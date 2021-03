Oferta formal: Barcelona quiere juntar a Agüero con Messi

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Laporta busca sumar al Kun para convencer a la Pulga de que se quede. Qué pasa en Manchester City y los otros candidatos. Información exclusiva de TyC Sports.



En busca de allanar el camino para lograr la continuidad de Lionel Messi, Barcelona hizo una oferta formal para sumar a Sergio Agüero, según información exclusiva a la que accedió tycsports.com. En junio, el Kun tiene la posibilidad de irse a costo cero por la finalización de su contrato con Manchester City, al igual que ocurre con el mejor jugador del mundo.





Agüero es uno de los grandes aliados que tuvo Messi durante toda su carrera y con quien mantiene una gran amistad. La camiseta de la Selección Argentina los unió desde su época como juveniles y desde allí siempre compartieron habitación en las concentraciones, por lo que forjaron una relación inquebrantable.



¿Cuál es el plan de Barcelona, entonces? Joan Laporta, el nuevo presidente, quiere convencer al surgido de Independiente de afrontar el desafío de compartir delantera con el rosarino, con el fin de atenuar el conflicto entre este último y el club -profundizado en los últimos tiempos- para lograr que se quede.





El primer sondeo de Laporta a Agüero se dio durante la campaña electoral, pero se formalizó en las últimas horas luego del triunfo del dirigente catalán. Entonces, a sus 32 años y mientras el City no acelera por su renovación a pesar de ser un ídolo indiscutido, al goleador argentino se le presentó una oportunidad única de compartir plantel con Messi a nivel clubes.



La decisión está en sus manos. El Kun puede apostar a que los Cityzens le ofrecerán una extensión del vínculo que ya lleva una década o retornar a España, donde ya jugó en Atlético de Madrid entre 2006 y 2011 (en la capital española, incluso, conserva una propiedad). ¿Cuánto pesará el deseo de jugar con su amigo?





QUÉ DIJO AGÜERO DE JUGAR JUNTO A MESSI

"¿A quién no le gustaría jugar con Leo?", expresó el Kun hace tres semanas durante una entrevista por Twitch con Ibai Llanos, el reconocido streamer español con el que habitualmente transmite partidas en vivo.





QUÉ DIJO MESSI DE JUGAR CON AGÜERO



Consultado por TyC Sports antes de la Copa del Mundo de Rusia 2018, la Pulga no se planteaba la posibilidad de salir de Barcelona para jugar junto al Kun. "Si se da, será que lo traen a él acá", comentó.





LAS OPCIONES PARA EL FUTURO DE AGÜERO ADEMÁS DE BARCELONA



Además de una posible continuidad en el City, su principal preferencia hasta el momento, el Kun recibió sondeos informales desde París Saint-Germain (otro hipotético destino de Messi si se va de Barcelona) e Inter. También hubo contactos desde la MLS estadounidense, con Inter Miami en primera fila.



LA AMISTAD INSEPARABLE ENTRE AGÜERO Y MESSI



Los dos construyeron una gran relación en más de 15 años de Selección Argentina. En un informe imperdible, Planeta Gol repasó los mejores momentos de la misma.