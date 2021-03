“A pesar de los flagelos que nos afectaron avanzamos en los ejes de Desarrollo, Inclusión y Modernización”

Lunes, 01 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés, reconoció en su discurso la fuerte influencia que tuvo en las acciones de Gobierno de este último ejercicio, la Pandemia del Coronavirus, a la que se sumaron sequias, incendios, bajante de los ríos entre otras contingencias.



No obstante también fue muy enfático al sostener que a pesar de toda la problemática existente, su gestión pudo mantener con acciones concretas y hechos puntuales, los ejes de Desarrollo, Modernización e Inclusión, que sustenta su proyecto gubernamental y constituyen la mejor garantía para el futuro de los correntinos. A lo largo de su extensa exposición abordó todos los temas que le atañen a su gestión al frente del Estado Provincial, expresando un gran optimismo con el proceso de modernización y desarrollo industrial que se observa en Corrientes.



Discurso 1º de marzo de 2021



Inauguración de Sesiones Ordinarias



de la Legislatura Provincial de Corrientes







Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Gustavo Canteros



Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Cassani



Sres. y Sras. Legisladores Provinciales y Nacionales



Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes



Sres. y Sras. Intendentes de ciudades vecinas



Sres. Ex Gobernadores



Sres. y Sras. Ministros del Poder Ejecutivo e integrantes del Poder Judicial



Sres. Autoridades religiosas de los distintos credos



Sres. Jefes de las Fuerzas de Seguridad



Autoridades presentes



Correntinas y correntinos









Me toca inaugurar este período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial en un marco muy difícil signado por la Pandemia que afecta al Mundo en general, a la Argentina en particular y, por supuesto, también a nuestra querida provincia.







En homenaje a los más de 50 mil muertos por COVID19 en nuestro país, y muy especialmente a los 434 correntinos que murieron en nuestra provincia, y para expresarle a sus familiares y amigos la solidaridad y el acompañamiento de los tres poderes del Estado, propongo hacer un minuto de silencio







Quiero decirles que pusimos, y seguiremos poniendo, nuestro mejor empeño en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la pandemia no nos golpee más duramente.







Como dije, tengo la tranquilidad de espíritu de estar dando todo en la lucha contra el Coronavirus, y el dolor de que en algunos casos no fue suficiente.







En este punto quiero hacer un agradecimiento muy especial a quienes estuvieron y siguen estando en la primera línea de batalla contra la enfermedad:







Gracias a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos y a todos los profesionales que trabajaron incansablemente.



A los vacunadores y los hisopadores, gracias. Gracias al personal de limpieza, a los camilleros, a los ambulancieros, a los que trabajan en mantenimiento. Gracias también a los voluntarios.



En definitiva, gracias a todo el personal de salud, incluido el Comité de Crisis y mi equipo de gobierno. Siento que todos estuvieron a la altura.







También quiero agradecerles a otros sectores que fueron considerados esenciales y que trabajaron asumiendo riesgos:



Policías y fuerzas de seguridad; Recolectores de residuos; Personal de empresas de servicios públicos; Bancarios; Empleados de supermercados y farmacias; Choferes de colectivos; y Periodistas.







Permítanme hacer un agradecimiento muy especial a los Intendentes. Nos reunimos con todos ellos y acordamos que cada uno iba a cuidar el perímetro de su ciudad y así lo hicieron. Hago extensivo el agradecimiento a los trabajadores municipales que fueron protagonistas activos de la lucha contra el Coronavirus.







También quiero reconocer el esfuerzo de los docentes, madres y padres que intentaron sostener el proceso educativo sabiendo que no contaban con los recursos tecnológicos y de conectividad suficientes, ni con la experiencia pedagógica necesaria para el trabajo a distancia. Dieron lo mejor de si para aprender, comprender y enseñar.







La pandemia va a estar entre nosotros probablemente todo este año, tal vez más. Las vacunas escasean. El mundo se las disputa. No es un tema que podamos gestionar desde el gobierno provincial.







Hemos colaborado activamente con el Gobierno Nacional:



la situación requiere del esfuerzo de todos y cada uno.



Este es uno de los temas que demanda la tan mentada unidad de los argentinos, y los correntinos, como cada vez que hizo falta, estuvimos y estaremos ahí poniendo el hombro.







Lo dijimos muchas veces durante la campaña electoral. La única forma de solucionar los problemas es trabajando codo a codo, Nación, Provincia y Municipios.







Por eso quiero destacar muy especialmente lo que sucedió hace pocos días en Yapeyú, donde recibimos la visita del Presidente de la Nación y de los gobernadores del Norte Grande.



Más allá de las diferencias, que las tenemos, nos encontramos para honrar al Padre de la Patria y trabajar juntos en la solución de los problemas de la gente.







Queremos un país genuinamente federal. Queremos un Norte Grande fuerte y en desarrollo, donde todos los ciudadanos puedan acceder a todos sus derechos.







No queremos que nunca más nadie tenga que emigrar para tener la esperanza de un futuro mejor.







Esta es mi cuarta presencia en esta Legislatura para informarles del estado de situación de la Provincia. Me hubiese gustado hacerlo en otro contexto: me tocó gobernar en una de las peores crisis económicas del país y, por si fuera poco, en tiempo de pandemia.







Una situación inédita para la cual no había experiencia. Tuvimos que buscar el mejor asesoramiento, escuchar todas las voces, reflexionar, incluso aportar una gran cuota de sentido común, y finalmente decidir el que considerábamos el mejor rumbo.







Le quiero pedir disculpas a los ciudadanos que hayan sentido coartadas sus libertades. A los sacerdotes, pastores y rabinos de las distintas religiones que no pudieron celebrar sus ceremonias como lo hicieron siempre. A todos les pido disculpas, se trata de una situación totalmente excepcional y lo que está en juego es la salud pública, o dicho más claramente, la vida o la muerte de muchas personas.







Estoy convencido que en los próximos meses, y a medida que avance el proceso de vacunación que está en marcha, las muertes disminuirán drásticamente.







Nos hicimos cargo de la situación que nos tocó, sin excusas, y tratamos de hacer lo mejor para todos y cada uno de los correntinos. Tuvimos aciertos y errores, pero siempre actuamos pensando en el bien común para superar la crisis y volver pronto a la normalidad.







No obstante, todos los problemas (podría agregar la peor sequía en 60 años, los incendios forestales, la bajante de los ríos), sin embargo, hemos logrado importantes avances en los tres ejes que tomamos para orientar nuestras acciones de gobierno:



- El desarrollo



- La modernización



- Y la inclusión







Quiero empezar esta rendición de cuentas por un área que seguramente les llamará la atención y es por el Registro Provincial de las Personas. Durante el 2020 registramos:



- 16.904 nacimientos (22 en el Hospital de Campaña)



- 7.818 defunciones



- 2.155 matrimonios



- 709 reconocimientos



- 456 uniones convivenciales



- 5.670 pasaportes



- Y 75.342 DNIs



A pesar de la pandemia, los correntinos seguimos naciendo, muriendo, casándonos, viajando, adquiriendo identidad…







Es decir, la vida sigue a pesar de todo, y como Estado Provincial tenemos la obligación ética y moral de acompañar esos procesos procurando garantizar la mejor calidad de vida para nuestra gente.







Como siempre digo:



¡Corrientes somos todos!



¡Todos para hacer el esfuerzo!



¡Todos para disfrutar de los logros!







Las cosas que les voy a contar, justamente han sido fruto del esfuerzo de un millón cien mil correntinos, y no solo de un gobierno o una gestión. Espero que así se valoren. Lo hicimos entre todos.







En primer lugar, vamos a hablar de las finanzas provinciales.



El COVID19 afectó la economía de los países más poderosos de la tierra y por supuesto mucho más a nuestro país.



Corrientes no podía ser la excepción.







Sin embargo, pudimos mantener alrededor del 95% de nuestra actividad productiva y comercial funcionando y gracias a ello, a unas finanzas provinciales sanas y ordenadas, y a la reasignación de prioridades, el impacto en nuestra provincia ha sido sobrellevado protegiendo a los más débiles.







En el año 2020, a pesar de la caída estrepitosa de los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos (en el orden de los 9 mil millones de pesos), nuestra provincia logró sostener la recaudación, siendo que se trata de una de las jurisdicciones de menor presión fiscal del país.







Eso se debió básicamente al acompañamiento del sector privado, a la disciplina fiscal y una acertada política del manejo de las restricciones de circulación, que nos permitieron mantener la economía funcionando.







Asimismo, pudimos sostener la política salarial establecida al inicio del año 2020 con los diferentes sectores, que fue fundamental para mantener activa la economía provincial.







Hicimos un esfuerzo extra con los trabajadores de la salud y la seguridad, porque en la pandemia se jugaron la vida por todos nosotros y merecían un reconocimiento especial.







La política salarial estuvo orientada a morigerar el impacto de la espiral inflacionaria que vive el país, manteniendo el poder adquisitivo de los salarios de nuestros trabajadores.



Ese ha sido siempre nuestro objetivo.







En el mes de diciembre, el Estado Provincial invirtió en el orden de los 9 mil millones de pesos en salarios.







Aun sabiendo que los efectos de la pandemia seguirán afectando los recursos fiscales, continuaremos tomando decisiones de incremento salarial: casi el 60% del presupuesto de este año será direccionado a inversión salarial en todos los sectores.







Quiero referirme ahora al endeudamiento público.



Fruto de una política fiscal sostenible y responsable, la provincia de Corrientes es una de las menos endeudadas del país.







Además, cuenta con una baja exposición al riesgo cambiario al tener solo el 15% de la deuda consolidada en moneda extranjera y en condiciones favorables, porque se trata de créditos blandos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito.







Por otro lado, casi 100% de la deuda es con un único acreedor:



el Sector Público Nacional.







Quiero destacar algunos aspectos importantes:



- La Provincia solicitó el refinanciamiento de los vencimientos de capital con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES), y logró un alivio en las cuentas fiscales de aproximadamente 1.000 millones de pesos para el 2020 y de 700 millones para el 2021.







- Los pagos de servicios de la deuda representaron el 1,45% de los ingresos corrientes, y si lo medimos con los gastos totales de la Provincia, solo el 3%.







El año en curso lo empezamos con la aprobación en tiempo y forma del Presupuesto 2021 por parte de este Cuerpo, una herramienta fundamental para la buena gestión. Por eso, quiere agradecerles muy especialmente a los legisladores que lo hicieron posible.







Quiero destacar que hemos previsto un incremento de las transferencias a los municipios para dotar a los mismos de los recursos que garanticen su autonomía y su crecimiento.







En Corrientes no especulamos con el color político de los Intendentes, todos reciben los recursos que les corresponden, sin importar sus preferencias políticas.







Así lo hicimos recientemente con los ATN enviados a la Provincia por la emergencia del COVID desde el Gobierno Nacional, que fueron distribuidos según los índices de coparticipación de cada uno de los municipios.







En cuanto a la creación del Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico, ha demostrado ser una decisión estratégica muy acertada.







En el año 2020, su utilidad alcanzó los 2.389 millones de pesos, siendo la rentabilidad anual del 84,6%, lo que casi triplica el rendimiento de un plazo fijo. Adicionalmente, el retorno se ubicó por encima de la evolución del dólar oficial (40,6%), como así también de la inflación minorista (36,1%).



Ya en 2019 la utilidad del Fondo había sido del 67,4%.







Las ganancias del Fondo se utilizaron para atender sectores claves de la economía y apuntalar las finanzas públicas provinciales.







En el actual contexto de emergencia sanitaria, entendimos que el Banco de Corrientes debía redoblar su compromiso.







Por un lado, trabajamos intensamente en la incorporación de nueva tecnología, buscando mantener la continuidad de los servicios financieros. Hicimos valiosos avances tecnológicos que llegaron para quedarse y hacer más fácil la operación para los clientes.







El BanCo cumplió un rol social fundamental para paliar los efectos económicos de la pandemia: volcamos más de 7.700 millones de pesos en créditos, de los cuales 3.600 millones fueron a tasas blandas, preferenciales o bonificadas, que representaban menos de la mitad de la inflación anual.







Este año tenemos prevista la implementación de una nueva Banca Web con biometría facial que permitirá validar la supervivencia de jubilados y pensionados.







Hemos fortalecido nuestra red de cajeros automáticos: pasamos de 212 a 266, y esperamos llegar a 310 este año. Incorporamos 2 bancos móviles, que sumados a los existente, nos permitieron llevar el BanCo a más de 40 localidades por semana, haciendo un total de 12 mil transacciones mensuales.







Y puedo decir con mucha satisfacción que la Isla Apipé tuvo por primera vez en su historia un servicio de este tipo.







Muy pronto vamos a iniciar las operaciones de una transportadora de caudales propia, para bajar costos y mejorar los tiempos de abastecimiento a los cajeros automáticos.







También tenemos prevista la construcción de sucursales en Chavarría, Sauce y San Carlos; y nuevos puntos de atención en Curuzú, Paso de los Libres, Mercedes, Ituzaingó y Libertador.







Y un párrafo especial para el nuevo edificio del Banco de Corrientes. Luego de 3 años de intenso trabajo, en estos días vamos a inaugurar uno de los edificios más modernos del norte argentino. Un edificio ecológicamente sustentable, amplio, cómodo, moderno, para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y la atención de los clientes.







En fin, fue un año donde nuestro banco provincial tuvo un rol fundamental para que los correntinos dispusiéramos de herramientas financieras apropiadas y una ayuda económica para sobrellevar la crisis.







Hablemos de futuro.



Soy de los que creen que para llegar a buen puerto hay que tener los objetivos claros y un plan. Nosotros tenemos objetivos claros, los conocen. Y para nuestra Provincia ha sido, y es, muy importante contar con un instrumento como el Plan Estratégico Participativo 2021.







Corrientes es una de las pocas provincias que tiene un Sistema de Planificación Provincial Participativo de rango Constitucional, avalado por la sociedad civil.







El PEP 2021, ha sido cumplido en más del 70%, y nos permitió ejecutar 1.930 obras y 225 programas, distribuidos en toda la Provincia. Y todavía hay más de 748 obras de ese Plan en ejecución.







Antes de que finalizara la vigencia del PEP 2021 pusimos en marcha la elaboración del PEP 2030. No fue sencillo, porque su carácter participativo se vio afectado por las limitaciones que nos impuso la Pandemia. Sin embargo, lo discutimos en 25 talleres virtuales, con la participación de más de 6.000 ciudadanos, se evaluaron las propuestas mediante los mecanismos establecidos, y esperamos que en abril podamos firmar el nuevo Pacto Correntino que nos guie durante los próximos 10 años.







Me gustaría mencionar la alineación del PEP 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas y las políticas de género tendientes a hacer valer plenamente los derechos de las mujeres.







En el informe de este año no puedo dejar de detenerme en el tema de la Salud Pública para revisarlo en profundidad.







Ya en el discurso del año pasado, antes de que el Gobierno Nacional declarara la emergencia sanitaria, pudimos anticipar el problema.







El 1º de marzo, en esta misma Asamblea, dije que tal vez en pocos días más tendríamos que enfrentar un nuevo flagelo que estaba azotando al mundo, como es el Coronavirus. Lamentablemente, terminó siendo mucho peor que lo que imaginaba.







Cuando tuvimos que tomar decisiones, entendimos que no se trataba de elegir entre cuidar la salud o cuidar la economía.



El desafío era cuidar la salud sin destruir la economía, porque sin una economía que funcionara, habría más problemas de salud.







Lo primero que hicimos fue constituir nuestro Comité de Crisis y un Comité Provincial de Expertos, con todos los infectólogos de la Provincia. Los escuchamos, confeccionamos protocolos, normas, y en base a su asesoramiento tomamos decisiones fundamentales, entre ellas dos que quiero destacar.







La primera fue usar una estrategia de fases inteligentes; de abrir y cerrar; de salir a testear lo máximo posible para detectar precozmente los casos; de aislar a las personas contagiados y a sus contactos estrechos, tratando de evitar la propagación descontrolada del virus, sin cerrar la actividad económica al punto de aniquilarla.







La segunda decisión, fue unificar la atención de los pacientes contagiados de COVID19 en un solo hospital para evitar la contaminación de todos los otros centros de salud, a los cuales necesitábamos operativos para atender otras patologías.







Gracias a esa decisión, todos los hospitales, centros de salud y clínicas pudieron seguir atendiendo con márgenes de seguridad razonables a los pacientes de otras dolencias.







En solo 90 días construimos un Hospital de Campaña que es un orgullo. En el interín, los pacientes fueron derivados al Hospital Llano, que cumplió una excelente labor.







Pero repasemos en detalle las principales decisiones que tomamos para enfrentar la pandemia:



- Protegimos nuestras fronteras provinciales



- Adoptamos un sistema de fases y testeos intensivos



- Construimos, equipamos con la mejor tecnología, y dotamos de nuestros mejores recursos humanos, un Hospital de Campaña de 1.000 camas, de las cuales 300 son unidades de terapia intensiva con respiradores.



- Fabricamos más de 100 respiradores. Si no me equivoco fuimos la única provincia del país que fabricó sus propios respiradores para suplir uno de los insumos más codiciados de aquellos días, uniendo al sector público y al sector privado con la participación de la Universidad Nacional del Nordeste, la de Rosario y el aporte solidario de nuestros empresarios



- Construimos un segundo hospital COVID19, dedicado a la atención de las personas privadas de su libertad



- Fuimos pioneros en el uso de Plasma de Convalecientes



- Investigamos el uso de la Ivermectina como tratamiento de pacientes contagiados y la usamos como parte de un programa preventivo/compasivo voluntario para intentar proteger a los agentes de salud



-Implementamos una fuerte campaña de información pública sobre prevención de contagios



- Vacunamos al ritmo que nos fue proveyendo de insumos el Estado Nacional, mediante un sistema de turnos transparente



- Implementamos soluciones tecnológicas en todos los niveles del Estado para minimizar los efectos de la pandemia en los distintos órdenes







Dotamos al Hospital de Campaña del mejor equipamiento disponible: tomografía axial computada, ecografía, radiología, un tanque de oxígeno de 32 mil litros, quirófanos, salas de parto y como dije, 300 unidades de terapia intensiva con respiradores.







Para que el esquema de contención de la Pandemia funcionara, implementamos una red de traslados por tierra y aire desde cualquier punto de la Provincia, incluyendo el uso de los aviones sanitarios.







A eso le sumamos innovación, creatividad, investigación y tecnología. Fuimos, por ejemplo, pioneros en el uso del Plasma de Convalecientes en el tratamiento de pacientes recurriendo al expertisse de nuestro Banco de Sangre, al que le incorporamos equipamiento de última generación.







Y a través del Instituto de Cardiología participamos de una investigación internacional sobre el uso de la Ivermectina.







Inauguramos también la planta de medicamentos de Plamecor en Santa Catalina, desde la cual produjimos 1,3 millones de comprimidos de dicha droga a precio muy económico.







Con la colaboración de la UNNE fabricamos 200 mil litros de alcohol que fueron distribuidos gratuitamente.







Quiero destacar algo que en otras circunstancias podría no haber llamado la atención. Este año egresaron 152 médicos residentes, superando el promedio histórico de 110 cargos. El sistema de residencias aportó al Hospital de Campaña 60 médicos, 30 enfermeros y 10 asistentes de kinesiología.







Junto al IOSCOR, el Colegio Médico, la Cámara de Farmacias y el Colegio de Farmacéuticos, implementamos la Receta Electrónica para que a pesar de las restricciones de desplazamiento existentes nadie se quedara sin el medicamento que necesitara.







Realizamos obras de gran envergadura en 29 hospitales y centros de salud, y tenemos proyectadas para este año 32 obras nuevas, que se sumarán a las del Ministerio de Obras Públicas.







Permítanme ahora rendirle un homenaje a Elena Bonatti Roca, quien a través de su generosa donación posibilitó la construcción del Hospital Oncológico de Curuzú Cuatiá. Vamos a hacer que su obra continúe y se sostenga en el tiempo. Sin ir más lejos, este año vamos a invertir 300 millones de pesos en su funcionamiento.



Que descanse en paz, Elena siempre vivirá en los corazones de los correntinos.







Desde el Instituto de Cardiología pudimos seguir atendiendo a los pacientes que no podían abandonar sus tratamientos. Se realizaron 554 cirugías cardíacas en adultos; 118 cirugías de cardiopatías congénitas en niños, además de 22 trasplantes renales y hasta uno de corazón.







No quiero dejar de mencionar la excelencia de nuestro Instituto, y sentir que aportamos nuestro granito de arena. Durante esta gestión hemos concretado el crecimiento edilicio más importante desde su creación. Específicamente en las áreas de internación, unidad coronaria y terapia intensiva, junto con los sectores de imágenes y medicina nuclear, lo que nos permite dar respuesta a un número creciente de pacientes, en este que es el centro de referencia de salud más importante de la región.







La Pandemia planteó un enorme desafío científico en el mundo, donde los principales centros de investigación se abocaron al desarrollo de tratamientos y vacunas.







A través del estudio IVERCOR-COVID19, el Instituto de Cardiología puso toda su experiencia científica para coordinar la evaluación de la Ivermectina en los pacientes contagiados. Una investigación que a nivel internacional coordina la Universidad de Liverpool.







Continuando con el panorama de la salud voy a hablar del IOSCOR. En momentos en que muchas prepagas y obras sociales restringieron las prestaciones, en el IOSCOR tomamos la decisión de flexibilizarlas para que todos los afiliados pudieran seguir con sus controles y tratamientos, incorporando vías de acceso online.







El IOSCOR ha mantenido las cadenas de pago, lo que evitó desfinanciar al sistema de salud.







Solamente en testeos, prestaciones médicas y medicamentos, el IOSCOR invirtió 500 millones de pesos para atender la pandemia.







Durante el año 2020 y a pesar de las restricciones, se abonaron prestaciones médicas, sanatoriales, kinesiológicas, odontológicas, y de centros especiales; a efectores privados y públicos, por más de 2.000 millones de pesos.







Desde el Ministerio de Desarrollo Social, tuvimos que adecuar nuestros sistemas de asistencia a familias vulnerables a fin de minimizar la concentración y desplazamiento de personas, y seguir brindando respuestas efectivas e inmediatas.







Entregamos recursos básicos indispensables (módulos alimentarios, colchones, camas, frazadas, pañales, artículos de higiene, zapatillas) a más de 64 mil familias, articulando con municipios y distintos actores de la sociedad civil.







Entregamos también 340 mil módulos alimentarios y asistimos a 41 Organizaciones de la Sociedad Civil con 12 mil módulos alimentarios mensuales.







Realizamos una inversión de 1.000 millones de pesos en 17 millones de raciones de alimentos deshidratados y copas de leche (72.700 raciones diarias).







Implementamos el Programa MultiFeria Emprendedora en 10 barrios; un catálogo virtual que incluye 900 emprendedores; entregamos 2.627 Posnets para que puedan cobrar con tarjetas. Apuntalamos y fortalecimos al sector ladrillero con materias primas. Entregamos a pequeños productores 20 mil kits de semillas para huertas, fertilizantes y cobertura para invernaderos.







Tampoco el Deporte estuvo ajeno a las acciones especiales de pandemia. Instrumentamos una asistencia financiera a clubes deportivos y gimnasios, que vieron fuertemente restringidos sus ingresos.







Para completar el informe de aquellas actividades que se vieron afectadas por la Pandemia, hablemos ahora de Educación.







Llegó la hora de volver a la presencialidad, con todos los recaudos posibles, pero no podemos postergarlo. ¿Hay riesgos? Sí. Trataremos de minimizarlos, pero debemos hacer lo que hay que hacer. El futuro de una generación está en juego.







En Corrientes ya hace 12 años que empezamos las clases en tiempo y forma. Tenemos también un fuerte compromiso con el cronograma de 180 días de clases.



Esperamos que este año sean 180 días de clases presenciales.







Eso fue posible merced a:



- Una fuerte inversión en salarios docentes por parte del Estado provincial



- Una actitud responsable y colaborativa de los docentes y sus representaciones sindicales



- Y un compromiso de las familias para sostenerlo







Si tomamos en cuenta las cifras a enero de 2021, Corrientes está en el tercio de las provincias que pagan mejores salarios docentes del país.







Y este fin de semana, llegamos a un acuerdo con los gremios docentes, un acuerdo que incluye el mayor aumento al básico de los últimos años: 46% y 37% de aumento en el salario de bolsillo.







¡No lo hacemos porque seamos una provincia rica, mucho menos dispendiosa! ¡Lo hacemos porque somos una provincia que valora la educación como elemento fundamental de promoción social e inclusión! Y que reconoce el esfuerzo que hacen todos los días los docentes para mejorar la educación, no solo en el aula, sino también en cada una de sus casas.







¡Por eso hacemos el esfuerzo!



¡Por eso no queremos perder un solo día de clases!







Todos hemos tenido que hacer una adaptación al sistema de escolaridad no presencial al que nos vimos obligados por la pandemia.







Tuvimos que hacer cosas tan ajenas al proceso de enseñar y aprender, como reorganizar el sistema de viandas para que los alumnos siguieran recibiendo los alimentos que necesitaban.







Garantizamos 250 mil desayunos y 100 mil almuerzos diarios, con una inversión de 3 mil millones de pesos.







Creamos plataformas de contenidos online y distribuimos materiales didácticos impresos para alumnos con acceso limitado a Internet.







Quiero destacar un logro reciente. La creación de la plataforma Corrientes Play que es un desarrollo hecho por correntinos, para ofrecer contenidos correntinos, a los correntinos. Corrientes Play es una herramienta valiosa para que nuestros estudiantes y docentes dispongan de materiales didácticos que no aparecen en los manuales nacionales y que tienen que ver con nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra geografía y nuestro idioma guaraní.







Los docentes también tuvieron que cambiar el modo en que dictaban sus cursos y lo hicieron.







Para acompañarlos, creamos aulas virtuales para 1.000 establecimientos educativos; entregamos 1.200 Netbooks en 35 colegios secundarios; implementamos plataformas que recibieron 68 millones de visitas de 148 mil usuarios. Firmamos convenios con todas las empresas de telefonía celular para que el acceso a las plataformas educativas no tuviera costo. Creamos una Red de Campus Virtuales de Institutos de Educación Superior, convirtiéndonos en la segunda provincia con mayor uso de Aulas Virtuales del Instituto Nacional de Formación Docente. Posibilitamos la inscripción online de 41 mil alumnos a Salas de 4 y 5 años, Primer Grado y Primer Año.







Avanzamos en la conectividad a Internet, alcanzando el 89% de las escuelas estatales urbanas y el 81% del ámbito rural.







Y nos proponemos invertir fuertemente en la compra de computadoras destinadas a nuestros alumnos, porque lo que cambió, cambió para siempre. Tenemos que posibilitar, impulsar y fortalecer, la modalidad de estudio online. Internet es hoy, lo que fueron las bibliotecas durante tanto tiempo.







Tenemos que avanzar en la sanción de la Ley de Titularización de los docentes de nivel secundario. Esta ley es fundamental para garantizar la estabilidad laboral y la carrera de los docentes.







En fin, como verán, no nos hemos quedado cruzados de brazos esperando que la pandemia pasara.







Pero, como dije antes, llegó el momento de la vuelta a la presencialidad y quiero agradecer por anticipado el esfuerzo y el compromiso de toda la comunidad educativa para que la vuelta sea posible.







Por mucho esfuerzo que hicimos todos, nada suplanta a la presencialidad; a la socialización que realizan los chicos en la escuela; ni el nivel de conectividad, ni el equipamiento que tenemos, nos garantizan que podamos avanzar al ritmo que necesitamos.







Si la educación volvió a la presencialidad en el Primer Mundo, nosotros no podemos perder un solo día. Ellos van adelante nuestro, para no perder el tren, nos tenemos que esforzar más.







Seguramente tendremos problemas hasta que estemos todos vacunados. Vamos a bregar por una escolaridad segura. Pero por muchos avances tecnológicos que hagamos, la presencia del docente, del maestro, del profesor, es irremplazable.







Hablemos ahora de Seguridad, un tema que preocupa a la opinión pública y nos ocupa como gobierno.







El aporte de la Policía de Corrientes fue muy importante en el tiempo que llevamos de Pandemia, tuvieron que hacer un esfuerzo extra, y deberán seguir haciéndolo.







Pero eso no impidió que siguiéramos avanzando en temas fundamentales para la Seguridad que es un compromiso absoluto de este gobierno.







Me voy a referir a unos pocos logros, pero de una importancia central.



- Las telecomunicaciones



La modernización y refuncionalización del 911 dio un giro fundamental a la política de Seguridad Pública para que la ciudadanía pueda solicitar ayuda de forma simple y rápida.







También pusimos en marcha el Sistema Integral de Vigilancia y Prevención, con 700 cámaras en la Capital, que nos permite monitorear a distancia, prevenir y llegar más rápido cuando tenemos que actuar.







Estamos trabajando para que todas las dependencias policiales estén interconectadas por fibra óptica.







Creamos la App “Vecinos Seguros”, que permite alertar hechos de inseguridad en tiempo real, en la práctica funciona también como un Botón Antipánico para casos de violencia doméstica.







- El complejo formativo policial



Estamos cambiando de raíz la formación policial. En los programas y manuales de estudio hemos incorporando aspectos centrales como las cuestiones de Género y Derechos Humanos, algunos de los cuales son dictados a través de la UNNE.







También estamos llevando a cabo la construcción de una infraestructura física adecuada para la formación de nuestros cadetes y oficiales.







El nuevo Complejo de Formación Policial consta de 2 Módulos de Alojamiento para 160 Cadetes Masculinos cada uno y 1 Módulo para 140 Cadetes Femeninas, totalmente equipados, y un Comedor para 300 comensales







También refaccionamos a nuevo la Escuela de Suboficiales.



En las etapas posteriores, el Complejo se complementará con otros espacios de capacitación, entrenamiento y recreación.







Los policías que egresen de nuestros institutos serán mejores policías, mejor formados, más capacitados, con manejo de recursos tecnológicos, y educados en valores.







Este año, en cumplimiento de la Ley Micaela, completaremos la capacitación al personal policial en cuestiones de género.







Se trata de cambios muy profundos de los cuales veremos los frutos próximamente.







-Finalmente, quiero referirme a la nueva Unidad Penitenciaria de San Cayetano



Este año vamos a cambiar una cárcel de más de 120 años, por el establecimiento penitenciario más moderno del país. Hicimos una inversión de 1.700 millones de pesos, que ya está ejecutada en más del 95%.







Se trata de una unidad moderna, que, como establece nuestra Constitución Nacional, será sana y limpia, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella.







Será también la más grande y la más segura de toda la región, fue concebida con un diseño abierto, tipo campus. Los antiguos pabellones comunitarios darán paso a celdas para 2 personas.



El predio de 20 hectáreas permitirá alojar a 700 reclusos y contará con biblioteca, talleres de oficios, aulas de capacitación, espacios para los distintos credos y el deporte.







Al mismo tiempo, quiero señalar que estamos cumpliendo con una promesa de campaña: trasladar la cárcel y recuperar un espacio valioso para la Ciudad, ubicado a metros de nuestra Costanera.



Lo dijimos y lo estamos cumpliendo.







Para atender la salud de las personas privadas de su libertad, construimos también un Centro de Salud COVID19 de 48 camas, con 9 camas de Terapia Intensiva equipadas con respiradores.







Ahora quisiera referirme a otro de los ejes de gobierno como es el tema de la inclusión social, y específicamente a la cuestión de género. Las mujeres representan más del 50% de la población y sin embargo no acceden en esa proporción a los lugares de conducción, ni en la estructura del Estado, ni en la órbita privada.







Quiero recordarles que está pendiente de tratamiento una iniciativa que enviáramos a esta Legislatura referida a garantizar el acceso a los cargos legislativos de un 50% de mujeres. Sería una pena que en las elecciones de este año no pudiésemos elegir en paridad por primera vez. Soy muy respetuoso de la independencia de poderes, pero les digo la verdad, me encantaría que lo trataran con suma urgencia para poder implementarlo.



Cuando hablamos de cuestiones de género, no podemos dejar de mencionar el femicidio. En 2020 hubo 329 muertes violentas de mujeres y travestis en la Argentina. Casi una por día. Y en los primeros 45 días de este año la cifra fue similar, una cada 29 horas.







Es absolutamente inaceptable. Como sociedad tenemos que extremar las medidas para que esto no siga sucediendo.



Ya contamos con una legislación moderna. Ahora es el turno de la Justicia, porque muchas veces las víctimas denuncian y no se toman los recaudos; y del Poder Ejecutivo, me hago cargo, que a través de las fuerzas policiales otras tantas veces no llega a proteger a las víctimas en tiempo y forma.







Les quiero contar lo que estamos haciendo desde el Ejecutivo.



En primer lugar, estamos dando cumplimiento a la Ley Micaela capacitando funcionarios y a las fuerzas policiales, para que actúen según marca la ley.







Esas mujeres que recurren en búsqueda de protección, podrían ser nuestras hijas, hermanas, madres, amigas o vecinas.



¡No nos quedemos de brazos cruzados!







A través del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, brindamos contención, asesoramiento jurídico y resguardo. Para eso tenemos una Guardia Telefónica de 24 horas, los 365 días del año.







Durante el año que pasó, registramos 278 casos abordados y judicializados, que forman parte de los 1.705 casos atendidos.







Durante la pandemia repatriamos a cargo del Estado provincial a mujeres correntinas víctimas de violencia de género que se encontraban en distintos puntos del país.







Y por supuesto, como es una línea transversal de esta gestión, hemos incorporado tecnología. Creamos un moderno Centro de Monitoreo de Dispositivos Duales, con tecnología satelital GPS, destinado a supervisar, monitorear y rastrear a agresores y víctimas, para que se respete el distanciamiento. Y en caso de que se viole el cerco perimetral, se disparen las alertas y las ayudas.







Permítanme ahora referirme brevemente a la Ciencia y la Cultura.



El año pasado creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología convirtiéndonos en una de las apenas 4 provincias que cuentan con un ministerio así y que refleja la importancia que le damos al tema en Corrientes.







El Ministerio de Ciencia y Tecnología, podríamos decir que debutó cumpliendo un rol trascendente en la lucha contra el COVID19.



Articuló con otros ministerios y con las universidades públicas del Nordeste y Rosario la construcción de los respiradores “Hechos en Corrientes”, con la correspondiente autorización del Ministerio de Salud de la Provincia y luego por parte del ANMAT.







Participó también en la conformación del cuerpo de 600 voluntarios de la UNNE que colaboran en la lucha contra la pandemia.







También en el Sistema de Monitoreo y Predicción de la enfermedad; en la producción de alcohol en gel; y en un Laboratorio Espejo en la Facultad de Medicina para realizar análisis de PCR y agilizar los resultados.







Agradecimiento especial a nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste por estar siempre presente para aportar sus conocimientos y cumplir su rol social.







En otro orden de cosas estamos trabajando en los sistemas de riego agrícola alimentados con energías renovables, en el desarrollo de aplicaciones web para el turismo, y en proyectos tendientes a incorporar tecnología en la vida de los correntinos.







Es decir que su primer año fue muy activo y útil.







En materia cultural, lamentamos no haber podido realizar la edición presencial 2021 de la Fiesta Nacional del Chamamé, justamente el año en que logramos el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Un gran logro en el que vinimos trabajando desde hace unos años y que significa un enorme reconocimiento a nuestra cultura: solo el tango y el chamamé lo lograron en nuestro país.







La fiesta hubiese sido un gran corolario, pero ya la haremos en cuanto sea posible. Recordemos que la edición anterior de la Fiesta Nacional del Chamamé recibió 120 mil personas y otras 50 mil participaron de actividades complementarias.







Este año la pandemia nos obligó a hacer este y otros eventos culturales muy importantes, como el Taragüí Rock, la Feria del Libro, Corrientes Cumbia, los Juegos Culturales Correntinos, Arte Co, en forma virtual o diferente.







Como no quisimos dejar de realizarlos recurrimos a plataformas de streaming y a la televisión, y logramos el acompañamiento de decenas de miles de personas en cada uno de ellos.







La pandemia no solamente afectó al público, sino también a los artistas que perdieron fuentes de ingresos que intentamos cubrir, mediante un sistema de asistencias económicas que llegó a 500 artistas de distintas disciplinas y vamos a seguir ayudándolos.







Al comenzar el discurso dije que a pesar de los pesares Corrientes siguió funcionando y que nuestra economía nunca dejó de producir. El año 2020 no solo será recordado por la aparición de la pandemia. Como si fuera poco, en nuestra provincia, además, tuvimos que sufrir la peor sequía en más de 60 años, que afectó la mayor parte del territorio, generando daños de importancia en la producción agropecuaria y forestal.







Con el objetivo de mitigar su impacto, declaramos el Estado de Emergencia, disponiendo una serie de beneficios fiscales, crediticios y subsidios para pequeños productores ganaderos.







Y para completar el cuadro del 2020, tuvimos también los incendios ocurridos durante la sequía, también declaramos la emergencia para el sector forestal.







Pero también pasaron cosas buenas, logros, objetivos cumplidos, fruto del trabajo de todos.







Entendemos que hemos podido superar en gran medida estos obstáculos, ya que la producción de los diversos sectores pudo desarrollarse favorablemente, alcanzando logros significativos, que en estas condiciones son particularmente destacables.







Voy a dar algunos ejemplos.



Corrientes es la provincia líder en producción y exportación de arroz, que encabeza el ranking de exportaciones provinciales con una participación del 35%, alcanzando el año que pasó la suma de 110 millones de dólares. En la provincia se cultivan unas 100 mil hectáreas a través de 70 productores primarios y 22 molinos, 6 de ellos son exportadores.







La demanda de arroz en el mundo es creciente y los precios mejoraron, lo que aumentó la rentabilidad de nuestros productores.







En el Año 2020 llevamos a cabo la segunda etapa del programa Desarrollo de Nuevas Cuencas Citrícolas Limoneras. Se incorporaron 300 nuevos pequeños productores, que plantaron 700 hectáreas. Desde que se inició el Programa ya se beneficiaron 500 familias, mediante la entrega de 280 mil plantas, incorporando más de 1.000 hectáreas.







Para este año, proyectamos incorporar otros 500 pequeños productores y 1.000 hectáreas plantadas, mediante la entrega de 300 mil plantines. Tenemos otras 120 mil hectáreas para plantar con limones, lleva tiempo, lleva esfuerzo, insume recursos, pero tenemos que hacerlo.







Quisiera destacar el Fideicomiso para la Construcción de la Planta de Jugos Cítricos en Mocoretá, donde se hizo un aporte por 165 millones y que nos permite darle valor agregado a nuestra producción citrícola.











Comenzamos la ejecución del programa de Nuez Pecan, que incorporó 60 pequeños productores, mediante la entrega de 8.400 plantas y 120 hectáreas de este novedoso cultivo de alta rentabilidad. Esperamos incorporar otros 150 productores, con 360 hectáreas, a través de la entrega de 25 mil plantines.







En Corrientes ya se cultivan cerca de 200 hectáreas de Arándanos y esperamos que este cultivo siga en franca expansión.







En cuanto al Fondo de Desarrollo Rural, durante 2020, invertimos 223 millones para enripiar y mejorar 447 kilómetros de rutas y caminos rurales. En esta gestión ya hemos mejorado más de 2.100 kilómetros y seguiremos trabajando en caminos estratégicos para el transporte de las personas y la producción.







Quiero destacar los Remates Ganaderos para Pequeños Productores realizados en diversas localidades, con el objetivo de ordenar y transparentar la comercialización de la hacienda, mejorando los precios netos al productor.







Realizamos 12 Remates; con 870 productores; cerca de 16 mil cabezas comercializadas; ventas por 250 millones de pesos y 11 millones en reintegros a productores.







La Unidad Ejecutora Provincial de Ley Ovina aprobó 35 proyectos, beneficiando a más de 200 productores, y a 1 EFA. A su vez financió la compra de reproductores ovinos de distintas razas, asistiendo a 44 productores y cabañeros con créditos a tasa cero.







En materia Forestal, Corrientes ya cuenta con 568 mil hectáreas de bosques implantados; 55 mil hectáreas se plantaron durante la actual gestión, siendo la provincia de mayor superficie de bosques cultivados. Más del 40% de esa superficie se encuentra certificada.







Esto convierte al sector forestal en el de mayor potencial de crecimiento, ya que en la actualidad solamente se industrializa entre el 25 y el 30% de la oferta.







Gran parte de nuestra madera sale de nuestra provincia sin incorporación de valor agregado. Eso constituye una dilapidación de recursos y una exportación sin cargo de puestos de trabajo a otras provincias y otros países, trabajos que deberían ser para los correntinos. Es una situación que debemos revertir a la brevedad.







El sector maderero emplea actualmente a 13 mil personas, en más de 750 industrias. Imagínense entonces el potencial que tenemos si somos los correntinos quienes industrializamos nuestra madera







Hay que destacar que los bosques actúan también como sumideros de dióxido de carbono, lo que contribuye a mitigar el cambio climático.







La exportación de madera el año pasado alcanzó los 42 millones de dólares y un volumen de 36 mil toneladas, cifra récord que supera en 21% la marca del año anterior, y 70% por encima del promedio del último quinquenio. A eso se suma el incremento en la producción y exportación de resinas de pinos y sus derivados, que en 2020 alcanzó casi los 20 millones de dólares.







Implementamos un plan de asistencia técnica para pequeños forestadores, brindando acceso a la mejor genética disponible, que benefició a 120 productores. Durante los últimos 3 años entregamos 380 mil plantines, para una superficie de 500 hectáreas, facilitando a su vez el trámite de los beneficios del régimen de promoción forestal.







Desde 2018 participamos activamente ante el Congreso Nacional de la prórroga hasta el año 2029 del Régimen de Promoción Forestal, alcanzado con la Ley 27.487. Ya informatizamos el 100% de la gestión de los emprendimientos, facilitando la certificación de cerca de 170 mil hectáreas entre plantaciones, podas y raleos.







En el marco de la Ley 26.331 se financiaron 40 proyectos relacionados con la conservación y productividad de los bosques nativos, en 13 departamentos.







Durante estos 3 años se fortaleció el programa de prevención de incendios forestales, incorporando equipamiento y realizando el mantenimiento de las 17 pistas, para el uso de aviones hidrantes. Pero aun es insuficiente. Debemos seguir invirtiendo en la prevención de los incendios forestales. Debemos tener nuestros propios aviones hidrantes. Los bosques son nuestra reserva de valor.







No quiero dejar de destacar que también la producción de yerba mate está en expansión. Hemos alcanzado las 100 mil toneladas, mayormente destinadas al mercado interno, pero también se exportó por más de 11 millones de dólares.







Nuestra cadena yerbatera tiene una participación del 35% en el mercado nacional, a través de empresas líderes ubicadas en Virasoro y Colonia Liebig.







En el "Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes, Cuenca del Arroyo Baí", se invertirán 8.1 millones de dólares para recuperar 30 mil hectáreas inundables, beneficiando a 178 productores. La obra comprenderá la readecuación, enripiado, alcantarillado y señalización de 35 kilómetros.







El Plan Aguas, que se lleva a cabo mediante la ejecución de perforaciones individuales y de redes, micro-redes, riegos de pequeñas huertas y provisión de agua a animales, ya efectuó 1.634 perforaciones que beneficiaron a 32 mil personas.



De igual modo, trabajamos en redes de agua potable en Ituzaingó, Isla Apipé, Santo Tomé, Itatí y San Miguel.







El Instituto de Fomento Empresarial participó de 225 proyectos por 183 millones de pesos, de los sectores productivos e industriales, de los cuales se aprobaron 183 por 96 millones.







Y mediante el Fideicomiso de Parques y Zonas Industriales, se hicieron aportes por 50 millones, y obras por casi 9 millones, en los Parques Industriales Santa Rosa y Paso de los Libres.







Podemos decir con orgullo que acompañamos la primera Exportación de Trigo correntino, brindando asistencia técnica en todo el proceso. La misma la realizó Alvear-AR / Itaqui-BR por un total de 500 toneladas.







Durante el año que pasó, recibimos del Fondo Especial del Tabaco, 534 millones de pesos que beneficiaron a 1.157 productores y nos comprometimos en apuntalar y fortalecer a los tabacaleros de Goya. Vamos a fortalecer la producción y la industria del tabaco en Corrientes.







En materia de desarrollo industrial los invito a repasar los avances que tuvimos en nuestra red de parques industriales.







En Santa Rosa, se ha consolidado el parque llegando al 90% de ocupación, integrando a toda la cadena forestal. Se generaron 500 empleos directos y los indirectos aportan un 25% más.







Ante el horizonte de ocupación plena del parque y teniendo como objetivo la relocalización de 40 empresas, tomamos la decisión de incrementar en 50 hectáreas la superficie con una inversión que asciende a 110 millones de dólares.







El Parque Industrial de Mercedes y el futuro parque de Curuzú Cuatiá, podrán darnos el plus que necesitamos en el sector alimenticio, que ya representa el 34% de la facturación industrial, ya que cuentan con la materia prima cerca de las plantas industriales y energía suficiente. En 30 días estará lista la red de gas natural para empezar a abastecer a las industrias en el Parque de Mercedes.







Solamente el Parque de Mercedes, con las empresas ya instaladas y la firma de nuevos convenios, potencian el empleo directo de 300 familias.







Un sector en el cual la provincia podría ser mas competitiva es el logístico. Corrientes está ubicada en el corazón del Mercosur y tenemos que hacerlo valer.







La compra de 500 hectáreas en Paso de los Libres, en un lugar clave de tránsito y con posibilidades multimodales de carga, nos permitió consolidar la idea. Al día de la fecha son tres las empresas que han firmado convenios de radicación con inversiones privadas que superan los 600 millones de pesos.







Párrafo aparte merecen los objetivos alcanzados con el Parque industrial de Ituzaingó, que se posicionó como un Hub de acceso a la principal vía navegable del noreste argentino, lo que le permitirá a nuestra industria competir a nivel internacional.







A pesar de su novedad, ya hemos firmado convenios para una ocupación del área industrial cercana al 25%, garantizando el trabajo a más de 720 familias.







En 2020 firmamos convenios de radicación con 18 empresas de distinta magnitud, siendo el 80 % de carácter foresto industrial, y la expectativa será duplicar la ocupación próximamente.







En Curuzú Cuatiá y en Bella Vista, adquirimos predios muy bien ubicados que sumados incorporan una superficie de 110 hectáreas.







También firmamos convenios de cooperación con los parques de gestión municipal que se desarrollaron en distintas localidades, generando y fortaleciendo el concepto de provincia con condiciones atractivas para el desarrollo industrial.







En la cadena industrial textil, Corrientes es líder, abasteciendo el 50% del consumo del mercado interno argentino. Más de 1.000 correntinos trabajan en las industrias del sector de nuestra provincia y aspiramos a que, sumando la hilandería, el diseño y la confección, podamos seguir aumentando la oferta laboral.







Siguiendo con el panorama de la actividad económica, sabemos que el Turismo es un gran dinamizador y cumple un rol clave para el futuro de Corrientes, involucrando de manera directa e indirecta a más de 35 mil trabajadores.







Nos muestra el camino hacia una provincia distinta, donde es posible el trabajo en conjunto Estado y sociedad civil en pos de objetivos comunes: el desarrollo local de nuestros pueblos preservando el patrimonio natural y cultural que nos identifica.







Un claro ejemplo, es lo que venimos haciendo con los Esteros del Iberá, impulsando una política de desarrollo local promovida desde el turismo de naturaleza.







Estamos reintroduciendo especies que estaban extinguidas desde hacía 70 años, como el yaguareté, los guacamayos rojos y 6 especies más. Creamos museos, centros de interpretación y nuevos portales de acceso. Pusimos en valor nuestra gastronomía a través de los Cocineros del Iberá. Tuvimos presencia en ferias del sector. Invertimos en infraestructura de base, como caminos y telecomunicaciones. Y juntos estamos creando un destino turístico de enorme potencialidad. Consolidar el ecosistema Iberá, es también un valioso aporte para contener el calentamiento global.







En los últimos tiempos, hemos invertido en infraestructura turística, más de 2 mil millones de pesos. Este año vamos a inaugurar el Centro de Interpretación Ecoturístico del Litoral en Ituzaingó; el Centro de Observación de Aves del Iberá; Centros de Interpretación en Isla Apipé Grande y Chavarría; Centros Culturales como el de Pellegrini; Campings en Apipé e Isla Disparo; y seccionales de guardaparques en los nuevos portales.







Hemos aprendido que el turismo es también una cuestión social, ya que involucra a toda la comunidad; genera arraigo y brinda la posibilidad de trabajar en el lugar de origen.







En el 2020 la pandemia nos puso a prueba afectando fuertemente al sector. Sin embargo, fuimos los primeros en abrir tanto al turismo Interno, como al turismo Nacional; facilitando la vuelta a la actividad de manera progresiva y responsable.







Vamos a seguir construyendo destinos, apostando al ecoturismo, creando productos innovadores, desarrollando la cadena de valor, asentados en la rica biodiversidad y en nuestra cultura; con sello de “destino seguro”, prestaciones de calidad, destacando que la naturaleza y la cultura son nuestra identidad.







Queremos hacer de Corrientes un destino de excelencia. Desde el gobierno nos comprometemos a hacer realidad este sueño, donde la sustentabilidad, la naturaleza y la cultura local, representan el gran potencial que demanda el turismo global. Y desde el sector privado estamos viendo un proceso de inversión muy pujante, que incluye la construcción de dos hoteles cinco estrellas de las principales cadenas.







Dejé expresamente para el final el detalle de las obras públicas, las quiero mostrar juntas porque el eje del Desarrollo es para nosotros unos de los grandes organizadores de la gestión y la creación de infraestructura es un aporte central al desarrollo.







A pesar de las dificultades propias de la crisis económica y el COVID, hemos podido hacer y seguimos haciendo, obras de infraestructura muy importantes.







En materia Energética seguimos trabajando con los objetivos de:



- Garantizar una provisión suficiente y confiable



- Llevar energía a nuestros parques industriales



- Incorporar energías limpias al sistema eléctrico provincial



- Ampliar la red de gas natural



- Y muy especialmente, la concreción de la percepción de regalías provenientes de Yacyretá y Salto Grande, como así también de los Fondos Excedentes de Salto Grande.







Solo voy a mencionar las obras más significativas.



Sistema de Alta Tensión (132 mil kilovoltios):



- Finalizamos el Anillado Eléctrico Norte que brinda flexibilidad de alimentación. Son 138 km de Línea de Alta Tensión que vinculan la Estación Transformadora Corrientes Este con Ita Ibaté. Haciéndonos cargo de los mayores costos.



- Vinculamos al Sistema Argentino de Interconexión las centrales de Biomasa (Fresa y Genergiabio), que están inyectando de 55 megavatios en esta primera etapa.



- Puesta en servicio de 6 Estaciones Transformadoras (Pirayú – Paso de la Patria, Goya Oeste e Ituzaingo Norte – EBY, Yapeyú, Paso Tala), incorporando 110 megavatios al sistema provincial.



- Con financiamiento nacional obras de Saladas y Santa Rosa que implican una inversión de 30 millones de dólares.







Sistema de Media Tensión



- Ejecutamos 280 km de tendido y están en ejecución 70 km más.



- Instalamos 115 transformadores rurales.



El plan de inversiones en el Área de Servicios ronda los 2.500 millones de pesos.







Obras eléctricas para acompañar el crecimiento productivo:



- En el Parque Industrial de Santa Rosa, mejoramos la interconexión con la Estación Transformadora, que también beneficia a las localidades de Concepción, Tabay, Tatacuá, Saladas, Mburucuyá, y zona de influencias.



- Línea de Media Tensión de 33 kilovoltios en Esquina para Industrias ZENI, son industrias que necesitamos fortalecer para garantizar exportaciones.



- Monte Caseros, está en ejecución la alimentación de la Estación Transformadora TN Platex.



- Reconversión Media Tensión 33 kilovoltios Mercedes y Carlos Pellegrini, que asegura el suministro a uno de nuestros principales polos turísticos.



- Reconversión a 33 kilovoltios del Alimentador a Concepción, otro portal de acceso al Iberá.







En el área comercial de la DPEC, implenetamos medidas para mejorar la eficiencia y el servicio, en tiempos de pandemia:



- Georeferenciación de usuarios para el control de pérdidas no técnicas (hurto de energía) y normalización de usuarios mediante el cambio de red de baja tensión convencional por cables pre ensamblados anti fraude.



- Implementación de la facturación en el lugar en toda la provincia, que permite que 290 mil usuarios reciban sus facturas en el mismo momento de la toma de lectura de sus consumos. Agiliza, moderniza, nos hace más eficientes.



- Habilitamos la factura digital enviada por correo electrónico a 70 mil usuarios, lo que nos permite bajar costos y cuidar el medio ambiente.



- Optimizamos los canales de pago habilitando más opciones para el cliente.



- Implementación del sistema de gestión mediante call center que agiliza tiempos de reposición del servicio.







Obras de Gas:



Hicimos tres gasoductos de aproximación en Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros. De igual modo, las redes de distribución de las ciudades de Curuzú Cuatiá, Mercedes y del Parque industrial Mercedes, y estamos trabajando en la de Monte Caseros. Reconvertimos a gas dos secaderos de arroz en Mercedes y construimos las redes de distribución de gas natural en barrios de viviendas INVICO para 550 viviendas. Finalmente, conectamos al gas natural a escuelas de Paso de los Libres







Obras de Energías Renovables:



A través de sistemas solares, llevamos por primera vez energía a los pobladores de Apipé Chico beneficiando a 1 escuela y 45 familias. De igual modo, llevamos energía a 700 usuarios residenciales aislados. En total, ya se beneficiaron 2.200 familias, 57 escuelas rurales y 200 boyeros ganaderos.



También pusimos en servicio una Minired Híbrida, que combina sistemas solar y diésel, en el paraje Malvinas que beneficia a 100 familias, 4 escuelas, 1 centro asistencial y 1 puesto policial.



El monto invertido para estas obras durante el período 2018-2020 es de aproximadamente 96 millones de dólares.







Quiero destacar que por primera vez pusimos en marcha el Ente Provincial Regulador Eléctrico, lo que nos permitió monitorear y controlar la liquidación de las regalías hidroeléctricas por las represas de Yacyretá y Salto Grande.







El año pasado, las mismas alcanzaron un reconocimiento en créditos a la Provincia de Corrientes que ronda los 1.400 millones de pesos.







Esto ha sido posible gracias a la decisión de requerir a la Nación la percepción de nuestro derecho bajo la modalidad de Regalías en Especies por compensación de créditos.







Voy a mencionar algunas obras y acciones previstas para 2021:



Área Eléctrica (Secretaria de Energía, DPEC)



- Iniciar la construcción de 6 nuevas Estaciones Transformadoras de 132.000 Voltios y la ampliación de otras 3.



- Gestionar mayor participación de generación eléctrica a base de fuentes renovables (Solar y Biomasa).



- Continuar las gestiones para la concreción del cruce del Gasoducto del Norte desde el Chaco y expansión de la red provincial de gas natural.



- Concretar el financiamiento de Línea de Alta Tensión Saladas-Santa Rosa y la Estación Transformadora Santa Rosa y la interconexión directa de la central de biomasa. El proyecto ejecutivo fue presentado al FFFIR y seleccionado para su financiamiento.



- Continuar las gestiones para el financiamiento de la Estación Transformadora Sarmiento definitiva en la Capital. Las gestiones están en curso ante la Secretaría de Energía de la Nación.



-







Siguiendo con la obra pública, mencioné en materia de seguridad la construcción de la cárcel modelo de San Cayetano y la nueva Escuela de Policía.







Pero también hicimos más de 20 obras nuevas de equipamiento e infraestructura edilicia a través del Ministerio de Seguridad, como ser: Oficinas del Menor y la Mujer, Comisarías, Alcaidías, Destacamentos, la ampliación del Cuartel de Bomberos, conectividad con fibra óptica, obras que beneficiaron a Saladas, Alvear, Mercedes, Carolina, La Cruz, Yapeyú, Ituzaingó, Villa Olivari, Caá Catí, San Miguel, Santa Rosa, Tabay, Tatacuá y la Capital.



Todo esto con una inversión no menor a los 250 millones de pesos.







También se ejecutaron obras de equipamiento a través de otros organismos en Mocoretá, Santa Rosa, Tapebicuá, Loreto, 3 de Abril, Virasoro, en Santo Tomé, Perugorría, Ita Ibaté, Cecilio Echeverría, Goya, Concepción, Chavarría, Virasoro, y en Capital en el Barrio Dr. Montaña y Paraje El Perichón.



Esto requirió una inversión de 350 millones de pesos.







En materia de salud, ya hablamos del Hospital de Campaña y la Planta de Medicamentos, pero además quiero mencionar que hicimos refacciones, ampliaciones, modernizaciones e incorporación de equipos de última generación en los hospitales:



Vidal, Hospital Escuela, Llano, Juan Pablo II, Materno Neonatal, en los Hospitales de Caá Catí, San Luis del Palmar, San Lorenzo, Saladas, Empedrado, Goya, Pueblo Libertador, Esquina, Perugorría, Curuzú Cuatiá, Juan Pujol, Monte Caseros, Mercedes, Paso de los Libres, La Cruz, Virasoro, Garruchos, Isla Apipé, San Miguel y Loreto. En Hertlitzka refaccionamos a nuevo de la sala de Atención Primaria.







Para este año tenemos planificadas alrededor de 32 obras nuevas, además de las que se gestionan por el Ministerio de Obras Públicas. La idea es brindar un servicio de salud de calidad en el interior, para que todos podamos recibir atención médica apropiada en el lugar donde vivamos, sin tener que hacer cientos de kilómetros y alejarnos de las familias, para ser tratados.







En materia educativa, el año que pasó realizamos refacciones, ampliaciones, refuncionalizaciones de edificios existentes, construcción de edificios nuevos y puesta en valor de escuelas emblemáticas, en todo el territorio provincial.







Lo hicimos con financiamiento provincial, nacional y de organismos multilaterales, según el siguiente detalle:



3 obras nuevas finalizadas con financiamiento nacional y 123 proyectos con apto técnico del Programa de Emergencia por COVID19; 170 obras con financiamiento provincial; 15 obras nuevas con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.







Para el inicio de este ciclo lectivo tenemos 87 obras listas para inaugurar: 24 obras nuevas; 52 refacciones integrales o ampliaciones significativas; 11 escuelas emblemáticas. Y tenemos otras 136 obras en ejecución.







En cuanto a las obras previstas, tenemos 46 con financiamiento nacional que incluyen 20 escuelas nuevas (19 jardines); y otras 74 obras con financiamiento provincial, con 2 escuelas nuevas, 60 refacciones integrales y la puesta en valor de 12 escuelas emblemáticas. Finalmente hay otras 2 obras nuevas previstas con financiamiento del Fondo Fiduciario.







Podemos resumir lo hecho desde el inicio de la gestión de la siguiente forma: realizamos obras en edificios escolares que beneficiaron a 166 mil alumnos, lo que representa cerca del 50% del total. Y vamos a seguir invirtiendo en materia edilicia educativa porque la educación para nosotros es prioridad.







Uno de los resultados de la Planificación Estratégica ha sido la creación de Corrientes Telecomunicaciones (TelCo), empresa dedicada al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la provincia.







Al inicio de gestión hicimos un diagnóstico sobre el estado de la conectividad digital, observando la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura propia de telecomunicaciones. El objetivo es dar soporte a una transformación digital de Corrientes, que garantice el acceso a Internet de calidad a todos los correntinos, reduciendo la brecha digital.







La inversión en tecnología de la información y la comunicación (tic) es dinamizadora de crecimiento y desarrollo económico y el gobierno debe participar desplegando medios de transporte de datos dando así conectividad en toda la provincia, disminuyendo la brecha digital brindando a todos los correntinos las mismas posibilidades de conexión al futuro.



Sin conectividad no hay desarrollo.



Si la provincia hoy no invierte en desplegar su propia red de telecomunicaciones, en el futuro deberá someterse a las condiciones y costos que las empresas impongan.



Tener acceso a internet de calidad es un punto clave para todos los correntinos. Estar conectados al mundo nos permite acceder a la mayor parte del contenido educativo existente, a una gran porción del mercado laboral (que hoy es online) y a muchos otros recursos.



Quienes no tengan acceso a todo esto desde temprana edad jamás podrán terminar de insertarse en el mundo de hoy, y menos en el de mañana. Por eso, es responsabilidad del estado garantizar este derecho invirtiendo en tecnología y telecomunicaciones y así lo estamos haciendo.







En el 2020 finalizamos los proyectos de ingeniería de los troncales de la Red Provincial de Fibra Óptica, avanzamos con distintos organismos estatales y realizamos alianzas estratégicas con empresas de primer nivel, marcando tres importantes hitos:



- La instalación de un Centro de Monitoreo para la operación y mantenimiento de la Red Metropolitana que permitirá la conexión de 150 organismos públicos.







TelCo está desplegando una red de fibra óptica con el fin de conectar más de 253 escuelas urbanas, 8 hospitales, el Instituto de Cardiología, 11 instituciones de salud, 15 CAPS, 5 comedores, 21 comisarías y 170 nodos de cámaras de seguridad del 911, sumando un total de 433 nodos y garantizando los servicios digitales de gobierno, educación, salud y seguridad.







- Con una inversión de 20 millones de pesos inauguramos el Nodo Principal en la Ciudad de Corrientes que nos permite la interconexión a la Red Federal de Fibra Óptica y a los grandes troncales de la región.







- Iniciamos la obra de tendido e iluminación de fibra óptica de 300 km en la Traza Humedal. Esta obra, recorre una zona desatendida por las grandes operadoras: Saladas - Tatacuá - Tabay - Santa Rosa - San Miguel - Caá Catí - Itá Ibaté - Villa Olivari e Ituzaingó, con una inversión total de cerca de 148 millones de pesos.







Durante el 2021 estaremos llevando adelante la iluminación y puesta en funcionamiento de los tramos Cierre Norte (Corrientes a Ituzaingó), (Corrientes a Goya) y Central (Goya a Paso de los Libres), con un total de 600 km de fibra óptica y una inversión de 100 millones de pesos.







También iniciamos la construcción de la Traza Uruguay con el tramo de 100 km de fibra óptica Ituzaingó – Virasoro y estamos preparando el proyecto ejecutivo para el financiamiento internacional de la construcción de 260 km del tramo Virasoro - Paso de los Libres, que cerrará el anillo principal de la Red.







Con la finalización de la obra de la Traza Humedal se cierra el primer anillo de fibra óptica de 566 km que va de Corrientes hacia Saladas y de Itá Ibaté a Corrientes, asegurando un servicio dedicado, seguro y escalable para que los proveedores locales realicen las inversiones de última milla, beneficiando potencialmente a una población de 456 mil habitantes.







De acuerdo a la política de fortalecimiento de la infraestructura orientada al turismo, TelCo proveerá servicios de telecomunicaciones en los portales de acceso al Iberá.







Estamos trabajando para ofrecer un anillo de fibra óptica exclusivo para el Banco de Corrientes, esto permitirá contar con mayor seguridad y mejor calidad de servicio.







La inversión asciende a 543 millones de pesos destinados al desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.







Desde el Ministerio de Obras Públicas, el año que pasó gestionamos más de 100 proyectos sociales en hogares, clubes, centros recreativos y templos. Refaccionamos terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos. Remodelamos y construimos comisarías y hospitales. Y encaramos obras importantes en edificios públicos como ministerios, fiscalías y Casa de Gobierno.







También realizamos importantes Obras de Vialidad. Finalizamos la repavimentación de 113 km de rutas provinciales en las zonas de Santo Tomé, Garabí, Garruchos, Colonia Liebig, Mariano I Loza, Perugorría y Concepción, mejorando el transporte de la producción agrícola, forestal, ganadera y favoreciendo el turismo.







Repavimentamos, también, 30 km del acceso a Monte Caseros e iniciamos la duplicación de calzada e iluminación de la R.P. N°5 en el tramo que va de la rotonda de la Virgen de Itatí a Laguna Brava.







La inversión total en obras de pavimentación y repavimentación de rutas provinciales en la gestión fue de 1.340 millones de pesos.







Para el 2021 prevemos el inicio de la obra de repavimentación de la RP 126 en el tramo Sauce-Curuzú Cuatiá con una longitud de 80 km, la cual demandara una inversión de 1.398 millones de pesos.



Pedido al Presidente en Yapeyu







También realizamos obras de Pavimentación y Repavimentación en Éjidos Urbanos. Finalizamos, o se encuentran en ejecución, más de 400 cuadras de pavimentos urbanos en La Cruz, San Carlos, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Berón de Astrada, Monte Caseros y el acceso sur a Empedrado, donde además se realizaron obras de infraestructura de agua y cloacas, que demandan una inversión de 570 millones de pesos, beneficiando a 200.000 correntinos.







Para llevar a cabo estas obras, adquirimos una planta de asfalto, que sumada a la planta elaboradora de hormigón y a la adquisición de equipos viales, nos permiten trabajar de manera más eficiente, disminuyendo los costos hasta un 40%.







Hicimos una inversión de más de 340 millones para poder instrumentar un programa sostenido en el tiempo de mejora integral de la circulación urbana.







La planta de asfalto caliente suministra insumos para las obras de avenidas y calles que conforman la red vial de la Ciudad de Corrientes y de los municipios del interior.







En el último año, en la Capital, trabajamos en 80 barrios con 1.300 cuadras de cordón cuneta, ripio y pavimentación, bacheos de calzadas y se enripiaron unas 2.000 cuadras, lo que requirió una inversión de 500 millones de pesos.







Otro de los problemas de la Capital eran las inundaciones, por lo cual realizamos importantes obras hidráulicas. Mediante el Conducto Vial Alta Gracia mejoramos el escurrimiento de más de 120 hectáreas, con una inversión de 120 millones de pesos.







Construimos y mejoramos los sumideros de la calle San Martín, en el comienzo del Canal Salamanca, lo que mejora de manera notable los escurrimientos. Y quiero decirles que vamos a seguir trabajando hasta solucionar el tema de las inundaciones, uno de los problemas históricos de la Capital.







Pero no solo en la Capital hicimos obras hidráulicas, también realizamos inversiones significativas en alcantarillas, puentes y canalizaciones en toda la provincia, con una inversión de 126 millones de pesos.







El Ente Regulador del Agua gestionó más de 50 proyectos presentados en ENOHSA, de los cuales 25 ya han sido firmados con una inversión por parte del Gobierno Nacional de más de 2.500 millones de pesos.







La Administración de Obras Sanitarias de Corrientes es la encargada de articular con Nación, la realización de la obra de saneamiento más grande en la historia de la provincia. Hablamos de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Capital, que requerirá un monto de 3 mil millones de pesos con fondos del Gobierno Nacional. En este punto quiero agradecerle al señor Presidente de la Nación, que se comprometió a impulsar la obra, y está cumpliendo con su palabra.







En Empedrado también dimos inicio a una obra histórica como es la construcción de la red cloacal, una laguna de tratamiento, estaciones de bombeo y 900 conexiones, una obra muy esperada por la gente de esa ciudad.







En Monte Caseros, Goya y Curuzú Cuatiá, junto a Aguas de Corrientes, vamos a hacer extensiones de las redes de agua potable y cloacas, en diferentes barrios.







Se encuentran en el trayecto final los proyectos Urbanos Integrales (PROMEBA) de los barrios La Olla en Capital, Santa Teresita y Unidos de Bella Vista y Cesáreo Navajas en Virasoro.







También contamos con la aprobación de dos obras con financiamiento internacional y nacional - BID 2929:



- Ñandereko, que consiste en la remodelación total de la Costanera General San Martín de la Capital, con un presupuesto de 328 millones.



-Y la Nueva Terminal de Ómnibus de Curuzú Cuatiá, con un presupuesto de 231 millones.







Durante el 2020 el Instituto de Vivienda de Corrientes entregó 427 viviendas y comenzó a construir 1.081 más, con sus correspondientes obras de infraestructura.







El INVICO participa, además, en la urbanización de los barrios, la provisión de infraestructura básica, el mejoramiento del espacio público y la construcción de zonas recreativas y deportivas.







Funciona también un programa 100% correntino que actualmente se ejecuta en 29 municipios y consiste en la construcción de módulos habitacionales básicos y amueblados (cocina-comedor, baño y dos dormitorios, de 54m2). La Provincia aporta los materiales y la dirección técnica; y los municipios el terreno y la mano de obra; beneficiando a 290 familias.







A través del Programa de Urbanización Integral de Barrios Populares se llevan a cabo obras de vivienda, equipamiento e infraestructura, en asentamientos. En 2020 se desarrollaron obras en La Chola, Bañado Sur, El Cocal, Quilmes, Sol de Mayo, Quinta Ferré, y Dr. Montaña de la Capital, Sarmiento y San Ramón de Goya; La Estación y Las Flores de Paso de los Libres.







Mediante el Plan Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda se entregaron 244 viviendas. Actualmente, se lleva adelante la construcción de 591 más, obras complementarias e infraestructura, en 12 localidades, con una inversión que asciende los 2.000 millones de pesos y beneficiará a más de 5.000 personas.







En los próximos meses se licitará la construcción de 558 nuevas viviendas en 9 localidades, con fondos de la provincia.



Todas las urbanizaciones se completan con obras de infraestructura, así como las conexiones a redes de energía eléctrica (alumbrado público y baja tensión), agua potable, colectora cloacal, desagüe pluvial, calles con cordón cuneta y ripio, y el mejoramiento integral del barrio.







En el Ministerio de Obras Públicas creamos una Unidad de Coordinación de Proyectos que en el año 2020 comenzó a ejecutar 15 obras y otras 9 se encuentran en proceso de licitación. Las mismas se encuadran en tres programas que tienen como denominador común la mejora de espacios públicos en los pueblos turísticos, para fomentar el desarrollo social y económico.







Plan Iberá III



El Plan Iberá III implica una inversión de 136 millones en Mburucuyá, Chavarría, La Cruz, Yapeyú,Concepción, Caá Catí, Santa Ana y San Miguel. Las principales obras son el Museo Histórico; un Paseo; el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní; y la Comisaría de Concepción.







Programa 50 Destinos



Requiere una inversión de 60 millones y tiene obras en ejecución en Loreto (Revalorización del centro histórico y portal de acceso Norte a la ciudad de Loreto), San Miguel (Tallerde artesanías, equipamiento y cartelería), Yapeyú (Centro de interpretación y portal de acceso sur), La Cruz (Puesta en valor de la plaza San Martín), San Carlos (Puesta en valor del sendero histórico cultural y portal de acceso norte a la ciudad), Santo Tomé (Cartelería informativa circuito Jesuítico).







Finalmente, hablemos de la nueva Sede Administrativa.



Los tres edificios, el Banco de Corrientes, el IOSCOR y el IPS, están casi listos para ser inaugurados. Como saben, les hemos agregado dos pisos a cada uno para incorporar el Catastro, el Registro de la Propiedad Inmueble, Personería Jurídica y TelCo.







Estamos construyendo los edificios más modernos de la región. Serán ambientalmente sustentables y los primeros en cumplir las normas internacionales LEED, la certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, que se usa en el mundo.







Los nuevos edificios permitirán atender mejor al público y ofrecer un hábitat de trabajo más confortable a los empleados, al tiempo que reducirán el gasto en alquileres.







Al mismo tiempo, estaremos descentralizando el casco histórico de la Capital; mejorando el tránsito y el transporte de la zona más congestionada de la Ciudad.







Como habrán podido notar, hicimos muchas obras. Si a alguno el discurso le resultó largo, le pido disculpas, la verdad es que es muy difícil resumir un año de trabajo de toda una provincia en una hora. Tuve que dejar muchas cosas afuera.







Les he contado lo que hicimos y lo que vamos a hacer, porque hay mucha gente que necesita saber cómo vamos a mejorar sus vidas;



Cómo vamos a darle una mejor educación a sus hijos;



Cómo vamos a cuidar la salud de su familia y su seguridad;



Cómo vamos a preservar el valor de su salario;



Qué estamos haciendo para que puedan conseguir un trabajo digno para llevar el pan a sus mesas sin tener que emigrar…







Puedo decir con absoluta seguridad que hoy tenemos una provincia más desarrollada, más moderna y más inclusiva que el año anterior, pero seguramente mucho menos desarrollada, moderna e inclusiva que la soñamos y por la que seguiremos trabajando.







Pero también quise contarles estas cosas porque durante este año hubo mucha gente que trabajó muy duro, incluso que se jugó la vida trabajando en un contexto tan difícil, y merecía que contáramos lo que hicieron.







¡Este discurso es una rendición de cuentas, pero también un homenaje para todos ellos!







A todos quienes trabajaron para hacer una provincia mejor, les digo gracias, gracias de corazón; y hoy renuevo mi compromiso ante el millón cien mil correntinos de seguir trabajando todos los días para construir una provincia mejor para todos.







¡Vamos, que Corrientes somos todos!



¡Vamos, que Corrientes tiene futuro!



¡Vamos Corrientes!







Dejo formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del año 2021 de esta Honorable.