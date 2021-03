Valdés inauguró un Jardín, entregó herramientas a emprendedores y recorrió obras

Viernes, 05 de marzo de 2021

En Itá Ibaté inauguró el Jardín de Infantes Nucleado N°31, recorrió las obras de ampliación y remodelación de la escuela López de Pérez, viviendas en construcción y refacciones de los establecimientos educativos técnicos y comercial , visitó la sede del Municipio donde en compañía del intendente Walter Almirón hizo entrega de bienes de Capital a los beneficiarios del Programa Emprendedores Somos Todos.



Valdés al referirse a su presencia en esta localidad, a la que llegó acompañado por la titular de la cartera educativa Susana Benítez y el diputado provincial Eduardo Vischi, sostuvo que las obras en materia en infraestructura educativa, la inversión en infraestructura urbana, en salud, energética, las acciones de apoyo a los emprendedores, se concretaron en un año marcado por la pandemia y la crisis económica, por lo que obligó a enormes esfuerzos, aunque se mostró optimista que con la fuerza de poblaciones como los de la zona y el apoyo del Gobierno, no solo se va salir adelante sino que también se vislumbra crecimiento y oportunidades.











El gobernador Gustavo Valdés puso punto final a su recorrida de la semana por el interior provincial que inicio el pasado lunes en la ciudad de Paso de los Libres, donde por la tarde presidio la puesta en marcha de un histórico ciclo lectivo 2021, en el que se recuperó la presencialidad de los estudiantes en las aulas, tras un año sin asistencia a las mismas por las Pandemia del Coronsvirus, seguidamente prosiguió con inauguraciones de escuelas, jardines y asistencia a emprendedores, en las localidades de Tapebicua, Yapeyú, Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó y hoy en Ita Ibaté, en el que inauguró el Jardín 31.



Acto en el que al hacer uso de la palabra expresó:









Valdés



El Gobernador durante su alocución al dejar inaugurado el Jardín de Infantes, hizo referencia en primera instancia a situación epidemiológica por la que atraviesa el mundo y la provincia y la necesidad de tener nuevamente presentes a los estudiantes en las aulas,manifestando “fue un año muy difícil donde debemos tener un protocolo, cuidarnos, dar tranquilidad a los padres de que estamos cuidando a los chicos y que tenemos toda una serie de requisitos para ingresar al colegio” y es por eso que “tenemos nuevamente que volver, porque la educación es fundamental para los correntinos, para los argentinos, para el mundo y nosotros no podemos darnos el lujo de no volver a la presencialidad”.



El mandatario aprovechó la oportunidad para poner de relieve la labor de los docentes el año pasado expresando: “mi reconocimiento a todos los docentes que hacen una labor enorme, incansable todos los años y espero que este año no sea la excepción” haciendo hincapié en que “el 2020 que pasamos lo vamos recordar por un largo tiempo y quiero agradecerle y a los docentes por este esfuerzo”.



Seguidamente hizo referencia a las actividades e inauguraciones en el ámbito del sistema educativo manifestando: “Venimos por otro lado de inauguración tras inauguración desde el pasado lunes, que arrancamos en Paso de los Libres y seguimos por la Costa del río Uruguay, estuvimos en Tapebicuá, Santo Tomé, Virasoro y en Ituzaingó y ahora en esta querida localidad de Itá Ibaté” y que “hoy estamos inaugurando esta hermosa escuelita y que les dejo el compromiso de las Tablet que vamos a estar mandando la semana próxima y con esta herramienta vamos a tener la oportunidad de que nuestros chicos se conecten con el conocimiento”.



Seguidamente sostuvo: “acá estamos con más obras educativas que estamos ejecutando, estamos reparando el colegio secundario con un avance importante del 70 o 75 por ciento y también con la escuela Técnica porque tenemos que apostar a la educación y estamos abiertos a cualquier tipo de inquietudes”.



Con respecto a otras obras que se realizan en Itá Ibaté, Valdés correntino reveló que “también estamos haciendo más viviendas acá nomas, con un total de 20, después estamos haciendo un mano a mano con el intendente en un plan que estamos lanzando y que es propio” con referencia a esto dijo que “nosotros estamos aportando los materiales de construcción y el intendente aporta la mano de obra porque necesitamos avanzar con viviendas y con educación”



Por último, señaló que "Itá Ibaté necesita avanzar con enripiado y que por convenio le vamos a estar mandando más obras de enripiado" porque empecé a conocer a Itá Ibaté hace mucho tiempo a partir de lo que "me gusta que es la pesca y realmente es una localidad maravillosa" concluyó.







INTENDENTE WALTER ALMIRÓN



Walter Almirón, jefe comunal de Itá Ibaté al hacer uso de la palabra en la inauguración del Jardín de Infantes, expresó: “esta obra fue muy esperada ya que su inauguración debió ser postergada por la pandemia durante un año” agradeciendo la visita del gobernador Gustavo Valdés por “la gran gestión que viene realizando al frente del gobierno provincial en lo referente a la serie de inauguraciones en materia educativa a lo largo de toda la provincia”.



Para luego agregar : “Hoy me siento emocionado” dijo Almirón, “porque yo hice el jardín de infantes en un salón compartido de una escuela primaria y la comunidad educativa de Itá Ibaté valora mucho tener un espacio propio. A partir de ahora los jardines nucleados en el número 31, que cursaban en distintas escuelas, ahora se van a centrar acá con una población de unos ciento veinte niños en distintos turnos”.



Finalmente expresó su satisfacción por la visita de Valdés con quien también recorrió diversas obras que el gobierno provincial lleva adelante en la localidad como la construcción de 20 viviendas por el Plan Belgrano y 10 viviendas por el Programa Oñondivé ; las obras de ampliación de las Escuelas Comercial y la Técnica de Itá Ibaté ; y por la entrega de bienes de capital en el marco del Programa Emprendedores Somos Todos.



Asistencia a Emprendedores



En la sede del municipio en el marco del Programa Emprendedores Somos Todos, el gobernador Gustavo Valdés acompañado por el intendente local Walter Almirón hizo entrega a los vecinos de la localidad cuyos proyectos fueron seleccionados, instrumentos de peluquería, horno pizero, bordeadora, máquina soldadora, dos sobadoras de panadería, lijadora y máquina de coser.



Tanto el mandatario provincial como el jefe comunal, pusieron de relieve que estos elementos son de gran utilidad para fortalecer los emprendimientos que llevan adelante las familias, dado que les otorga mejores oportunidades y les permite consolidare sus economías.