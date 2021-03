Enzo Pérez: la alegría por el título de River, el abrazo con Gallardo y la dedicatoria Viernes, 05 de marzo de 2021 El mediocampista del Millonario se mostró contento por la conquista, se refirió al abrazo con el entrenador y se acordó de todos los integrantes del grupo que no pudieron estar en el encuentro.



El mediocampista de River Enzo Pérez se mostró feliz luego de la conquista de River ante Racing tras derrotarlo por 5-0 en la Supercopa Argentina, y dejó una dedicatoria especial para el preparador físico. Además se refirió a los abrazos con Marcelo Gallardo luego del segundo gol y al final del encuentro.





"Me había arrimado diez segundos antes y le dije que nos faltaba un jugador en el medio y no le gustó mucho. Cuando se hizo el gol lo abracé", manifestó el exfutbolista de la Selección Argentina que también celebró junto al DT luego del encuentro.



Además, se refirió a su gran presente, pese a su edad. "Siempre decimos que cuando nos vamos haciendo más grandes nos cuidamos un poco más, creo que hay una disciplina muy grande dentro del plantel. Representamos una gran camiseta y tenemos que ser jugadores de River todo el día. Hay gente grande que da el ejemplo, está Beto (Bologna), Javier (Pinola), Leo (Ponzio), y ahora volvió Jony (Maidana)", aseguró.



Más allá de la euforía por la consagración, el mediocampista recordó al preparador físico Pablo Dolce, quien no pudo estar con la delegación ya que fue aislado luego de dar positivo por coronavirus. "Le quiero mandar un saludo a Pablo, él también es parte. No nos queremos olvidar de nadie porque son de este gran grupo que hemos formado para lograr cosas importantes", señaló.



Por último, el ex-Estudiantes de La Plata analizó el encuentro ante la Academia y celebró el gran presente del club. "Nuestro ADN es ir en busca del rival, es la manera en que trabajamos y la que nos dice Gallardo que quiere que juegue el equipo. Hoy lo manejamos muy bien y quedó demostrado. Esta institución sigue demandando títulos y espero que podamos seguir estando a la altura", cerró.