Benfica empieza a acercarse a Sebastián Villa Viernes, 19 de marzo de 2021 Desde el club portugués se comunicaron con el entorno del colombiano, aunque por el momento no hubo un ofrecimiento formal. Hace un par de semanas, un diario de aquel país había publicado el interés por el jugador.



La dirigencia de Benfica se comunicó con el entorno de Sebastián Villa para empezar a realizar algunas averiguaciones antes de hacer un ofrecimiento formal. El club portugués todavía no se comunicó con Boca, pero ya dejó en claro que irá en busca del delantero.





Hace un par de semanas, el diario Récord de aquel país había publicado sobre el interés del conjunto europeo por contratar al colombiano. El pedido habrá nacido de su entrenador, Jorge Jesús, quien es recordado por haberle ganado a River la final de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo.



El futbolista renovó el mes pasado su contrato con Boca hasta diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Si bien Benfica no llegaría a esa suma de dinero, ya analiza las diferentes alternativas para comenzar con una negociación que apunte al próximo mercado de pases.



LOS NÚMEROS DE VILLA EN BOCA



El colombiano es una de las principales figuras del equipo que dirige Miguel Ángel Russo y con la camiseta Xeneize disputó 82 partidos (56 como titular) y convirtió 11 goles. Además, se consagró en tres oportunidades: Supercopa Argentina 2019, Superliga 2019/20 y Copa Diego Maradona 2020.