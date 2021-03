Valdés inauguró viviendas del programa Hábitat Rural y recorrió obras

Jueves, 18 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés entregó en la localidad de 3 de Abril seis viviendas en el marco del Programa Hábitat Rural ejecutado por el Gobierno Provincial a través del INVICO. Las mismas forman parte de las 95 soluciones habitacionales entregadas en todo el territorio provincial, como parte de este programa.





Cabe mencionar que el INVICO desarrolla este programa que tiene como objetivo atender la problemática del hábitat rural de los pequeños productores de la provincia, que se encuentran en condiciones de necesidades básicas insatisfechas con el fin de consolidar los procesos de consolidación territorial para el desarrollo de la producción agropecuaria en sus lugares de origen.



Se instrumenta mediante el trabajo conjunto entre el INVICO, las familias beneficiarias de los municipios y los organismos vinculados a la producción en la Provincia.



El INVICO aporta un crédito destinado a la compra de materiales y pago de mano de obra para la construcción y refacción de viviendas, también, el acompañamiento necesario para llevar adelante la obra: equipo técnico, trabajadora social, directora de obra y capataz. Las familias aportan su mano de obra directa en la construcción de la vivienda. Se prioriza la compra de materiales en las localidades en donde se ejecutan las obras a fin de promover las economías locales.



Además, las familias participan en actividades de capacitación destinadas a fortalecer el asociativismo y las capacidades de autogestión para mejorar su producción y comercialización, como también dar respuestas a otras problemáticas que los afecten.



En el marco del acto, el padre Ariel Acuña procedió a la bendición de las carpetas entregadas a los adjudicatarios, a la vez que el gobernador, junto al intendente Poelstra y demás funcionarios provinciales, realizaron el tradicional corte de cintas y recorrieron las flamantes viviendas rurales.



Uno de los adjudicatarios, Nelson Romero, dijo que “mirar hacia atrás y ver todo el esfuerzo que me costó lograr una casa propia me emociona”. Agradeció a “todos los interventores que estuvieron, al Gobernador, y a los vecinos que por mucho tiempo estuvimos juntos”.



Gustavo Valdés



“Cuando inauguramos este tipo de viviendas, vemos que son las que demandaron mayor esfuerzo: trabajaron en conjunto los vecinos, el Invico con la dirección técnica y la Provincia con los materiales”, declaró el gobernador, anunciando a la vez que se está empezando la construcción de cuatro casas de este tipo y luego se harán diez más.



Los anuncios no terminaron allí, sino que Valdés informó que se levantarán 20 viviendas del programa Demanda Libre en la localidad y que ya tienen el predio para las mismas. Este programa atiende a las demandas que no se encuentran contempladas en los demás.



“Estas viviendas hacen a la justicia social y permiten que se pueda vivir en el lugar donde nacimos”, expresó el mandatario, poniendo de relieve que estas iniciativas del Gobierno son “la parte fácil”, ya que la difícil viene por parte de las familias, que tienen que educar e inculcar valores a sus hijos. “Ahora toca la construcción de ustedes, es un trabajo enorme y les deseo mucha suerte”, finalizó.



Intendente Poelstra



“Es una jornada muy importante para la localidad y agradecemos al gobernador Gustavo Valdés y todo su equipo por el apoyo que siempre nos dan”, dijo en su introducción el intendente de 3 de Abril, Pedro Poelstra.



El jefe comunal explicó que es el fruto de un trabajo en conjunto para que tipo de viviendas hoy sean una realidad en la zona para todas estas familias y aseguró que “junto a la Provincia vamos a seguir gestionando para que lleguen más a nuestra localidad”.



Julio Veglia



El interventor de INVICO manifestó que “es un placer, y una satisfacción personal como equipo de trabajo llegar a este momento, a la entrega de seis viviendas rurales, de un conjunto que se vienen entregando en distintas localidades de la provincia”.



Asimismo, sostuvo que la importancia de este programa radica en que “responde a los ejes principales establecidos por el gobernador en su gestión, como lo son la inclusión, la producción, y el apoyo al desarrollo productivo”.



“El Gobierno provincial ayuda a través de la ejecución de caminos, el desarrollo de energía, y nosotros desde el INVICO sumamos el aporte con las viviendas para los productores y peones rurales”, concluyó Veglia.



Recorrida de obras con el gobernador Valdés



Además de la inauguración de las viviendas rurales, el intendente, junto al gobernador Valdés, recorrieron una serie de obras que se ejecutan en la localidad a través de la Provincia, mencionando entre ellas las destinadas al Centro Cívico, las de la Terminal de Transporte y la construcción de una Comisaría para dar seguridad a vecinos de toda la zona. También visitó el Municipio, el CAPS, la Escuela y a productores de limón. En tanto que precisó que prácticamente está culminada y lista para inaugurarse el flamante Registro de las Personas de la localidad.



Poelstra resaltó que está firme el compromiso del gobernador Valdés de seguir avanzando con obras de infraestructura necesarias para 3 de Abril, precisando que también se concretaron 50 kilómetros de enripiado para mejorar la transitabilidad de las zonas rurales.



Para finalizar, informó que la comuna donó un terreno al INVICO en el cual se construirán viviendas sociales, a fin de dar soluciones habitacionales a la comunidad.



Presencias



Acompañaron al gobernador Valdés en el acto de inauguración, el intendente local, Pedro Poelstra, los ministros, de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Seguridad, Juan José López Desimoni y de Justicia, Buenaventura Duarte, el interventor del INVICO, Julio Veglia, el subinterventor de dicho organismo, Mario Piñeiro, adjudicatarios y vecinos.