Messi: “Es un gran honor llegar a este número de partidos”

Martes, 16 de marzo de 2021

La Pulga, que este lunes igualó la marca de Xavi y se convirtió en el jugador con más presencias en la historia culé, expresó su alegría en Instagram luego de la victoria ante Huesca, al que le marcó un doblete.





Fue un lunes perfecto de Lionel Messi en Barcelona por donde se lo mire. Cuando el árbitro hizo sonar su silbato por primera vez, la Pulga igualó la marca de Xavi y se convirtió en el jugador con más presencias en la historia culé. Pero eso no fue todo. En el campo de juego, doblete y asistencia para moldear el 4-1 ante Huesca. Tras la victoria, el argentino no pudo contener su alegría y expresó en redes sociales.



“Es un gran honor llegar a este número de partidos jugados con el Barcelona”, expresó en su cuenta oficial de Instagram el astro rosarino, que llegó a los 767 encuentros defendiendo la camiseta blaugrana. Junto a su cálido mensaje, publicó varias postales de lo que fue su día: famoso festejo al cielo para la abuela Celia, premio y abrazo con el equipo.





Asimismo, el N°10 se tomó un tiempo para agradecerles a todas las personas que fueron parte de este logro que comenzó a bordarse a principios del siglo: “Gracias a todos los compañeros que me acompañaron en estos años, y a mi familia y amigos por estar siempre a mi lado”.





Menos de un cuarto de hora tardó el astro argentino en dejar su firma en el marcador. Controló la pelota en tres cuartos de cancha, encaró hacia la zona de peligro y, antes de entrar al área, sacó un zurdazo exquisito que reventó el travesaño de Álvaro Fernández y picó dentro de la línea de meta. Golazo tempranero para comenzar a imponer condiciones.



A los 10 minutos del complemento, Messi encontró la cabeza de Óscar Mingueza para el 3-1 y, tiempo más tarde, cerró el telón del encuentro con otro verdadero golazo: corrida del lateral al centro, definición esquinada y doblete en su cuenta personal.