La Comisión de Emergencia Climática debatió sobre la peligrosidad del plástico

Viernes, 19 de marzo de 2021

Se realizó la primera reunión de la comisión creada el año pasado para avanzar de manera “coordinada” en legislación y acciones ejecutivas en el marco de una agenda ambiental. Investigadores expusieron sobre la situación del río Paraná, en cuanto a contaminación por plástico, y pidieron urgentes medidas.







“Tenemos un compromiso asumido: nos hacemos cargo del pedido de priorizar la cuestión ambiental; y para ello convocamos a los investigadores, para que nos ilustren sobre las mejores alternativas en cada rubro y así avanzar con las mejores leyes, las acciones más eficaces”, dijo el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani en la reunión de la Comisión Especial de Emergencia Climática que convoca legisladores nacionales, provinciales y municipales; intendentes y funcionarios comunales, UNNE, CONICET, y ONG, entre otros.



La de este jueves 18 de marzo, fue la primera reunión del 2021, donde quedó claro -tras dos horas de diálogo fecundo- que se hace necesario un abordaje integral de la temática ecológica, propendiendo al consenso entre todas las partes interesadas -públicas y privadas- para concretar cada plan.



En esta oportunidad, la Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Rosario Clara Mitchell disertó sobre su investigación que demuestra “contaminación por plástico” en el río Paraná -Zona Santa Fe, -que lógicamente se propaga a toda su extensión-, reduciendo la calidad de vida de los animales, por la toxicidad. La misma es “alta”, afirmó comparando con humedales de otros países como China.



El referente del taller ecologista santafecino Mirko Moskat (organismo que tiene más de 35 años de vida), indicó que “se recicla muy poco, solo el 10 por ciento de plástico en el mundo”, dando ideas y sugerencias para legislación y medidas ejecutivas; concluyendo en que “se debe frenar la producción del plástico y de elementos descartables en general", como meta máxima, lo cual evitaría además el inconveniente que hoy se tiene con el sector empresarial.



La titular de la comisión permanente de Ecología y Ambiente María Eugenia Mancini destacó que independientemente de crear normativas, es importante la “concientización”, por lo que adelantó que en breve la “Ley Yolanda” -para la educación ambiental- será una realidad; y sostuvo que el grupo de trabajo tiene en análisis diversas iniciativas, las que deberán ser unificadas antes de tratarlas en el recinto.



Desde la UNNE, el profesor Luis Pellegrino, del Centro de Gestión Ambiental y Ecológica de la Universidad, ponderó el encuentro y aprovechó la oportunidad para hacer referencia al programa en desarrollo “ECO CAMPUS” por el cual reciben los residuos informáticos, para la reutilización cuando correspondiere, quedando a disposición para colaborar en este aspecto y otros del área.



Por su parte Martin Kowalewski de Conicet Corrientes, manifestó su preocupación ante el hecho de que se produzcan nuevos incendios en Corrientes, ante la quema de pastos secos; por lo que apoyó el concepto de hacer foco en campañas de educación ambiental, y pidió que la cuestión sea nuevamente abordada al no solucionarse algunas cuestiones referidas a seguridad (más precisamente equipamiento).



Desde la ONG Correntinos Contra el Cambio Climático, su referente Nico Duarte señaló las acciones que vienen desplegando sobre la temática abordada y mencionaron que harán una "sentada" contra el cambio climático, a desarrollarse el viernes 19 de marzo a las 18 horas en Plaza Vera.



El Presidente Cassani, agradeció la amplia participación, “la generosidad de prestar lo más preciado en estos tiempos: la atención” y abrió así, el ciclo de encuentros de esta comisión en el presente año; generando el compromiso colaborativo entre las instituciones que la integran, para un accionar direccionado hacia la eficiencia en el objetivo del cuidado del medio ambiente.



Participaron activamente entre muchos otros, los diputados nacionales, Estela Regidor, Jorge Vara y Jorge Antonio Romero; los intendentes de Corrientes Eduardo Tassano, de San Carlos Graciela Larraburu, de Garruchos Alejandro Minigozi y de Alvear Miguel Angel Salvarredy; el Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Goya Walter Rodolfo Gómez Arizaga; la senadora provincial Graciela Insaurralde; los diputados provinciales Felix Pacayut, Maria Pérez Duarte, Alicia Meixner, Lucía Centurion, Horacio Pozo, José Mórtola; quienes interactuaron con los disertantes e intercambiaron programas como “puntos verdes”, “campañas de reciclaje”, programa “la ciudad resiliente” en capital, “camino verde”, etc etc.









INFORMACIÓN CONTUNDENTE



“Los humanos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Estamos consumiendo alrededor de 2,000 pequeñas piezas de plástico cada semana. Eso equivale a aproximadamente 21 gramos al mes, poco más de 250 gramos al año (**)”, señaló la ingeniera industrial Clara Mitchell, recordando que los plásticos ingeridos pueden concentrar y transferir químicos y sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.



Una declaración importante en la disertación del referente del taller ecologista Mirko Moskat fue se necesitan cambios sistemáticos porque “la mitad de los plásticos son envases, embalajes u otros objetos de un solo uso, que en menos de un mes terminan en la basura”.



Asimismo, puntualizó sobre la importancia de las “políticas públicas frente a la crisis de contaminación plástica” y argumentó que deben haber “políticas nacionales de responsabilidad extendida del productor, normativas de prohibición de elementos descartables, estrategias de reducción y el acompañamiento en las iniciativas de la sociedad civil”, cuestiones que se llevan los legisladores nacionales como inquietud.



Algunos funcionarios municipales manifestaron en la reunión que al querer implementar medidas de reducción en uso del plástico, tienen el rechazo del sector privado; por lo que se sugirió que se enfatice en la educación ambiental, para lograr el consenso. “La Cámara de la Industria Plástica dice que el plástico es reciclable. No esperen su acompañamiento, lógicamente están y estarán en contra”, dijo Mirko Moskat.