Comienzan a distribuir las vacunas para inocular a los docentes

Viernes, 26 de febrero de 2021

Con estas dosis se dará comienzo a la campaña de vacunación para el personal docente, dividido en cinco grupos prioritarios. Las dosis quedaron alojadas en la cámara frigorífica de la Terminal de Cargas Aeroportuaria





La partida de 904 mil vacunas Sinopharm producidas en China que llegó la noche del jueves al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, comenzarán a ser distribuidas este viernes en todo el país, mientras que el domingo arribarán 96 mil más para completar el millón acordado.



Esta semana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había anunciado que con las dosis que llegaron el jueves se daría comienzo a la campaña de vacunación para el personal docente, dividido en cinco grupos prioritarios.



La decisión se adoptó luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendara el uso de esta vacuna, fabricada en China, hasta los 60 años.



En tanto, el Gobierno nacional abrió en las últimas horas un registro de inscripción para personal de establecimientos educativos tanto docente como no docente, personal directivo o de apoyo de instituciones educativas oficiales de cualquier nivel, desde inicial hasta superior.









Según se precisó, las provincias de Buenos Aires, San Luis y Tucumán realizarán sus propios registros sin la utilización de la plataforma presentada.



La apertura del registro fue celebrada por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Hoy comienza el registro de vacunación contra el Covid-19 para las y los docentes a través de la plataforma: https://argentina.gob.ar/vacunacovid".



La noche del jueves, las dosis fueron recibidas en Ezeiza por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el canciller Felipe Solá; el presidente de la empresa, Pablo Ceriani, y el embajador chino, Zou Xiaoli.



"La Argentina recibió hoy 904.000 dosis de Sinopharm y el domingo se sumarán 96.000 más. Poder hacerlo en un mundo donde pocos países concentran gran parte de las vacunas es una muy buena noticia. La vacuna es la esperanza para dar vuelta la página de la pandemia", publicó Cafiero en su cuenta de Twitter.



Las dosis quedaron alojadas la noche del jueves en la cámara frigorífica de la Terminal de Cargas Aeroportuaria, hasta que se inicie su distribución.



Las 904.000 dosis viajaron en la bodega del avión ubicadas en envirotainers, que son contenedores especiales con control activo de temperatura que permiten trasladar un mayor volumen de dosis.





El domingo pasado, Vizzotti había firmado la Resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS-CoV-2, desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China.



La decisión de autorizar la llegada de las vacunas de Sinopharm siguió a la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) respecto a la utilización de la vacuna SARS-CoV-2 hasta los 60 años.



Según se informó, la plataforma anunciada es para inscribirse y no implica sacar un turno: "Registrarte no implica reservar ni solicitar un turno para aplicarte la vacuna. Cuando haya disponibilidad de dosis y un cronograma de vacunación confirmado, las y los inscriptos recibirán una notificación de las autoridades de su jurisdicción", informó el Ministerio de Educación en un hilo de tuits.



Para inscribirse es necesario elegir la provincia de residencia y completar los datos personales así como del establecimiento educativo donde se desempeña y si el inscripto trabaja en varios lugares deberá informar el establecimiento en el que tiene más hora, según explica el instructivo.



El registro permitirá "ayudar a las autoridades sanitarias de todo el país a organizar la distribución de vacunas para el personal de las instituciones educativas de acuerdo con la demanda y con las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación".