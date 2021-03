Pacientes oncológicos deberán adjuntar una autorización para acceder a la vacuna Viernes, 19 de marzo de 2021 La nueva medida para acceder a la dosis fue indicada por el gobierno provincial. Aplica para quienes aún no tengan turnos asignados.

Los pacientes oncológicos inscriptos y por inscribirse a los que todavía no se le otorgaron los turnos de vacunación, deberán adjuntar a la documentación presentada una autorización por parte de sus médicos de cabecera.



La nueva medida para acceder a la dosis fue indicada por el gobierno provincial a través de sus redes sociales.



Hasta el momento, se había indicado que el único requisito indispensable era un resumen de la historia clínica de cada persona. Ahora, se deberá sumar a la documentación necesaria una autorización realizada por sus médicos de cabecera.



En Twitter, el Gobierno de Corrientes indicó que la medida aplica exclusivamente para quienes aún no tengan turnos asignados.





La incorporación de la nota se realiza en la plataforma web oficial.







Cabe destacar que los turnos estáncontempladospara pacientes de este grupo de riesgo que tengan entre 18 y 59 años. Recibirán una dosis de la vacuna china Sinopharm.



El punto de vacunación en Capital será el Instituto de Cardiología, y para el interior se coordinará con los hospitales locales.