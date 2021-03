Concluyó la obra de restauración de la chimenea COM Viernes, 05 de marzo de 2021 El Gobierno Provincial concluyó recientemente los trabajos de restauración, revalorización y refuncionalización de la chimenea COM, ubicada en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes, siendo en la actualidad todo su entorno objeto de trabajos de parquizado.





Esta chimenea, que pertenecía a la ex fábrica de maderas terciada COM SA, sigla conformada por la primera letra de los apellidos de quienes fueron sus socios fundadores: Cichero, Ongay y Montiglio, ha sido declarada patrimonio histórico industrial arquitectónico, de la ciudad de Corrientes.





Como consecuencia de la falta del sistema de pararrayos, uno de ellos impactó en el año 1996 sobre la chimenea provocando roturas, fisuras, grietas y desprendimiento de material en su coronamiento, a partir de lo cual se acentuó su deterioro e incluso riesgo de derrumbe.





Ante esto, el propio gobernador Gustavo Váldes dispuso su restauración integral, obra que fue encarada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Claudio Polich, a través de la UCAPFI.





Cabe destacar, que esta chimenea que, construida en el año 1950, fue una obra privada sin documentación técnica alguna. por lo que para su restauración se necesitaron estudios previos de impacto ambiental, estructurales, de suelo y patológicos.



La obra de restauración consistió en la colocación de andamios tubulares, retiro de elementos y mamposterías deterioradas y la restauración completa del coronamiento superior, respetando las molduras originales y reemplazo de mamposterías nuevas en zonas dañadas, lo que llevo a ser esto todo un trabaja artesanal.





También se debieron reparar los paramentos a través de los sellados de juntas, grietas y fisuras y se colocaron zunchos metálicos en la parte interior y exterior de todo el trayecto de la chimenea, de más de 40 metros de alto.





Por otra parte, se instalaron sistemas de balizamientos y pararrayos de última generación, procediéndose además a la restauración a nuevo de la escalera metálica exterior existente, así como la pintura integral y la reparación de las letras corpóreas.





Asimismo, y para prevenir a la acción de fenómenos climáticos y de alimañas se colocó en su cúspide un sombrerete metálico, a la vez que en la zona del basamento se instaló una puerta metálica de estilo, procediéndose a su iluminación integral y la colocación de rejas perimetrales.





Es bueno consignar que para la puesta en valor de la chimenea COM, se debió trabajar un estricto control de higiene y seguridad dado su altura y disposición.





Finalmente es bueno destacar que para concretar esta obra se trabajó en forma conjunta con la Comisión de Patrimonio Industrial Arquitectónico Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Corrientes que brindó ideas sobre su origen y preservación.