Murió el acusado de matar a Guadalupe y la familia irá "contra los funcionarios" Martes, 02 de marzo de 2021 "Se va a extinguir la acción penal con la muerte del imputado", explicó el abogado de Marcelo Hertzriken Velazco. "Vamos a ir claramente contra los funcionarios que no actuaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público", dijo.





Bautista Quintriqueo, el hombre acusado de matar a puñaladas a Guadalupe Curual en pleno centro de Villa La Angostura, murió este martes en el hospital de San Martín de los Andes, en el que estaba internado tras dos intentos de suicidio, informó el abogado de la familia de la víctima, quien adelantó que ahora "irán contra los funcionarios que no actuaron" para evitar el femicidio.



"Se va a extinguir la acción penal con la muerte del imputado", explicó el abogado de Marcelo Hertzriken Velazco, y agregó: "Vamos a ir claramente contra los funcionarios que no actuaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público".