Palmeiras acecha, River respira: Borré no quiere irse ahora Viernes, 26 de febrero de 2021 El campeón de la Copa Libertadores viene por el delantero colombiano, quien no quiere irse sin dejarle nada al Millonario. Cuánto dinero le quedará, la negociación.



El mercado de pases en River fue muy movido y de buenas noticias, debido a que además de las seis incorporaciones también varios jugadores pusieron la firma y renovaron sus contratos. Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, por ejemplo, extendieron los vínculos que tenían hasta junio y quedaba para resolver la que parecía la negociación más complicada, la de Rafael Santos Borré. Y será la más compleja…









El vínculo de Rafael Santos Borré con River es hasta junio, la complejidad del caso es que es el Millonario comparte el pase con Atlético de Madrid y tiene la obligación de comprarle a mitad de año un 25% del pase a cambio de 3,5 millones de dólares para no perderlo.



Después de la victoria ante Rosario Central, Borré dejó un mensaje alentador sobre la renovación: "Esta avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo”.





Palmeiras avanza a paso firme por Borré



"No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", expresó el sábado pasado Borré, pero en medio de su negociación apareció en escena Palmeiras.



El campeón de la Copa Libertadores de América pretende contar con Borré y ya le hizo al futbolista una oferta, muy importante en lo económico. En estas horas, se especula con que las partes volverán a reunirse para seguir avanzando.



El mercado de pases en Brasil todavía no abrió (el campeonato recién finaliza hoy) y estaba la incertidumbre sobre si el colombiano podía irse ahora, algo que no ocurrirá.



La negociación: qué plata le quedará a River



Como ya declaró, Rafael Santos Borré no quiere irse con el pase en su poder, por lo que tendrá que acordar la renovación para luego ser vendido. Y durante estos meses la negociación entre el Millonario y el colombiano pasará por qué plata se quedará el club tras su alejamiento.