Corrientes ya recibió 77.500 vacunas contra el COVID-19

Viernes, 12 de marzo de 2021

El titular de la Secretaría General de Gobierno, en un contacto informal con medios de prensa locales, puso de relieve que el Plan de Vacunación en la Provincia funciona correctamente, indicando que se vienen cumpliendo los objetivos fijados al respecto, pero que hay una importante escasez de vacunas.





El funcionario detalló que Corrientes lleva adelante un plan que contempla a mayores de 65 años en la Capital y diferentes puntos del interior Provincial, poniendo el acento en aquellas localidades donde ha sido alto el número de contagios y morbilidad. En esta etapa y para los sectores mencionados se utilizaron 61.450 vacunas, entre los que se vacunaron y tienen turnos con las dosis asignadas, entre primera y segunda de las mismas, además en las últimas horas se habilitó la inscripción para docentes de 45 a 49 años, pacientes oncológicos, diabéticos insulino-dependientes y personas trasplantadas, para estos grupos hay una reserva de 10.000 vacunas, y ya no quedan más previsiones para contemplar nuevos grupos etareos. De tal manera el Ministro sostuvo que se aguardan nuevos envíos para articular la continuidad del plan provincial de prevención contra el Covid-19.







Carlos Vignolo, ministro Secretario General de Gobierno, en la mañana de la fecha mantuvo un contacto con la prensa, oportunidad en que se refirió al Plan de Vacunación contra el Covid-19 que se lleva adelante en la Provincia, abordando la utilización del número de vacunas que arribaron, los sectores contemplados a la fecha y las previsiones a futuro.



Vignolo en primera instancia detalló que se agregaron 5 localidades nuevas al Plan de Vacunación contra el Covid-19: Ituzaingó, Villa Olivari, Itá Ibaté, Isla Apipé y a Caá Catí (abarca también a localidades cercanas como ser Palmar Grande y Lomas de Vallejos) y que esta decisión se ampara en la cantidad de casos y morbilidad que se han en esas zonas.



También mencionó que se abrió la inscripción para otorgar dos mil nuevos turnos en Capital, en los mismos puntos de vacunación habituales, a la vez que se agregó otra franja etaria en el sector de docentes, de entre 45 y 49 años, sumado además a la habilitación para que se puedan vacunar personas incluidas en grupos de riesgo y personas con comorbilidades: insulino-dependientes, trasplantados y pacientes oncológicos, operativizando de esa forma la disponibilidad de vacunas.







Al proseguir con su detallado informe, Vignolo puso de relieve que la Provincia de Corrientes ha recibido un total de 61.450 de vacunas correspondiente a la primera dosis y 16.050 de la segunda, que incluye a tres tipos de vacunas.



Asimismo, comentó que por el momento no existe disponibilidad de vacunas para habilitar nuevos turnos. “Los que tenemos están reservados para su aplicación a las últimas inscripciones, que es el caso de los docentes y grupos de riesgo”, precisó.



Vignolo fue elocuente al señalar que de ahora en más “vamos a depender de los nuevos envíos de vacunas que haga el gobierno nacional”, dejando en claro que a través del ministerio de Salud Pública, se realizan todas las gestiones en el Consejo Federal de Salud, para poder lograr envíos con un número mayor de vacunas, para acelerar el proceso de inoculación en la población.



Luego, el ministro se mostró conforme con el nivel de avance de la vacunación en Capital y aclaró que en este distrito, la vacunación es mayor en función a la estadística de casos registrados y morbilidad por la pandemia.



En tanto puso énfasis en que la decisión de vacunar a la franja etaria de mayores de 65 años, se debe a que es donde la pandemia cobró un impacto mayor.



Siguiendo con sus explicaciones, Vignolo expresó que existe una lógica ansiedad y alta sensibilidad en la gente en poder acceder a las vacunas, remarcando que “nos estamos manejando de manera operativa en base a un ordenamiento que viene funcionando muy bien. Hay personas que están vacunadas y otras que tienen turnos, ya con las vacunas asignadas”.



Sobre la carga de datos respecto a las estadísticas y partes diarios, Vignolo comentó que en el sistema nacional, “basta que uno mire, solamente con la cantidad de contagios y fallecidos y uno puede comparar lo que sale de Corrientes en el sistema nacional y lo que sacamos acá todos los días”.



“Hay un problema de demoras y nosotros no conocemos el sistema. Una cosa es la registración: es decir la carga en el sistema nacional de la persona que se vacunó y otra cuestión es el trabajo de Corrientes que tiene su registro propio, con una información actual e inmediata”, acotó el ministro.



Dijo además Vignolo que desde que ocurre un caso positivo hasta que se registra la carga, puede pasar hasta una semana en el ámbito nacional, y no obstante, la Provincia se maneja con información de un modo inmediato y ni bien están los datos se comunica a la opinión pública.



Continuando con este tema, sostuvo que es responsabilidad de cada jurisdicción de cargar los datos lo más rápido posible, manejando las cifras propias.



Otro dato importante que aportó Vignolo tiene que ver en que de las 61.450 dosis totales de las primeras dosis de vacunas recibidas, solamente quedan 10.000 en reserva, el resto ya se ha destinado a vacunación.







Aclaró Vignolo que por el momento no hay fecha cierta del envío de nuevas partidas de vacunas por parte de Nación. “Las gestiones son intensas y siguen adelante y cada vez que las mismas vayan arribando a Corrientes haremos el anuncio correspondiente”.







Almacenamiento de datos



Sobre el cuestionamiento al almacenamiento de los datos personales de los vacunados el Ministro resaltó que “tenemos toda la documentación para acreditarlo, la información, que es realmente actualizada, la obtenemos de una página que nos produce esa información al instante.”



Agregando al respecto “prácticamente cada vez que se está vacunando, estamos cargando en la página, y la realidad es que tenemos toda la documentación para que tenga credibilidad”, subrayó Vignolo y añadió que “la decepción es que no vamos a publicar los nombres de las personas vacunadas porque están protegida la identidad por ley”.



Asimismo, volvió a destacar que “nosotros tenemos toda la documentación para demostrar a dónde ha ido cada una de las vacunas que han llegado a Corrientes, porque es nuestra responsabilidad”.







Turnos



Respecto de los turnos precisó “los que no tienen turnos designados tienen que aguardar, pero debemos esperar a que lleguen las vacunas del gobierno Nacional, esa es la realidad”, reiteró el Ministro Secretario de Gobierno y agregó que “tenemos disponibilidad pero como ya manifesté hay una parte que está reservada para docentes, personas con patologías, insulinodependiente, pacientes oncológicos y trasplantados”.



Por otra parte, Vignolo acentuó que “se habilitó el club Alvear concisamente para la colocación de la segunda dosis de las cuales tenemos 16.050 mientras que de la primera dosis 61450.” Y consideró que para completar la segunda tanda de dosis “todavía hay un trecho por recorrer, necesitamos que se agilice la entrega de vacunas y estamos gestionando en esa dirección”, y reconoció que “sabemos las dificultades que hay del gobierno Nacional para conseguir el número, por eso no hacemos cuestionamientos a la distribución que se está haciendo en función a lo que está establecido”.