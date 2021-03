River humilló a Racing y sumó otro título Viernes, 05 de marzo de 2021 El Millonario no tuvo piedad con la Academia y lo aplastó con un inapelable 5-0 en Santiago del Estero. Es el título 12 del ciclo de Marcelo Gallardo.



En la noche de estreno del Estadio Único de Santiago del Estero, River no tuvo piedad ante Racing y lo humilló con un 5-0 inapelable. De este modo, el equipo de Marcelo Gallardo conquistó la Supercopa Argentina.





El partido comenzó muy parejo, con Racing avisando de entrada con un remate de Rojas y River respondiendo Suárez. Sin embargo, rápidamente el Millonario tomó la iniciativa y empezó a llegar por todos lados. Luego de varios avisos, Borré ganó en las alturas tras un córner y abrió la cuenta con un cabezazo a los 30 minutos de juego.



Luego de eso, Racing dispuso de dos situaciones como para igualar. La más clara fue a través de un disparo de Chancalay que dio en el palo. Pero no pudo sostener el ritmo y poco a poco fue devorado por la intensidad del rival.



Ya en el complemento, cuando la diferencia era mínima, River tuvo una ráfaga explosiva y en cinco minutos marcó tres goles: Álvarez le rompió el arco a Arias, luego De la Cruz la empujó y Lolo Miranda anotó en su propio arco. Para cerrar, Suárez decoró la goleada.



De este modo, River conquistó el título número 12 del ciclo de Gallardo. La superioridad fue absoluta. Racing tendrá mucho por mejorar.



EL MOMENTO MÁS ESPERADO: RIVER LEVANTA LA COPA

Luego del aplastante 5-0 ante Racing, el Millonario conquistó la Supercopa Argentina y así fue el momento de la premiación. Es la estrella 12 en el ciclo de Marcelo Gallardo.