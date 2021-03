Confirmaron los nueve años de prisión para Robinho por violencia sexual Miércoles, 10 de marzo de 2021 La sentencia dictada en diciembre fue ratificada por el Tribunal de Apleación. Ahora pueden solicitar la detención del futbolista que reside en Brasil, aunque para eso deberían emitir una orden de arresto internacional porque el país no tiene extradición.



El Tribunal de Apelación de Milán confirmó la pena de nueve años de prisión para el delantero Robinho y su amigo Ricardo Falco por el delito de violencia sexual contra una mujer albanesa en un boliche en 2013, en Italia, cuando el jugador defendía la camiseta del Milan.





Si bien la sentencia ya se había dictado en diciembre, el texto se publicó este martes, un día antes del vencimiento del plazo legal, como condena formal. Los jueces Francesca Vitale (quien presidió el juicio), Paola Di Lorenzo y Chiara Nobili destacaron “el particular desprecio de Robinho por la víctima, que fue brutalmente humillada” y el intento de “estafar las investigaciones ofreciendo a los investigadores una versión falsa y previamente hechos acordados ”.



Ahora, la defensa de Robinho, con el texto en la mano, podrá apelar ante el Tribunal de Casación, tercera y última instancia de la Justicia italiana . En la sesión que se celebró en diciembre, el Tribunal de Apelación desestimó el recurso de los abogados del futbolista y de su amigo. Y ahora, con la condena de ambos, el tribunal puede solicitar su detención antes de la sentencia firme.



Como el jugador reside en Brasil y el país no extradita a sus ciudadanos, deberían emitir una orden de arresto internacional desde Italia para ser remitida al estado brasileño. Otra opción es que la orden se lleve a cabo si el jugador llega a algún país europeo.