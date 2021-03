Schiavi: "La pandemia no ocasionó graves consecuencias en industrias de Corrientes" Jueves, 11 de marzo de 2021 El ministro de Industria destacó que al cumplirse un año del brote de la COVID-19, las empresas del sector no se vieron gravemente afectadas por las medidas tomadas para evitar su propagación. Aseguró que “es un mérito” de la gestión de Gustavo Valdés.





En una entrevista radial, el ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Raúl Schiavi, analizó la situación actual de las industrias radicadas en Corrientes a un año del inicio de la cuarentena y sostuvo que los impactos negativos producto del coronavirus no fueron pronunciados porque desde el Gobierno se tomaron medidas acertadas que permitieron garantizar el flujo de producción y ventas. “Es un mérito de la política sanitaria acertada del Gobierno provincial”, dijo.







El funcionario explicó que “comparado con lo que sucedió a nivel nacional, en Corrientes la industria no tuvo una caída tan pronunciada porque nuestro formato industrial está integrado a una cadena donde muchas de ellas tienen base en la producción primaria de gran calidad; entonces, al no parar prácticamente ese sector durante la cuarentena estricta, permitió que la industria alimenticia y la forestoindustria, entre otros, pudieran recuperarse rápidamente”.







Actualmente, la mayoría de los municipios correntinos están en fase 5; en tanto en aquellos que no lo están, las actividades productivas están habilitadas. En todos los casos, las empresas operan con las restricciones del caso y cumpliendo las medidas sanitarias de prevención de la COVID-19. Además, cabe recordar que desde la Provincia se ejecuta un plan de vacunación contra el coronavirus por grupos establecidos, en forma gratuita y voluntaria, con las diferentes dosis que van llegando desde la Nación.







“La producción primaria no paró y la industrial lo hizo con un impacto mínimo. Esto es un mérito de la política sanitaria acertada del Gobierno provincial que contempló en las medidas la cuestión económica”, aseveró el funcionario a un año del inicio de las restricciones de circulación en todo el país.