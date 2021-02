La ministra de Salud confirmó que tiene coronavirus

Viernes, 26 de febrero de 2021

La información fue dada a conocer por la propia jefa de la cartera sanitaria, que se realizó un hisopado para poder asistir al inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo en el Congreso.



La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio positivo de coronavirus. La funcionaria lo confirmó en su cuenta de Twitter, donde contó que se hisopó para asistir al inicio de las sesiones ordinarias. Quedó aislada.



"Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1 de marzo y me informaron el resultado positivo. Por lo tanto, voy a estar aislada en los próximos días, siguiendo el protocolo establecido", contó la funcionaria en su cuenta personal de Twitter en la tarde de este viernes.



Y completó su mensaje al indicar que "la pandemia no pasó, sigamos cumpliendo con las pautas de cuidado".