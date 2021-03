Cuatro localidades con egresados aislados por COVID-19

Martes, 02 de marzo de 2021

Retornaban de un viaje a Córdoba cuando en el ingreso a Corrientes detectaron varios casos positivos. Los jóvenes fueron trasladados -según su lugar de residencia- a Goya, Bella Vista, Santa Lucía y Mantilla. Algunos están aislados en sus hogares, otros en inmuebles alquilados o de los municipios.







En el controles de acceso a la provincia de Corrientes instalado en la localidad de Guayquiraró, en la noche del último domingo detectaron casos positivos de covid -19 en una delegación de jóvenes que retornaban de un viaje de egresados. Estiman que se contagiaron durante su estadía en Carlos Paz (Córdoba). De forma inmediata, se activó el protocolo y los alumnos afectados, ayer ya amanecieron aislados en las localidades en las que habitan: Santa Lucía, Goya, Bella Vista y Mariano I. Loza.



Desde la primera ciudad mencionada, la Comuna destacó el trabajo conjunto que realizaron junto con el hospital, la Policía, Gendarmería y los Bomberos Voluntarios. Esto permitió que “los ocho estudiantes que arribaron a nuestra localidad, de manera inmediata y sin tener contacto con otros pobladores, estén aislados”, expresó la directora del centro de salud, Romina Cabral. En este contexto, en diálogo con El Litoral, detalló que seis jóvenes dieron positivo para coronavirus. En los otros dos casos, el resultado fue negativo. No obstante, por prevención, todos están aislados.



Cabral indicó que esa cuarentena especial, algunos la están cumpliendo en sus respectivas casas y otros en inmuebles que sus padres les alquilaron.



Además de los citados estudiantes, ayer se detectaron otro par de pacientes con covid-19. Pero como también varios obtuvieron el alta, hasta anoche el número de casos activos era de 34.



En el caso de Goya, estimaron que eran ocho los alumnos de esa ciudad que también arribaron en el colectivo proveniente de Córdoba.



Consultado sobre esto, el director del Hospital “Dr. Camilo Muniagurria”, Raúl Martínez, comentó que todos están aislados. Y en cuanto a los demás habitantes afectados, precisó que ayer, dieron el alta a 26. Mientras que detectaron otros 29 casos positivos. En este punto, aclaró que “de todas maneras, la mayoría corresponde a personas que eran convivientes de pacientes con covid-19”.



De todas maneras, al cierre de esta edición, aseveró a El Litoral que seguía la investigación epidemiológica para determinar los otros nexos y “en este momento estamos realizando la segunda jornada de vacunación destinada a los adultos mayores. El viernes se inmunizó a 120 personas y hoy (ayer) tenemos previstas, 250. Así, de manera progresiva, se aplicarán las 900 dosis que recibió Goya”.



Bella Vista y Mantilla



“En nuestro caso, minutos después de la medianoche arribaron cinco jóvenes que fueron a un viaje de egresados. Dos quedaron aislados en casas que les consiguieron. Y los otros tres, anoche quedaron en el complejo deportivo, pero hoy (ayer) la Comuna alquiló una vivienda donde están aislados”, comentó el intendente de Bella Vista, Walter Chávez a El Litoral. Sobre esto, añadió que “todos están bien, se les realiza el monitoreo junto con el hospital. Mientras que sus familias se encargan de proveerles los alimentos necesarios.



Por su parte, la intendenta de Mantilla, Fabiana Acevedo, expresó a El Litoral que “ni bien los padres me avisaron de la situación, solicitamos apoyo a la directora del hospital de acá. Por lo que se fue a buscar a las tres chicas a Desmochado, donde descendieron del colectivo”.



“En ningún momento ellas tuvieron contacto con otros pobladores porque se aislaron en una casa que el Municipio tiene al lado del CIC. Y lo bueno es que me dijeron que están bien”, destacó.



Primeros casos



“El sábado se detectó uno y el domingo (ayer) otro caso positivo. Ambos están aislados y bien”, precisó desde Palmar Grande, Miguel Torres de FM Impacto. A su vez, acotó que “sólo hay tres familias aisladas porque está establecido el nexo”.



No obstante, indicó que -por prevención- se postergó la apertura de las sesiones ordinarias.