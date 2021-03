Valdés presentó la nueva sede del Banco de Corrientes

Jueves, 11 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles la nueva sede del Banco de Corrientes considerando que es un importante avance en la modernización del Estado provincial que impulsa su gestión.



El edificio está en el barrio San Benito y es el primero en el norte argentino con características de inteligencia y sustentabilidad. El Mandatario aseguró que así se mejora la atención y ámbito de trabajo para una entidad "eficaz y eficiente" que potencia el desarrollo y futuro de la provincia, financiando "el sueño de los correntinos".



Además, es el primero de un conjunto de tres edificios que conforman el nuevo Centro Administrativo de la Ciudad de Corrientes, donde también funcionarán otras áreas provinciales, como ser la Gobernación, IOSCor, IPS, Catastro, Registro de la Propiedad, Catastro y TelCo, entre otros, en la manzana comprendida entre las calles Ramón Carrillo (Ex Vía), Blas Benjamín de la Vega, Lavalle y Piragine Niveyro. Cabe destacar que además de sus modernas características, el nuevo edificio del organismo financiero cuenta con un auditorio de última tecnología con 405 butacas, el cual lleva por nombre "Julián Zini" en homenaje al reconocido chamamecero fallecido el año pasado.



El acto inaugural se realizó al aire libre sobre la calle Ramón Carrillo, esquina Blas Benjamín de la Vega, a las 19 y fue encabezado por el Gobernador, acompañado por el intendente de la Capital, Eduardo Tassano, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham y otras autoridades de la entidad.



También estuvieron presentes en la ocasión el vice gobernador, Gustavo Canteros; el vicepresidente 1° del Senado, David Dos Santos; el presidente de la Cámara de diputados, Pedro Cassani; el presidente del Superior Tribunal de Justicia; Eduardo Rey Vázquez; los ministros del Poder Ejecutivo y Judicial; los legisladores nacionales, Senadores, Carlos Espínola y Pedro Braillard Poccard, la diputada Sofía Brambilla y legisladores provinciales; la vicepresidenta del Banco, Laura Sprovieri; el director del Banco, Roberto Demonte; intendentes de municipalidades del interior provincial; secretarios y subsecretarios del gobierno provincial y municipal; el presidente del Consejo Deliberante; concejales; representantes de APICC y Cámaras de empresarios entre otros.







Gustavo Valdés



El gobernador correntino Gustavo Valdés enfatizó que “hacía mucho tiempo que no teníamos una inversión tan importante de nuestro Banco Provincia de Corrientes en una nueva casa y era necesario que el Banco siga invirtiendo para seguir progresando en un mundo moderno, en un mundo donde hoy se habla de monedas virtuales, de billeteras virtuales, de comodidad, donde se habla de tecnología, donde tenemos que avanzar hacia cajeros automáticos que permitan visualizar e identificar cual es la persona para que la transacciones comerciales cada día, sean más seguras y nosotros como entidad del Banco de Corrientes tenemos que brindar a nuestros usuarios, una mejor calidad de servicios, que tenemos que seguir esforzándonos para que aquellos que confían en el Banco Provincia de Corrientes puedan tener mejor infraestructura” y de esta manera: “Para que nuestros empresarios correntinos sigan confiando, para que los trabajadores del estado puedan tener un mejor confort al venir a recibir los servicios de nuestro banco, para que los trabajadores bancarios tengan mejores condiciones de trabajo, para que en definitiva nuestro banco comience a cobrar mayor potencia, no solamente en Corrientes, sino también en la región”.



Sobre el desempeño del Banco Provincia de Corrientes aseguró que “ha demostrado ser una herramienta eficaz y eficiente sobre todo en estos últimos tiempos donde fue necesario estar en todos los puntos de nuestra provincia, no había posibilidad de trasladarse y el Banco seguía distribuyendo recursos y llegaron a todos los correntinos y fue una herramienta eficaz y eficiente”.



Señaló que “fueron muchos años de trabajo, esta obra ha comenzado y se dio el puntapié inicial con Ricardo Colombi como gobernador y a mí me tocó terminar esta obra que realmente ustedes la pueden ver, es una obra de última generación y que hoy podemos disfrutar de esta gran obra, pero no es la única que vamos a estar haciendo para los correntinos, necesitamos que el estado de Corrientes también se modernice, que avance y que salgamos de la vieja arquitectura que tenía nuestra administración pública; oficinas del IPS, con edificio prestado o del Ioscor con edificio prestado o Catastro con una gran falencia que necesitamos avanzar hacia la modernidad o el Registro de la Propiedad Inmueble donde iremos avanzando en la eficiencia de nuestra administración pública para poner a disposición de los vecinos o incorporar oficinas del gobierno provincial como lo vamos a hacer acá, con oficinas de la Secretaría General y que nosotros podamos avanzar hacia una administración más eficiente”.



Resaltó que “es grande la inversión y tenemos que seguir trabajando, en toda la administración pública provincial, dotándole tecnología, de modernización porque únicamente si avanzamos con mejores servicios lo vamos a poder hacer entre todos más eficiente para los correntinos”.



Sobre el final dijo que “Hoy estamos inaugurando la oficina del Banco y pronto vamos a estar terminando, en dos o tres meses, el resto de los edificios que también vamos a inaugurar y especialmente quiero hacer un aparte para la inauguración específica de lo que va a ser el Anfiteatro con el que homenajeamos a ese artista y padre chamamecero que fue Julián Zini y que es un merecido homenaje que impongamos el nombre pero también es merecido que tengamos una parte para rendirle homenaje a todo lo que ha aportado a esta cultura correntina, en definitiva al chamamé que es hoy Patrimonio de la Humanidad”.



Detalle de las obras



En el subsuelo se instaló el tesoro regional y provincial, cumpliendo con las normativas del banco central en cuanto a seguridad y tecnología.



En la planta baja se ubican: zona de cajas, de atención al público, acceso auditorio y una dársena para carga y descarga de caudales.



Primer y segundo piso auditorio y estacionamientos y a partir de allí las plantas libres de oficinas desde el tercer al décimo piso.



Para el auditorio Julián Zini (cura chamamecero), se construyó un acceso independiente, escalera y tres ascensores de uso exclusivo. El auditorio cuenta con 405 butacas de alta prestación, alfombras y revestimientos acústicos especiales, sala de control luminotécnico y transmisión de video en directo, isóptica y acústica proyectada y controlada por los asesores del Teatro Colón, Ingeniero Basso y Sánchez Quintana.



En lo que se refiere a la imagen arquitectónica, se propuso la utilización de un lenguaje moderno, de vanguardia, utilizando para ello grandes superficies acristaladas con control UV y con un tratamiento a manera de “quiebra vistas”, que unifica el basamento del Banco con el de los otros dos edificios.



Todos los elementos del edificio han sido controlados y comprados con el seguimiento de las Normas Led.







Tassano



El intendente capitalino, Eduardo Tassano al referirse al nuevo edificio expresó que “quiero resaltar este día de júbilo para toda la ciudad de Corrientes porque este edificio es el resultado de pensar en grande y de pensar hacia el futuro” y esto: “Lo viví personalmente con el Instituto de Cardiología cuando nos preguntaban qué queríamos hacer y hace donde queríamos llegar”.



En ese mismo sentido, dijo que “eso fue una escuela de educación no solo para la salud y que generó mucho impacto en en la Salud Pública de la provincia de Corrientes” y añadió que “hoy podemos decir que líderes en la salud Pública del Norte Argentino”.



Luego, prosiguió su discurso recordando que “esto comenzó hace tres años cuando nos propusimos junto con el Gobernador a la transformación y el proceso constante de la ciudad de Corrientes” todo esto se ve: “En lo vial, en lo lumínico, en lo hídrico, en lo que se ve en todos los parques y paseos de toda la ciudad”.



La capital dejó de ser un centro de disputas políticas para ser un centro de realizaciones” y es por eso que “tenemos la felicidad de ver este edificio que se inaugura esta etapa y que sin ninguna duda es poner a la capital de la ciudad en la liga de las grandes capitales de la república argentina” concluyó.











Alejandro Abraham (presidente del Banco de Corrientes)



Al iniciar su discurso el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham expresó su alegría cuando dijo: “Inicio expresando una especial gratitud a título personal y a quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del banco, destacando los logros que hemos conseguido son un trabajo en equipo” y luego siguió exaltando labor de su equipo cuando expresó que “la institución la conforman cientos de personas que la honran desde su lugar de trabajo y de manera silenciosa pero con responsabilidad, talento y compromiso”.



Seguidamente, destacó el respaldo oficial cuando manifestó que “debo poner en relieve, el respaldo del Gobierno provincial en la figura del Gobernador, quien ha sido vital para motorizar este proyecto y es justo valorarlo en toda su dimensión” con esto demuestra: “Sus cualidades de liderazgo que marcan una época”.



Luego, se refirió a los correntinos al decir que “nada de esto se hubiera logrado sin el incondicional apoyo de los correntinos, nuestros clientes” ya que “han creído férreamente en cada propuesta de valor que le hemos planteado en cada producto que hemos diseñado”.



“Con la participación mayoritaria del Gobierno en el paquete accionario se fue definiendo un perfil de carácter y de prestigio donde se resalta el profesionalismo de su dirigencia y la prolijidad de su gestión” y una articulación de la entidad con implementación de políticas públicas exitosas” de esta: “Manera se fue gestando la idea, el sueño, el objetivo de contar con un edificio con todas las características del primer mundo”.



Por otro lado, en cuanto al funcionamiento del Banco en este nuevo edificio, Abraham recalcó que “en este edificio se desarrollarán la totalidad de las actividades de la organización” y esto marca un hito histórico y un punto de inflexión de cara al futuro.



Por último, se refirió a los beneficios de la ubicación de la nueva sede al destacar que “el edificio del banco forma parte integral de un complejo del nuevo Centro Administrativo emplazado en un punto neural de la ciudad”.



Alfonso Albino (arquitecto)



Seguidamente el director de Arquitectura, arquitecto Alfonso Asencio Albino detalló las características del flamante edificio resaltando el diseño arquitectónico moderno y sustentable proyectado para los próximos 50 años.



“Han pasado tres años de trabajo duro y en pandemia aún más donde un equipo de trabajo de más de mil personas se pusieron la camiseta para lograr el objetivo: finalizar esta obra, aquí mi reconocimiento al gran equipo de la constructora Paneriles S.A, liderado por el arquitecto Gala y el arquitecto De Gerónimo que han trabajado constantemente con el equipo técnico del Banco donde primó el diálogo para lograr el mejor edificio posible”.



Resaltó el “diseño arquitectónico del proyecto logrado por la fusión de los estudios ESARQ-Buri&Meyer de Corrientes al señalar que es un edificio moderno y sustentable acorde con los nuevos tiempos tecnológicos y el cuidado del medio ambiente”.



Continuó explicando que “la construcción se destaca por los materiales nobles, la fachada de piel de vidrio con doble vidriado hermético, pisos de graníticos, alfombras modulares, paneles acústicos; el uso de la madera en el interiorismo, sillas ergonométricas y un controlador del edificio automatizado que garantiza un ahorro energético superior al 35%; este ahorro de energía bajará significativamente el costo de mantenimiento para el banco.



Resumió sobre el final de su alocución que “este es un edificio proyectado y ejecutado para los 50 próximos años. El edificio es dinámico que permite la reubicación rápida según las necesidades que van surgiendo en el banco. Este complejo genera un antes y un después para el personal del banco que tendrán una nueva forma de trabajo, amigable con el medio ambiente, sustentable y sobre todo cuidando al personal que trabaja aquí; todos los trabajadores del banco y todos los ciudadanos que lo visiten van a tener luz natural, vistas abiertas al exterior, aire acondicionado y renovación de aire, hemos dejado tomas para autos eléctricos, sectores pensados para la separación de residuos, el uso de reciclaje de agua de condensado de aire acondicionado. Hemos generado uno de los edificios inteligentes más importante del norte argentino” finalizó.



La bendición de las nuevas instalaciones estuvo a cargo del sacerdote Raúl Alcorta.



Para dar término al acto, se realizó el corte de cintas, recorrida por el interior y descubrimiento de placa homenaje en el Auditorio "Julián Zini".