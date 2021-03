Adolescente abusada reconoció a sus atacantes y la querella pedirá detenciones

Miércoles, 10 de marzo de 2021

La chica de 16 años declaró ante la Justicia. Señaló a quien le dio la bebida que la dopó, recordó quiénes fueron sus agresores, pero la audiencia debió suspenderse porque la menor se quebró en llanto y se descompensó. El jueves se reanudará su testimonio y la querella anticipó que pedirá la aprehensión de los cuatro imputados.





La investigación por el abuso sexual a una chica de 16 años en Mburucuyá, avanza a pasos firmes con testimonios virtuales en el Juzgado de Instrucción de Saladas, donde la menor, contó detalles reveladores de quienes abusaron de ella y terminó en una crisis de llanto y posterior descompensación, por lo cual la audiencia debió postergarse para mañana a las 17.



El abogado querellante, Gustavo Briend, anticipó que “con todos los elementos probatorios que hay voy a pedir este jueves la detención para los cuatro imputados, entre ellos al policía, que fue el único que había declarado, ya que los demás se abstuvieron de brindar su relato”, afirmó. La causa es “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas”.



En la última audiencia virtual con testimoniales declaró la mamá de la víctima y habló sobre esa mañana del 10 de octubre del 2020, cuando salió en búsqueda de su hija que no había regresado a la casa tras ir a una fiesta -clandestina-; también sobre el aviso que recibió del comisario de que fue localizada en casa de una docente.



“En varias ocasiones la mujer se quebró, pero pudo continuar”, relató el letrado.





También aportó cómo le hicieron los exámenes médicos y la doctora que los atendió en el hospital local. “Acá hay algo que debemos investigar porque desde el hospital respondieron que no cuentan con registros sobre el ingreso de la menor esa mañana, sin embargo, allí se hicieron todos los estudios y las revisaciones”, remarcó.



Contundencia



El abogado Briend anticipó que “este jueves, desde la querella, vamos a pedir la detención de los cuatro imputados porque entendemos que está más que comprobado todo: tenemos los resultados médicos, toxicológicos, que confirman que la víctima fue drogada; presencia de líquido seminal, reconocimiento de los violadores y lugar donde se realizó la fiesta clandestina”, enfatizó.



Consideró que lo más crucial de la última audiencia fue la declaración testimonial de la chica, quien compareció de manera virtual, ante Fiscalía, Asesoría de Menores y abogados defensores.



“La víctima terminó por quebrarse en llanto y no pudo seguir. La jueza entonces decidió suspender y posponer para este jueves a las 17 su aporte. Sin embargo, alcanzó a relatar detalles que son contundentes”, consideró. “La adolescente contó cómo se enteró ‘de la joda’; la hora en que el policía la pasó a buscar; del lugar donde se hizo la fiesta donde había unas 30 personas. Luego recordó que en un momento quedaron sin bebidas y que fueron a comprar más vino a un kiosco de 24 horas. También apuntó a una persona en especial que fue la que le dio la copa y que después de eso ya perdió la memoria”, sostuvo.





Añadió que “dijo que tiene recuerdos fugaces sobre lo que pasó luego de haber bebido esa copa. Recuerda por ejemplo a un hombre que estaba desnudo sobre ella, lo reconoce perfectamente y también que sentía que no podía mover las manos ni las piernas para defenderse. También tiene recuerdos fugaces de un segundo hombre, hermano del primero, en la misma posición”.



“Nosotros queremos saber si los otros dos imputados, entre ellos el policía, también participaron del abuso. La investigación está en marcha”, destacó Briend.



El abogado puntualizó que “cuando la víctima empezó a recordar a las personas que la abusaron estalló en llanto, se quebró y descompensó al punto que no podía seguir hablando. La jueza, al ver la situación, ordenó la que la audiencia se suspenda y postergue para el jueves a las 17, cuando concluirá con su declaración. Insisto, para mí es muy contundente y las pruebas están acreditadas de quiénes fueron los autores del abuso sexual”, remarcó.