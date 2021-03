Cerró conocida casa de electrodomésticos en Capital Lunes, 08 de marzo de 2021 Son 26 empleados que no saben cómo seguirá su situación en la empresa. Hay trabajadores con más de 20 años en la sucursal.



Después de más de 20 años trabajando en la ciudad de Corrientes, se conoció hoy que cerrará definitivamente la conocida casa de electrodomésticos Garbarino que se encuentra sobre peatonal Junín casi Mendoza. Son 26 empleados que se quedan sin fuentes de trabajo o al menos sin una pronta solución.



En comunicación con un medio radial, Hugo, un trabajador de la empresa comentó que se pensaba que iba a haber un plazo para solucionar la situación pero les informaron que se atendería hasta el sábado pasado y que hoy se cerrarían las puertas. "No tenemos idea de que va ser de nosotros de acá en adelante. Se le avisó al gerente que si no se regularizaba la situación de la deuda que tiene con el propietario del local a fin de mes nos desalojaban", detalló el empleado.



"Quedamos en la nada, se preguntó que pasará con nosotros y no nos dieron respuesta. Son 26 familias que se quedan sin fuente trabajo, hay gente que tiene 20 años trabajando en la sucursal", destacó.



Además, dijo que asistieron escribanos al lugar para que quede constatado que fueron a trabajar pero que no hay ningún tipo de avances.



Según fuentes, informaron que la empresa está en una proceso de reconversión en el cambio de la forma de ventas. La venta online parece ganar terreno en el sistema por lo que perjudica a los trabajadores.