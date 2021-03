El hijo de Riquelme fue a ver a Boca tras viajar con los egresados de Cancún Martes, 16 de marzo de 2021 Agustín regresó de su viaje de egresados a Cancún junto con 149 estudiantes, de los cuales 44 dieron positivo de COVID-19. No cumplió el aislamiento preventivo y el club quedó expuesto.



Boca quedó envuelto en una nueva polémica al conocerse que Agustín Riquelme, hijo del ídolo y actual vicepresidente segundo del club xeneize, no cumplió con el aislamiento que debía afrontar por ser contacto estrecho de un contagiado de coronavirus, tras volver de un viaje de egresados a Cancún.



Las cámaras lo grabaron este domingo junto a su padre, Román, en el palco de la Bombonera a ver el 1-1 entre Boca y River.



Así lo informó el portal Doble Amarilla, al que el entorno de Juan Román Riquelme le confirmó que el joven fue parte de un grupo de 149 estudiantes que recientemente regresó de su viaje de egresados en Cancún, México.



La fuente consultada le aseguró al mencionado portal que Agustín no estaba obligado a mantenerse aislado y le remarcó que el hijo del ex enganche ya tuvo COVID-19.

Sin embargo, resultó llamativo que hubo varios casos de chicos que, tras haber padecido la enfermedad, se reinfectaron en ese viaje al exterior. Y además, las últimas recomendaciones de las autoridades sanitarias aconsejan cumplir una breve cuarentena para evitar riesgos epidemiológicos.