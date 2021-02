Está disponible la SUBE estudiantil para los que inician clases presenciales

Viernes, 26 de febrero de 2021

Ingresando a la página https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube/ podrán saber si su tarjeta se encuentra activa, y acceder al beneficio apoyando el plástico a partir de 26 de febrero en cualquier Terminal Automática Sube (TAS)





La misma podrá ser utilizarla desde el primero de marzo. “Los alumnos de primario y secundario que concurrirán a clases de forma presencial accederán al boleto estudiantil gratuito”, así lo aseguró el subsecretario de Transporte Lisandro Rueda.



La Municipalidad de Corrientes instrumentó la reactivación automática del boleto estudiantil gratuito en el transporte urbano de pasajeros para todos aquellos alumnos de los niveles primarios y secundarios que ya contaban con dicho beneficio, y que a partir del 1 de marzo inicien las clases presenciales en los diferentes establecimientos educativos de la ciudad.



De esta manera, y a partir de un trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación de la Provincia, que envió a la Municipalidad el padrón escolar existente, se evitará que la gran mayoría de los alumnos que sean convocados a asistir a las clases este año, deban hacer largas filas para renovar la SUBE estudiantil y puedan tener activo el servicio. Por el contrario, la validación del beneficio será mucho más rápida, ya que podrán hacerlo en cualquier Terminal Automática Sube distribuidas en toda la ciudad.



Luego de ingresar a la sección SUBE de la página municipal, y completar sólo un par de campos (DNI y sexo) el sistema va a arrojar en qué situación se encuentra cada alumno. Si está reempadronado (su tarjeta ya se encuentra reactivada para el 2021), podrán pasar por cualquier TAS para validar el beneficio, que se podrá utilizar a partir del lunes 1 de marzo.



Un dato importante a tener en cuenta es que la tarjeta no se encuentre con saldo negativo. Si es así, se deberá cargar el crédito correspondiente para quedar en saldo 0 ó positivo para que el sistema pueda operativizar como corresponde y validar así el beneficio.



Aquellos que sean convocados a clases presenciales y le aparezca la leyenda que su tarjeta no ha sido reactivada para el 2021, tendrán que solicitar el turno web de atención en la página municipal, https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ que le derivará a cualquiera de los 6 Puntos de Atención SUBE, acompañados de la tarjeta del año anterior, DNI y fotocopia, y certificado de alumno regular (constancia), expedido por el establecimiento educativo correspondiente.

Los alumnos podrán solicitar sus turnos desde el viernes 26 de febrero y la atención en los puntos SUBE será desde el día lunes 1 de marzo.



“Nuevamente este año trabajamos junto al Ministerio de Educación para poder acceder a los padrones de inscriptos y que el tramite sea mas rápido, y que los alumnos y sus padres no deben hacer largas filas. El tramite es muy sencillo solo entrar a la pagina para saber si se encuentra activo y luego dirigirse a una TAS”, destacó Lisandro Rueda.

“En el caso de que no esté activo si deberá sacar un turno de forma online y deberá acercarse con la documentación requerida a los puntos de atención, para ello se le asignará un día y un horario, siguiendo todos los protocolos contra el COVID 19”, aclaró el Subsecretario de Transporte.



“La SUBE estudiantil es un derecho de los estudiantes, y esta garantizado el beneficio gratuito por parte de la gestión de Eduardo Tassano para todos aquellos alumnos que tengan que volver a las aulas de forma presencial”, aclaró el funcionario.



TRAMITE POR PRIMERA VEZ



Cabe indicar que aquellos alumnos que realicen el trámite por primera vez, tendrán que entrar a la página municipal https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube/ y llenar el formulario de empadronamiento completando DNI, sexo e ingresando una clave que le dará el sistema y pedir un turno de atención a través de la web.



Al turno de atención tendrán que concurrir con el formulario de empadronamiento impreso, DNI y fotocopia del titular, certificado de alumno regular 2021, y una tarjeta SUBE nueva.



En el caso de robo o pérdida de la tarjeta SUBE, los alumnos deberán solicitar un turno de atención a través de la web, debiendo concurrir al mismo con DNI y fotocopia del titular, certificado de alumno regular 2021, y una tarjeta SUBE nueva, y la denuncia policial de extravío. Y en el caso de rotura, la tarjeta dañada.



En el caso de los estudiantes que todavía no inicien las clases presenciales, no podrá acceder al beneficio SUBE, en esta primera etapa, y al hacer la consulta en la pagina web le aparecerá la leyenda “consulte más adelante”.



PUNTOS DE ATENCIÓN



Para atención de forma presencial, se deberá solicitar el turno correspondiente a través de la página municipal. Los Puntos de Atención SUBE funcionan de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 en el COM (Plaza Vera), y en las delegaciones municipales San Martín, 17 de Agosto, Nicolini y Molina Punta, mientras que en el Palacio Municipal se extiende hasta las 13.



UBICACIÓN DE LAS TAS (TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE)



Palacio Municipal - 25 de Mayo 1132

Caja Municipal de Préstamos - Brasil 1279

Delegaciones Municipales de los Barrios:

Dr. Nicolini – Centro Comercial, local 8

Esperanza - SUM Padre Mujica (calle 7 y Revidatti)

Pirayuí Nuevo - Plaza de las 200 Viviendas

Güemes – Centro Comercial (Las Heras 4450)

17 de Agosto – Av. Cazadores Correntinos 5650

Barrio Dr. Montaña - Florencio Varela 516.

Laguna Brava - Ministro Fernández y Mosito Acuña

Molina Punta - Las Margaritas y José Negro

Ponce - Álvarez y Moresi

Quintana - Cangallo entre Ramos Mejía y Sánchez de Bustamante

Madariaga - Av. Raúl Alfonsín al 3800

San Martín - Mercado Municipal de Productos Frescos (Lavalle al 1200)

San Gerónimo (Casa del Bicentenario de Laprida y Alfonsín)

Y en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios:

Anahí- Cristo Obrero 360

Ciudades Correntinas -Turín y Tupac Amaru

Atención las 24 horas

Terminal de Ómnibus - Avenida Maipú 2500

Centro de Operaciones Municipales (Plaza Vera, por Agustín González)