Murió en el hospital el bebé abandonado en un descampado

Viernes, 05 de marzo de 2021

El recién nacido fue encontrado a las 2 de la mañana de ayer y falleció a las 16 en el Neonatal.



El peor final para el bebé que fue encontrado en la madrugada del jueves en un descampado. Murió ayer por la tarde en el Hospital Materno-Neonatal.



Las causas de su muerte fueron por ser prematuro, pero también por un agravamiento de su cuadro a causa del frío que sufrió mientras estuvo solo. No aguantó a pesar de haber recibido cuidados en el nosocomio especializado.





El bebé había sido encontrado dentro de una caja en un descampado, en inmediaciones de la avenida Independencia y calle Godoy Cruz, por un hombre identificado como David Traico.



Traico circulaba por el lugar y escuchó que dentro de una caja algo se movía y posteriormente escuchó unos llantos. Era un pequeño recién nacido.



Traico llevó al niño al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde, después de recibir los primeros auxilios, fue derivado al Neonatal del Vidal para continuar con la atención médica.



Traico estaba muy feliz por la acción y tenía la esperanza de poder salvarle la vida al bebé.



“Esto no me pasó nunca, estoy trasnochado, no pude dormir. Doy gracias a Dios de que encontramos al bebé y pudimos salvarle la vida”, dijo el hombre que escuchó el llanto del pequeño abandonado en un terreno baldío.



“Al principio, pensé que eran perritos abandonados, hasta que me acerqué y vi al bebé”, indicó el hombre.



“Veníamos de la casa de un familiar que vive cerca de la ruta. Pasamos por ese lugar y frené un rato, empecé a escuchar ruidos, me asusté un poquito. Lo alcé y lo llevé urgente al hospital Pediátrico”, contó.