Las PASO se realizarán el 8 de agosto y los comicios serán el 24 de octubre

Miércoles, 17 de marzo de 2021

Lo estableció este martes la Cámara Nacional Electoral para las elecciones generales de renovación parlamentaria.



La Cámara Nacional Electoral difundió el cronograma electoral previsto para cubrir cargos parlamentarios, en el que se estableció que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 8 de agosto próximo, dos meses y medio antes de los comicios generales, fijados para el 24 de octubre, se informó oficialmente.



De acuerdo con el esquema, la campaña electoral para las primarias se iniciará el 19 de junio, y finalizará el 6 de agosto a las ocho horas, dos días antes de la votación. A su vez, la campaña electoral para las elecciones generales comenzará el 4 de setiembre y concluirá el 22 de octubre, ambas con una duración de 50 días.



Los ciudadanos tendrán tiempo hasta el 27 de abril para incorporar cambios con respecto a sus datos personales, como modificaciones de estado y mudanzas de domicilio, ya que en esa fecha cerrará el padrón provisorio, el cual será publicado el 7 de mayo.



El 21 de mayo, en tanto concluirá el plazo para que los electores puedan efectuar reclamos sobre sus datos y solicitar la eliminación de los fallecidos, y está prevista la publicación del padrón definitivo para el 9 de julio.



Con respecto de los partidos políticos, el día 9 de junio finalizará el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios, mientras que tendrán tiempo hasta el 14 del mismo mes para pedir la asignación de colores para las boletas para las PASO y las elecciones generales



Los actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio quedarán prohibidos a partir del 14 de julio (25 días antes de las PASO), y desde el 31 de julio no se podrán publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales ni realizar actos públicos de proselitismo.



La campaña electoral para las primarias se iniciará el 19 de junio



El 8 de agosto, día en que se realizarán las PASO, queda prohibida entre las 18 y las 21 la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección, cuyo escrutinio definitivo se iniciará el 10 de agosto a las 18.



En tanto, superadas las PASO, a partir del 4 de septiembre podrán realizar actos de campaña los partidos políticos que hayan logrado oficializar a sus candidatos hasta el 22 de octubre, fecha en que se iniciará la veda de 48 horas previas a los comicios generales del 24.



Según el cronograma difundido por la CNE, ocho días antes de esa votación, el 16 de octubre comenzará a regir la prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales.



El 19 de setiembre comienza de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual; el 9 de octubre se procederá a la difusión de los lugares y mesas de votación, y el día de las elecciones generales, el 24 de octubre, estará prohibido entre las 18 y las 21 –al igual que en las PASO-- publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección



A partir del 4 de septiembre podrán reanudar las actividades proselitistas los partidos que hayan logrado consagrar a sus candidatos en la votaciónEl comienzo del escrutinio definitivo de los comicios generales está previsto para el 26 de octubre a las 18, mientras que el 31 de diciembre de este año concluirá el plazo para justificar la no emisión del voto.



Fuentes de la Cámara Nacional electoral señalaron que “se avanza en la organización de los comicios porque es una obligación determinada por la ley de las PASO y el Código Nacional, donde se fijan los plazos que hay que respetar”, en forma independiente “de lo que posteriormente resuelva la política”.



“Una vez que se aprueba el calendario electoral, siempre se lo da a conocer, y así ocurrió en el 2017, cuando se difundió en febrero, y en el 2019, en se conoció oficialmente en marzo”, comentaron luego de la acordada de los miembros de la Cámara que hoy dieron el visto bueno al cronograma.



Esto no implica, aclararon, tomar posición alguna respecto al debate y alternativas que se discuten en torno a una posible postergación del calendario electoral o a la suspensión de las PASO por una única vez, con motivo de la pandemia, un tema que sigue pendiente en el Congreso.



Precisamente, fue el propio presidente Alberto Fernández quien, en declaraciones realizadas el lunes a Canal 9, señaló que la realización de las PASO debe "resolverla" el Congreso, aunque apuntó que "los gobernadores insisten" en suspenderlas y "tienen un argumento interesante".



Agregó el jefe del Estado que, en referencia a que esos comicios se efectuarán en agosto, que “es el peor mes del invierno, y que si la pandemia subsiste nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande".



El 19 de junio vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

Los otros hitos



25 de agosto: Constitución de las Juntas Electorales Nacionales.



27 de agosto: Fin del plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público realizado por la Dirección Nacional Electoral (DINE).



4 de septiembre: Fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las PASO.



19 de septiembre: Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.



24 de septiembre: Impresión y publicación de los padrones definitivos; presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boletas; ratificación de las autoridades de mesa designadas e inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital sobre uso responsable y crítico de la información electoral.



7 de octubre: Fin del plazo para justificar la no emisión del voto en las PASO.



9 de octubre: Difusión de los lugares y mesas de votación.