Valdés: “Empujemos y trabajemos para lograr la igualdad"

Lunes, 08 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés, acompañado por su esposa, Cristina Garro, presidió esta mañana en el Salón Amarillo, el acto de entrega de reconocimientos de la Provincia a Mujeres Correntinas Destacadas 2021, actividad que se concretó en adhesión al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, 8 de marzo.





También participaron del acto, la ministra de Educación, Susana Benítez, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, la presidente del Consejo Provincial de la Mujer, Sonia Quintana e intendentes y viceintendentes mujeres de distintas localidades.



Al referirse al Día Internacional de la Mujer, el gobernador Gustavo Váldez señaló: “Conmemoramos la lucha de todas las mujeres por sus derechos y su reivindicación a la igualdad. Sigamos trabajando juntos por un futuro con más oportunidades” y agradeció a “cada una de ustedes, correntinas, por hacer que la provincia continúe creciendo”.



En el transcurso del acto, el mandatario puso de relieve que “hoy es un día diferente, no para festejar sino para visualizar un problema, que nos podamos reunir y reflexionar”, haciendo además referencia a las desigualdades sociales entre los hombres y las mujeres.



“Esta es una lucha mundial, todavía en el mundo hay lugares donde la mujer no puede estudiar, algo que lacera a la humanidad”, continuó expresando Valdés, agradeciendo luego la presencia de las mujeres en el acto, al igual que de las intendentes y viceintendentes de distintas localidades que asistieron.



El gobernador insistió en que esta fecha no debe quedar como un mero saludo, sino que se debe sentir la militancia y la voz de las mujeres exigiendo lo que les corresponde, y cerró con esta reflexión: “Empujemos y trabajemos para lograr la igualdad, para que desaparezcan la violencia de género y los femicidios”.



Otras voces



En el marco del acto, ofreció sus palabras la ministra de Educación, Susana Benítez, remarcando que en “todas ustedes está representada esa mujer correntina, que a lo largo de la historia ha luchado no solamente por el género, sino también por la identidad cultural de nuestra Provincia”.



Y destacó que la gestión del gobernador Gustavo Valdés, le da “un lugar preponderante a las mujeres, algo que debemos valorarlo”.



En tanto, Cristina Garro, esposa del gobernador, se encargó de dar la bienvenida y felicitar a todas las mujeres en su día, dejando en claro que “aún queda mucho trabajo por hacer” e instó a no bajar nunca los brazos en pos de la “lucha por los derechos y la igualdad para las mujeres”.



También se expresaron las jefas comunales, entre ellas la de San Carlos, Graciela Larraburu. “Es muy grato recibir estos reconocimientos, más en estos tiempos. Las mujeres llevan adelante sus hogares, sus familias y es la que lucha día a día y para todas ellas va nuestro homenaje”, enfatizó.



Mientras que la intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez, agradeció al gobernador Valdés por “reconocernos, darnos nuestro espacio y ocupar el lugar que nos merecemos todos los días”, acotando que “como mujeres trabajamos por un futuro mejor para nuestras generaciones futuras y por una Corrientes pujante y desarrollada”.



A su turno, Verónica Morales Maciel, intendente de San Cosme, valoró el “respeto y el trato que nos dan tanto el gobernador Valdés como todo su equipo de trabajo y funcionarios. Jamás nos han discriminado por ser mujeres”.



A la vez que subrayó la importancia de que se aborde en la Legislatura Provincial, la Ley de Paridad de Género, oportunamente enviada por el gobernador Gustavo Valdés para su tratamiento.



“Demostramos que tenemos el compromiso, la capacidad y la responsabilidad para desarrollar nuestras tareas y aportar nuestro grano de arena al crecimiento de la Provincia”, finalizó afirmando Morales Maciel.



Reconocimientos a Mujeres Destacadas 2021



Norma Capponcelli (pintora), Nilda Sena (docente),Dalmira Cañete (artesana textil), María Mercedes González (licenciada en kinesiología y especialista en gestión de servicios para la discapacidad), Rosario Gómez (empleada municipal), Natalia Sosa (empleada municipal de la Dirección de Tránsito), Sofía Cabrera (jugadora de la Liga Nacional Femenina de Básquet), Magalí Portillo (entrenadora de vóley), Valeria Meza (cabo 1ro. de la Policía de Corrientes, destacamento San Marcos), Ana María Canteros (bioquímica y sub jefe del Servicio Penitenciario), Sandra Arrúa (docente), Gladys Romero de Solís (docente), Ana Rojo (directora del CPD Nº 32 Santa Rita), Alicia Pascua (emprendedora y artesana en cuero crudo), Vilma Lezcano (encargada del comedor Pueblito Buenos Aires), Jacinta Fernández (artesana), Rosario Zalazar (artesana), Lorena Ojeda (médica de Emergencias del Hospital Escuela), Zulma Ayala (licenciada en Enfermería), Ramona Luján (auxiliar de Enfermería), Ivana de León (cursa el último año de la carrera de bioquímica y se desempeña en la Emergencia del Hospital de Campaña), María Silvia Bonassies (directora del Hospital Llano), María Alejandra Ojeda (jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Escuela), Analía Giménez (directora del Area Crítica del Hospital de Campaña), Irma Rivero (bombera), Moni Munilla (escritora, gestora cultural y periodista), Ema Tacta de Romero (reconocimiento a su trayectoria, historia y legado para la sociedad correntina), Elena Godoy (precursora de la Orquesta Folclórica de la Provincia).



Mujeres intendentes: Graciela Larraburu (San Carlos), Verónica Morales Maciel (San Cosme), Irma Torossi (Sauce), Marisol Fagúndez (Yapeyú), María Cristina Ovelar Gauna (Mariano I. Loza), Candelaria Vargas (Isla Apipé), Sintia Magaldi (Pago de los Deseos) y Eliana Gómez (Estación Torrent).



Viceintendentes: Carina Nazer (Alvear), Petrona Niella (El Sombrero) y Celia Dalzotto (Juan Pujol).