El Presidente analizará la situación sanitaria y la vacunación con los gobernadores

Jueves, 18 de marzo de 2021

El presidente Alberto Fernández analizará este jueves en una videoconferencia con los gobernadores de todo el país y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación en marcha en todo el territorio nacional.



"La convocatoria tiene como objetivo evaluar el avance del plan de vacunación en todo el país, la situación epidemiológica en cada distrito y las medidas a tomar ante la posibilidad del surgimiento de una segunda ola de casos de coronavirus", indicaron fuentes oficiales a Télam.



El encuentro está previsto para las 11.30 y el Presidente lo encabezará desde la residencia de Olivos.



A casi un año del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo del año pasado, Fernández volverá a analizar hoy con los mandatarios provinciales el panorama sanitario, ante el incremento de casos en los países de la región, y la posibilidad de que una segunda ola del virus llegue al país.



El miércoles último, especialistas advirtieron que "no hay ninguna razón" para que no ocurra en la Argentina una segunda ola de coronavirus como sucedió en Europa y recomendaron continuar con las medidas de prevención porque la situación sanitaria se "podría complicar en mayo y junio".



"No hay ninguna razón para pensar que el modelo de lo que comenzó como segunda ola en Europa a partir de la finalización del verano europeo y que hoy se sostiene en algunos países como Francia e Italia no pase en Argentina", afirmó Tomás Orduna, miembro del Comité de Expertos que asesora al Presidente.



En la videoconferencia de este jueves, el Presidente y los gobernadores analizarán también la marcha del plan de vacunación que se encuentra avanzando en todo el país.



Según las cifras del Monitor Público de Vacunación, actualizadas a las 6 de la mañana, fueron distribuidas en todo el país 3.843.565 dosis y 2.805.153 fueron aplicadas.



Un total de 2.289.249 personas fueron inoculadas con una dosis mientras que 515.904 fueron inoculadas con las dos dosis.



El Monitor Público de Vacunación es una herramienta que puso en marcha el ministerio de Salud para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones.



En tanto, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentina partió esta madrugada desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Moscú para traer un nuevo cargamento de la vacuna Sputnik V, que llegará mañana al país.



El lunes, en una entrevista con Canal 9, Fernández había afirmado que está "previsto" que lleguen al país más vacunas contra el coronavirus provenientes de Rusia y China en las "próximas dos semanas".



En ese marco, el jefe de Estado señaló que el ritmo de vacunación en el país está condicionado por la "capacidad" de cada distrito y a la disponibilidad de los laboratorios que producen las dosis.