Salvio se rompió los ligamentos y Boca lo pierde por meses

Lunes, 01 de marzo de 2021

El atacante del Xeneize, que anoche tuvo que salir lesionado a los 20 minutos ante Sarmiento, recibió los resultados de los estudios que se realizó esta mañana, donde se confirmó la grave lesión que lo tendrá afuera de las canchas por seis meses.





No venía atravesando un buen momento Eduardo Salvio en Boca, donde su rendimiento fue de mayor a menor, y anoche terminó tocando fondo tras una jugada en la que se lesionó la rodilla por un mal movimiento: los estudios que se realizó esta mañana confirmaron lo que ya preveían en el Xeneize: rotura de ligamentos. Toto tendrá que operarse y empezar una larga recuperación, que lo tendrá unos seis meses sin jugar.



Iban apenas 20 minutos del primer tiempo y Salvio recibió una pelota en campo propio tras recuperación de Campuzano para iniciar la contra. El ex Lanús y Benfica condujo hasta tres cuartos de cancha, encarando de derecha hacia el centro, y cuando buscó pase para Cardona, hizo un mal movimiento con la pierna de apoyo, la izquierda. De inmediato quedó tendido en el césped pidiendo atención médica, y terminó yéndose en carrito.



Ya los primeros diagnósticos realizados por el cuerpo médico de Boca en la misma Bombonera no eran para nada alentadores y la resonancia confirmó lo peor: Salvio se rompió los ligamentos de la rodilla y, en el arranque de la temporada, es baja en el Xeneize.