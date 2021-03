Encontraron a Maia Beloso luego de tres días de búsqueda

Jueves, 18 de marzo de 2021

La nena de 7 años fue encontrada en buen estado de salud en las inmediaciones de la estación Universidad de Luján del tren Sarmiento junto a su captor, que fue detenido. Un vecino alertó de su presencia con un llamado al 911





Maia Beloso, la nena de siete años que era intensamente buscada luego de que su madre denunciara su desaparición en la tarde del lunes, fue encontrada sana y salva en la zona de Luján, en inmediaciones de la estación Universidad de Luján del ferrocarril Sarmiento, en una calle de un barrio residencial aledaño. Su captor, Carlos Alberto Savanz, quedó detenido, imputado por el delito de sustracción de una menor.



Fuentes de la investigación informaron a Infobae que fue hallada por el Comando de Patrullas de Luján de la Policía Bonaerense en la calle junto a su captor, en la bicicleta en la que se trasladaron ambos durante los últimos días, tal como los mostraron cámaras de seguridad. Un llamado al 911 alertó de la presencia de la menor y el hombre, lo que llevó a la Policía al lugar.





“Se encuentra en buen estado de salud”, precisaron fuentes del caso. La nena fue hallada mientras dormía, precisamente, en el cajón de la bicicleta, Savanz junto a ella.





Las fuerzas de seguridad incautaron además la bicicleta en la que se trasladaron ambos durante los últimos días, según quedó registrado en cámaras de seguridad de distintos partidos bonaerenses por los que se movilizaron desde este lunes. Cuando lo detuvieron, Savanz no sabía del operativo desplegado hace tres días para encontrarlos. Una oficial de la Bonaerense abrigó a Maia con su campera y la puso a resguardo.





Maia había sido vista por última vez el lunes 15 de marzo a las 8:40 de la mañana en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, en el barrio porteño de Villa Lugano. Ese día por la tarde, su madre -que vive junto a sus hijos en una carpa precaria junto a la autopista Dellepiane en las inmediaciones del asentamiento Villa Cildañez del barrio porteño de Parque Avellaneda- denunció su desaparición en la Comisaría Vecinal 9C e indicó que su hija había salido por la mañana junto a un cartonero identificado como Carlos Savanz, de 35 años, y no habían regresado.



En los últimos tres días, efectivos de la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad llevaron a cabo un operativo conjunto que comenzó en varios asentamientos y barrios de la zona cercana de donde fue secuestrada -Villa 20-21, Papa Francisco, Villa 15, Villa 20, Villa Zavaleta, Liniers, estaciones del ferrocarril Roca, Caseros, Guernica y todos los bajopuentes de la Autopista Dellepiane- y continuó por la zona oeste del Gran Buenos Aires y, desde este miércoles a la noche, la zona de Luján.





En los últimos dos días, mientras la investigación para dar con el paradero de la menor se intensificó, se difundieron una serie de filmaciones captadas por cámaras de seguridad en las calles, donde se ve a Maia viajando de pie a espaldas de su secuestrador en una bicicleta con un cajón de plástico atado detrás. En primer lugar, Maia y su secuestrador fueron vistos a través de las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno porteño en la estación Liniers el lunes por la mañana, cerca de las 9:50, donde abordaron el tren Sarmiento, en el cual arribaron a la estación Castelar 20 minutos más tarde.



Algunos minutos después, el captor de Maia comenzó su camino junto a la menor, que fue captado por las cámaras de seguridad del Municipio de Morón. A las 10:39, ambos atravesaron la esquina de Arias y Avellaneda, para llegar a la avenida Santa Rosa, que divide Morón del partido de Ituzaingó. Este martes por la noche, una última pista llevó el despliegue de investigadores hasta la casa de un tío del secuestrador en la localidad de Luján.



Según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales, Savanz cuenta con antecedentes penales: en marzo del año pasado había sido denunciado por abusar de una menor de su familia. La acusación la realizó su ex mujer hace aproximadamente un año y la investigación quedó en manos de la UFI Nº 2 de la jurisdicción de Presidente Perón. Según pudo saber este medio, Savanz convivía con la mujer y su familia en la localidad bonaerense de Guernica cuando fue denunciado.





Así, el Ministerio de Seguridad de la Nación estudia aportar un helicóptero de la PFA para trasladar de manera urgente a la fiscal Laura Belloqui, a cargo de la causa, a la zona de Luján. Una médica legista deberá constatar el estado de salud de Maia y si presenta lesiones de cualquier tipo. Deberá también ser contenida por un gabinete psicológico.