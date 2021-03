Valdés firmó convenios y entregó subsidios en Bella Vista

Jueves, 18 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés firmó un convenio con el intendente de Bella Vista, Walter Chávez por $ 9 milones para reparar la calzada que cubre todo el sistema de desagües de la ciudad, recientemente construidos.



Rubricaron el acuerdo en la Casa de la Cultura de esa ciudad, donde el mandatario provincial ratificó su compromiso de "sacar adelante" el parque industrial para la localidad, porque "es el futuro de los bellavistenses". Para ello aseguró que insiste en gestiones para "destrabar" una inversión de $ 100 millones. También, en la ocasión, entregó subsidios a instituciones y herramientas a emprendedores.





El gobernador, Gustavo Valdés encabezó el acto, secundado por el jefe comunal Walter Chávez y el senador nacional, Pedro Braillard Poccard, desde el estrado del auditorio principal de la Casa de la Cultura "Pedro Mendoza", ubicada en la céntrica esquina de Salta y Entre Ríos, en la ciudad de Bella Vista. También estuvieron presentes; los ministros del Poder Ejecutivo, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Justicia, Buenaventura Duarte; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios; intendentes de localidades vecinas; el viceintendente; concejales y emprendedores.







El Gobierno de la provincia de Corrientes por medio de Lotería Correntina hizo entrega de subsidios de $60 mil a cada uno a la Sociedad Sportiva Bella Vista, al Club Atlético Bella Vista, a la Liga Bellavistense de Deportes y a la Sociedad Rural de Bella Vista para continuidad de obras.



Luego, se procedió a la firma del convenio entre el Gobierno de la provincia y la municipalidad de Bella Vista, en el que la Provincia se compromete a financiar la obra de reparación asfáltica de las calles que se intervinieron con las obras de desagües en la ciudad por un importe de $9 millones.



Posteriormente, se hizo entrega de las carpetas a los emprendedores que recibieron bajo el programa “Emprendedores Somos Todos” con los siguientes bienes de capital: a Joaquín Villalba con una amasadora, Laura Sandoval con una estampadora, Maite Román con un sillón lavacabezas, Rafael Caballero con un compresor de 100 litros, Aidé Fernández con un horno pastelero, Marta Torres con una cocina industrial, Sofía Marain con una máquina collareta familiar, Cristian Rivero con caja de herramientas, Vitarelo Vargas con una soldadora, Pedro Servín con un horno pastelero, Yolanda Leiva con una batidora planetaria, Margarita Escobar con un máquina de coser industrial, Nancy Feyen con un horno pizzero y Romina Fernández con horno pastelero con 6 bandejas.







Gustavo Valdés



Al dirigirse a los bellavistenses el primer mandatario provincial, doctor Gustavo Valdés reiteró que “debemos mantener los cuidados sanitarios y de distanciamiento social, aunque ya se está vacunando en nuestra provincia “no nos relajemos” dijo, porque “somos una provincia de frontera y se acerca la estación de temperaturas frías”; señalando además que “los países limítrofes están en una situación muy complicada”.



Haciendo un análisis de la situación económica de la provincia de Corrientes en el contexto de pandemia aseguró que “Corrientes tuvo el año que pasó 10 mil millones de pesos en sus arcas y eso se fue reflejando también en las municipalidades y sobre todo en las economías personales al no poder moverse, no poder salir, no poder hacer muchas actividades que hacíamos antes, nos ocasionó a nosotros, tener algún tipo de perjuicio económico a los que no están en el circuito productivo no fue bueno” y en ese sentido indicó que “el Programa Emprendedores Somos Todos, nosotros queremos aportar a aquellos que todos los días con su esfuerzo, con sacrificio e ideas, con su arte, con su oficio, le están peleando a esta difícil situación”.



“Tenemos muchos héroes conocidos en Corrientes y también tenemos un montón de héroes anónimos, cuya hazaña es levantarse todos los días con la convicción y las ganas de salir adelante con su emprendimiento” y el estado hoy los visibiliza y los apoya con la entrega de una herramienta de trabajo.



Asimismo, Valdés ratificó la inversión de 100 millones en “un Parque Industrial porque es el futuro de los bellavistenses” y que va a generar mano de obra.







Walter Chávez (intendente de Bella Vista)



Al comienzo de su discurso el intendente de Bella Vista, Walter Chávez agradeció al Gobernador por las entregas realizadas cuando dijo que “es una satisfacción enorme, poder recibir tantos aportes por parte del Gobierno de la provincia” y luego profundizó sobre el convenio firmado cuando destacó que “puntualmente el convenio que firmamos tiene que ver con poner en condiciones a la ciudad, atento a la gran obra que llevamos hace más de dos años y que tiene que ver con las obras de los desagües”.



En referencia a esto, Chávez destacó que “hemos adelantado ya los trabajos y vamos a dejar en condiciones la ciudad, además de poder realizar un ambicioso plan te asfalto con recursos propios donde vamos a realizar 40 cuadras de asfalto” y que estos aportes que “vienen muy bien para poder completar el plan que tenemos por delante y por otro lado, es poder darle a los trabajadores y emprendedores que brindan un servicio a la comunidad” concluyó.