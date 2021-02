Corrientes hace punta en protección y cuidado de la fauna regional

Viernes, 26 de febrero de 2021

El Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de la Provincia de Corrientes, denominado “Aguará” forma parte del Complejo Ecológico Correntino que alcanza las 32 hectáreas y alberga a más de 120 ejemplares de animales.





Se encuentra ubicado en Paso de la Patria por el kilómetro 20 -camino ripiado- yendo por Ruta Nacional 12.



Cabe aclarar que desde el mes de diciembre de 2017 pasó a rango de Dirección, dependiendo del Ministerio de Turismo de la Provincia, junto con la Dirección de Parques y Reservas, y la Dirección de Recursos Naturales.





El Gobierno provincial prioriza la protección y el cuidado de las especies autóctonas, asimismo el rescate y la reintroducción a su hábitat natural en lo que hoy se resume como “producción de naturaleza”. Precisamente, el turismo de naturaleza, alejado de las grandes urbes evitando la aglomeración de personas es lo que el visitante demanda en este tiempo de pandemia por el Covid-19.







Ante este escenario, Corrientes ofrece múltiples propuestas respetando el medio ambiente y con la posibilidad concreta de avistar algunas de nuestras especies autóctonas. De ahí la trascendencia de contar con un equipo de profesionales que se dedican a rescatar y cuidar las diferentes especies, algunas de ellas en peligro de extinción.







Aguará







La función principal del Centro es de rescate, rehabilitación y liberación de especies autóctonas lesionadas o en riesgo, que llegan al mismo como resultado de los operativos contra el tráfico de fauna silvestre, la caza furtiva, el mascotismo y el maltrato animal; con el propósito de reintroducirlos a su ambiente natural. El Centro cuenta con una colección estable de animales que por sus condiciones en cautiverio no pueden ser devueltos a su hábitat.







Ellos cumplen un rol fundamental educando y sensibilizando a los visitantes a través de su historia, destacando que su exhibición no tiene fines recreativos. Las especies reciben la alimentación y estímulos necesarios para tener una vida lo más acorde posible a su ambiente natural, mediante el enriquecimiento ambiental que mejora el bienestar psicológico y físico de los animales en cautiverio. Desde hace un tiempo el Centro de Conservación forma parte de los proyectos de reintroducción de especies que realiza la fundación Rewilding Argentina en el Gran Parque Iberá, facilitando parte de sus instalaciones para su cuarentena y el entrenamiento de vuelo de los guacamayos rojos. La experiencia en el Centro de Conservación Aguará para el público, la comunidad educativa y el turismo es una propuesta enfocada en el cuidado y protección de nuestra fauna regional, utilizando como herramienta fundamental la educación ambiental para perpetuar la riqueza del Patrimonio Natural de todos los correntinos.







Tobuna







La yaguareté, símbolo del proyecto de reintroducción de especies en la provincia de Corrientes, Tobuna hace más de un año presenta una enfermedad de tipo inmunológico que progresivamente fue dejándola sin visión y para resolver su problema se decidió una intervención quirúrgica.







De esta forma, se cubrió las lesiones que tenía en las córneas para dejarlas nuevamente íntegras, sin dolor y prevenir complicaciones graves o infecciones futuras. Siendo la primera vez que desde el Estado Provincial se realiza una intervención de este tipo a un yaguareté.







Para mayor información comunicarse: Via mail: centroaguara@gmail.com Equipo de rescate de fauna Aguará: 3795 048487