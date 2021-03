El Gobierno alertó que hay que mantener las medidas preventivas a pesar las vacunas Martes, 16 de marzo de 2021 “El Estado continúa con los controles, pero necesitamos del aporte individual de los habitantes para que los números no se disparen y podamos seguir con la actividad económica y educativa”, enfatizó el ministro Vignolo.





El Gobierno provincial realizó este lunes una conferencia de prensa para informar sobre las vicisitudes de la pandemia en Corrientes. La misma estuvo a cargo del Ministro Secretario General, Carlos Vignolo; la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla y la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero. Los funcionarios manifestaron que, pese a la buena marcha de la campaña de vacunación, no se deben dejar de lado las precauciones sanitarias como el distanciamiento social y el uso de barbijo. La búsqueda y control de brotes en las fronteras fue otro tema tratado.



En el Salón Verde de Casa de Gobierno, el primero en hablar fue Vignolo, quien comentó que el objetivo de la conferencia era “mantener a la población informada para que pueda cumplir con las pautas correspondientes.



“Que estemos trabajando en la vacunación no implica que abandonemos los cuidados”, declaró, agregando que el Estado continúa avanzando en los controles pero que se necesita “el aporte individual” de cada habitante, sobre todo evitando aglomeraciones. “De esta manera los números no se dispararán y podremos seguir con la actividad económica y educativa como hasta ahora”.



Angelina Bobadilla se encargó de detallar la situación del Covid-19 en la provincia, desde enero a la fecha. El mayor número de casos estuvo en Capital, con algunos brotes en el interior.



“En enero estábamos controlando el brote que empezó en octubre, pero hace dos semanas notamos un leve incremento en la curva de contagios”, informó, precisando que la Región Sanitaria 5 (Ituzaingó, Santo Tomé, Virasoro) y la 3 (Goya) se encuentran con mayores brotes.



La funcionaria dijo que este aumento de casos corresponde al movimiento turístico y también por la proliferación de reuniones sociales, sobre todo por parte de la población joven. “Es un patrón que se repite en todas las provincias”, aclaró.



“La búsqueda de casos es activa”, comentó seguidamente, agregando que en los pasos fronterizos (Paso de los Libres, Santo Tomé e Ituzaingó) se está fortaleciendo el control y solo se permite el paso de tránsito comercial.



La directora Cantero, por su parte, hizo foco en la campaña de vacunación, recordando que se avanzó con personal de salud y fuerzas de seguridad, además de docentes y personas mayores de 65 años. Hoy comenzó la inmunización de personas trasplantadas y el miércoles se empezará a vacunar a personas diabéticas insulinodependientes y aquellas con tratamiento oncológico.