Lucas Pratto fue liberado por Feyenoord para volver a la Argentina

Miércoles, 03 de marzo de 2021

El delantero se fue del Millonario por falta de continuidad, pero en el equipo neerlandés tampoco lo consiguió, ya que ahora suma cinco encuentros seguidos en el banco de suplentes sin ingresar a la cancha.







El delantero Lucas Pratto fue liberado por Feyenoord para volver a la Argentina aunque por el momento se quedaría a competir por más minutos antes de que termine su préstamo, según informó este miércoles la prensa de Países Bajos.



El diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, la ciudad del Feyenoord, adelantó que Pratto recibió el permiso del club para rescindir prematuramente el vínculo y volver a River Plate, club dueño de su pase.



El representante de Pratto, Gustavo Goñi, salió al cruce de esta versión de la prensa y aclaró que la intención del jugador es revertir la situación y cumplir el contrato. "No se fue de paseo", afirmó en diálogo con TyC Sports.



"El préstamo es hasta junio y está trabajando para volver a jugar. En el vestuario lo ven como un líder", agregó el agente del ex Cambaceres, Vélez, Boca, Tigre, entre otros.



Pratto se fue de River a fines del año pasado por falta de continuidad, pero en el equipo neerlandés tampoco consiguió los minutos que pretendía.



El atacante, de 32 años, fue titular en los primeros dos partidos, en los otros tres fue suplente e ingresó pero ya suma cinco encuentros seguidos en el banco de suplentes y sin minutos en cancha.



Según el mismo informe de la prensa neerlandesa, Pratto no logró convencer al entrenador Dick Advocaat y ahora corre por detrás en su consideración.



Por este motivo, el club decidió liberar a Pratto para que pueda volver a Argentina si así lo desea pero por el momento el jugador se quedaría a cumplir el préstamo, que concluirá el 30 de junio próximo.