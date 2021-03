Boca y River igualaron en un entretenido Superclásico

Lunes, 15 de marzo de 2021

El Xeneize y el Millonario terminaron empatados por 1-1 en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Copa Liga Profesional. Sebastián Villa y Agustín Palavecino fueron los autores de los tantos.



Boca empató 1-1 con River en La Bombonera en el encuentro interzonal correspondiente a la quinta fecha de la Copa Liga Profesional. El Xeneize lo ganaba en el primer tiempo con gol de Sebastián Villa de penal y en el complemento Agustín Palavecino igualó para la visita. Además, Carlos Zambrano y Milton Casco se fueron expulsados.





En el primer tiempo River comenzó mejor y tuvo varias situaciones claras, sobre todo, en los pies de Nicolás De La Cruz quien enfrentó a Esteban Andrada -que salió muy lejos de su arco- picó la pelota por encima y Lisandro López despejó lo que podría haber sido el primer tanto para el conjunto visitante.



Sin embargo, en los últimos 20 minutos de juego, el equipo local mejoró y tuvo dos situaciones claras. Primero, Sebastián Villa le filtró un pase a Carlos Tevez que el capitán no llegó a conectar y más tarde el Apache desperdició una chance increíble al entregar la pelota a las manos de Armani.



Sobre el final de la primera parte, Nicolás Capaldo recibió una falta dentro del área y el atacante colombiano marcó desde los doce pasos. De esta manera el local finalizó mejor la primera mitad y en el complemento tuvo las más claras al inicio, aunque no pudo estirar la ventaja y lo pagó caro.



A los 21 minutos del segundo tiempo Palavecino puso la igualdad para los de Marcelo Gallardo e inmediatamente después el zaguero peruano vio la roja. No obstante, cuando parecía que la visita terminaría mejor, Milton Casco cometió una dura falta en la mitad de la cancha que le costó la segunda amarilla y también se fue al vestuario. En una de las últimas, el conjunto de La Ribera se salvó increíblemente para terminar igualados.



Con este resultado, Boca quedó cuarto en la Zona B con 9 puntos, mientras que River, en la Zona A, ocupa la quinta posición y ostenta 7 puntos. La próxima jornada los dirigidos por Miguel Ángel Russo se medirán ante Talleres y los del Muñeco visitarán a Godoy Cruz.