Invertirán otros $ 50 millones en el parque industrial de Mercedes Lunes, 15 de marzo de 2021 Se trata de aportes no reintegrables para obras que darán competitividad a la zona. Dos empresas firmaron el convenio de radicación la semana pasada y otras 10 están completando los trámites para instalarse.



El gobernador Gustavo Valdés firmó en Mercedes un acta de compromiso para la instalación y relocalización de dos empresas en el parque industrial de esa ciudad: una dedicada a la fabricación y ensamblado de equipos para refrigeración, y la otra, que se ocupa de la fabricación de aberturas y secadero de madera.



Uno de los beneficiarios fue el empresario Cristian Ávalos, dedicado a la actividad de refrigeración industrial, quien explicó que el objetivo es satisfacer la demanda en la región. A partir del convenio, la provincia de Corrientes se compromete a otorgar la posesión provisoria de la superficie de 1.064 metros cuadrados dentro del parque.



Por otro lado, también se le otorgó la posesión provisoria de la superficie de 1.675 metros cuadrados al empresario Marcelo Poloni para su proyecto de relocalización de su fábrica de aberturas de madera.



En ambos casos recibirán el beneficio de la exención de los impuestos provinciales por 10 años que recaen sobre las inversiones a realizarse.



Además, la Asociación de Industria y Comercio de Mercedes colaborará en la difusión y promoción para la radicación de empresas en el parque industrial.



"En Corrientes,

tenemos que

apostar a que los

parques se llenen

de industrias”



GUSTAVO VALDÉS

GOBERNADOR DE CORRIENTES



El gobernador Gustavo Valdés enfatizó la importancia del trabajo que viene realizando el Gobierno provincial, que da continuidad de lo que “se consiguió con el BID, un aporte no reintegrable que permitió llegar con gas natural a Mercedes, Curuzú Cuatiá y a Monte Caseros y darle dinamismo a la industria”, y luego aseguró que “hoy estamos invirtiendo en este parque industrial cerca de 50 millones de pesos que tiene que ver con gas natural, que le va a dar mayor competitividad, mejor rentalibilidad y va a generar más puestos de trabajo a Mercedes”.



Asimismo, anunció: “Hemos conseguido para este parque industrial otros 50 millones de pesos de aportes no reintegrables para seguir invirtiendo y darle competitividad”.



“Estoy convencido de que en Corrientes tenemos que apostar a la industria y que los parques se llenen de industrias”, dijo Valdés.



Ordenamiento industrial



Raúl Schiavi, ministro de Industria , Trabajo y Comercio de la Provincia dijo que “esta firma de convenio es muy importante. Hace muy poquito estuvimos en la Asociación de Comercio y firmamos dos convenios para la radicación y relocalización de industrias, comercios y empresas dentro del parque industrial”.



“Estas dos nuevas tienen que ver con otras diez que habíamos anunciado, que estábamos con la preparación de documentación y es un gran orgullo que el parque sirva no solo como desarrollo económico, empresarial, industrial sino que tiene que ver con la función que tiene un parque industrial, que es ayudar al ordenamiento industrial”.



“Siempre invitamos a los mercedeños y a todos los empresarios de la provincia de la región y de otros lugares a que inviertan en la provincia porque están dadas las condiciones y esto ayuda porque tenemos políticas fiscales sumamente buenas, se articula con el sector privado, se busca la manera de ayudar y este tipo de eventos marcan un camino hacia la modernidad y el desarrollo”, expresó.



“Tenemos un staff de seis parques provinciales más seis parques municipales lo que hace, lo que conforma una red de parques industriales junto con el parque tecnológico que estamos haciendo en la capital con un convenio con la UNNE”, recordó el ministro y destacó el valor agregado que significará la incoporación de ese espacio de producción de tecnología.