentes rompieron una ventana trasera, por donde ingresaron al edificio de la avenida Poncho Verde, y que además utilizaron una camioneta blanca para movilizarse.





En tanto que continúa la investigación del caso a cargo de la fiscal Graciela Fernández Contarde.