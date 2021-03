Inicia la vacunación a oncológicos y a insulinodependientes

Miércoles, 17 de marzo de 2021

La campaña de vacunación avanza en Corrientes. Ya incluye al personal de Salud, a personas de 65 años en adelante, a docentes desde 45 y hasta 59 años, a efectivos de la policía de 50 a 59 años, a trasplantados y, desde hoy, a diabéticos insulinodependientes y pacientes oncológicos.





En la capital, la vacunación para este sector vulnerable se llevará a cabo en el Club Alvear, mientras que en el interior será en los hospitales de las distintas localidades.



Los turnos para este sector se habilitaron ayer a las 18 para descargar en la página de Internet: vacunate.corrientes.gob.ar.



“Es importante señalar que se debe concurrir con DNI y se insiste en el uso correcto de barbijo y en el cumplimiento del distanciamiento social”, indicaron las autoridades sanitarias.



La campaña de vacunación anticovid-19 comenzó en Corrientes el 29 de diciembre pasado en simultáneo con toda la Argentina. De allí a la fecha, la Provincia recibió 87.100 dosis de 3 variantes de vacunas: Sputnik V, Astrazeneca y Sinopharm.



Todas son de 2 componentes, es decir que para alcanzar una mayor inmunidad, se aplican 2 dosis.



Del total de vacunas recibidas, ya se aplicaron 47.993 en toda la provincia, según el Monitor Público de Vacunación, una plataforma web de la Nación de seguimiento de la distribución y aplicación de las dosis en cada distrito argentino. Esta plataforma surgió tras el escándalo nacional conocido como “vacunatorio vip”.



La campaña en Corrientes, según afirman las autoridades locales, avanza conforme a la llegada de las dosis, algo que por estos días no tiene un horizonte a la vista, ya que desde Salud Pública aseguran que no tienen fecha certera por parte de la Nación sobre una próxima entrega.



La directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, dijo: “Continuamos con la campaña de vacunación. Hemos trabajado con el personal de Salud en principio, a quienes seguimos vacunando y avanzamos en los mayores de 65 años. A partir del lunes comenzamos a completar esquemas en mayores de 65 años, tanto en la capital como en el interior”.



“Además, arrancamos con las personas trasplantadas y vamos a continuar con los insulinodependientes y oncológicos”, agregó.

Cantero remarcó: “Trabajamos de manera escalonada, según la disponibilidad del insumo (vacunas)” por lo que pidió a la sociedad “que se siga cuidando, con el barbijo correctamente puesto, el lavado de manos y el distanciamiento social”.



Respecto a personas que tengan otras comorbilidades que aún no están incluidas en el plan, Cantero dijo: “Vamos a ir avanzando según los lineamientos nacionales y a medida que tengamos mayor disponibilidad de vacunas”.



En cuanto a la vacunación en las zonas de frontera, explicó: “En Santo Tomé, Ituzaingó y Paso de los Libres hemos coordinado la vacunación en la población objetivo que estamos avanzando en toda la provincia y aparte estamos en contacto con las empresas de frontera para vacunar al personal que trabaja allí, porque son los de mayor exposición a la enfermedad en esas 3 localidades”.



236 casos



El informe epidemiológico de la provincia consignó ayer 236 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 91 fueron contagios en la capital y los 145 restantes en 14 localidades del interior, al haberse analizado 3.108 muestras en las últimas 24 horas.



Esto actualiza la cifra de casos activos en 1.057 y los acumulados en 27.709 en la provincia, con 422.012 testeos realizados desde que se inició la pandemia y 26.013 recuperados. Curuzú registró ayer 24 casos; Mercedes, 25; y Goya, 18; luego siguen otras con menos casos.