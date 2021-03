Aislaron en San Luis a 110 estudiantes tras viaje de egresados a Carlos Paz Jueves, 18 de marzo de 2021 Los alumnos realizan el asilamiento en sus domicilios debido a que viajaron todos juntos, compartieron espacios y actividades durante cinco días. Quienes no presenten síntomas serán hisopados dentro de unos días.





Un grupo de 110 estudiantes del nivel primario del norte de la provincia de San Luis fue aislado preventivamente luego de que una alumna resultara positiva en el test de coronavirus tras regresar de un viaje de egresados a la ciudad cordobesa de Carlos Paz que se realizó entre el 9 y el 13 de marzo último.



La responsable del Plan Covid-19 en la provincia, Graciela Sarmiento, informó la noche del miércoles que tras el hisopado positivo de la alumna de 12 años, otros cinco chicos y chicas presentaron los síntomas de la enfermedad y se encuentran “en proceso” del testeo.



Los estudiantes, procedentes de la Villa de Merlo, Cortaderas, Carpinteria y Los Molles, se encuentran aislados en sus domicilios en el norte provincial, debido a que viajaron “todos juntos con una agencia de viaje, compartieron espacios y actividades durante cinco días y durante la estadía en la provincia de Córdoba”, explicó la especialista a la Agencia de Noticias del Estado Provincial.



Los alumnos realizan el asilamiento en sus domicilios y quienes no presenten síntomas serán hisopados dentro de unos días, porque ahora "daría negativo y no tendría valor”, agregó la funcionaria.



Sarmiento aseguró que hablaron con las autoridades de cada escuela para que estén informados de la situación, ya que los alumnos se ausentarán de clases presenciales durante el aislamiento y aclaró que se trata “de una medida preventiva” destinada a “cortar la cadena de trasmisión” y evitar que se “extiendan" los casos de Covid-19.



El martes último, una de las alumnas presentó fiebre, dolor de garganta y decaimiento, por lo que fue sometida a un hisopado que dio positivo.



"Todos los chicos entran en la categoría de contactos estrechos debido a la convivencia que mantuvieron, y decidimos que la próxima semana no concurran a clases”, explicó Sarmiento.