El Presidente sostuvo que el Norte no puede seguir esperando Viernes, 26 de febrero de 2021 El presidente de la Nación tras las deliberaciones en el marco de la III Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, en contacto con la prensa, además de transmitir su beneplácito por su estadía en la localidad de Yapeyú Corrientes, sostuvo que espera celeridad para resolver los problemas que se plantearon, y que era importante para el próximo encuentro del 19 de marzo en Catamarca se pudieran implementar respuestas concretas a las demandas, consignando que las provincias del Norte son las más postergadas y no pueden seguir esperando.



En esa misma tónica se expresaron el presidente pro tempore del grupo, Miltón Capitanich gobernador del Chaco, quién dio algunos detalles de las demandas del Grupo y mecanismos de trabajo, y el titular de la Cartera del Interior Eduardo de Pedro, que al igual que el primer mandatario coincidió en la necesidad de apurar las respuestas a esta zona del país a la que reconocen como la más postergada



Presidente Fernández



El presidente de la nación tras culminar las deliberaciones del III Encuentro de Gobernadores del Norte Grande expresó: “El norte no puede seguir esperando, debemos encontrar soluciones, son las provincias más postergadas”.



Y agregó “soy hijo de un riojano, quiero mucho al norte, siempre le presté atención y vi como sus condiciones de vida fueron deteriorándose mientras el centro del país no paraba de crecer”.



Ampliando sobre el encuentro de hoy, señaló que muchas iniciativas se pueden poner en marcha rápidamente. “Lo único que debemos hacer es ponernos de acuerdo”, dijo. Respecto de la inflación, uno de los factores que más golpea al NEA, Fernández declaró que es “un combate que debemos darlo entre todos” y que le pide a los gobernadores que ayuden a identificar las distorsiones. “Hay que ser implacables, no podemos permitir que unos pícaro se aprovechen y se rían de millones”.



A la vez que agregó: “quiero que cada norteño sepa que tiene un presidente cuya prioridad es sacar a la gente de la pobreza”, dijo luego. Para finalizar, ubicó al gobernador Valdés como “alguien que entendió lo que le pasa a la Argentina y me ha acompañado todo este tiempo, sería un ingrato si dijera otra cosa de él”. A la vez que dijo que para él era una gran alegría poder estar hoy en Yapeyú.











Gobernador Capitanich







El Gobernador de la Provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presidente pro tempore del Grupo de Gobernadores del Norte Grande, al hacer un breve balance de las deliberaciones con el Presidente, Alberto Fernández, sostuvo: “fue muy positiva, y nos vamos contentos porque él tiene un compromiso muy fuerte con el Norte Grande Argentino”.



Con respecto a los ejes de agenda que delinearon en la asamblea indicó que “fue muy diversa en los temas trazados” y añadió que “lo primero que planteamos fue que en la Región Norte Grande participa un 6% en el empleo privado respecto a la población total, versus un 38% a la Región Centro”.



En este contexto, puso de relieve que “se perdió cerca de 64.760 empleos desde el 2028 al 2020”, y explicó que plantearon a Fernández “recuperar las reducciones a través de mejoras en el sistema de contribuciones patronales”.



Cabe destacar, sobre este punto, que ya existen progresos recientes en los despachos nacionales, por la rebaja en las contribuciones patronales para el caso de nuevos puestos de trabajo -de 75%, 50% y 25%, entre 2021 y 2023- para impulsar la creación de 250 mil nuevos empleos privados y recuperar los otros casi 65 mil perdidos entre 2018 y 2020.



Además, Capitanich mencionó que se dialogó sobre el precio diferencial de la energía, recuperar el precio del combustible, trabajar el subsidió del transporte porque existe una “asimetría terrible”.



Consignó al respecto: “dichos temas serán trabajados mañana a partir de las 08:30 con el Ministro del Interior, junto a los diez equipos de los gobiernos”



Finalmente el mandatario de Chaco resaltó el compromiso del Presidente en la próxima reunión del 19 de marzo en Catamarca, en donde los gobernadores llevarán sus conclusiones para ser exhibidas.











Ministro Eduardo de Pedro



Al tomar contacto con la prensa, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, expresó que “Seguiremos trabajando en la especulación financiera, la industria, el comercio y el empleo”.



“Llego la hora de terminar con la Pandemia”, enfatizó el funcionario nacional y agregó que “debemos encender las alarmas de la industria para que Argentina salga adelante”.



En referencia al pedido por parte del Presidente, de Pedro dijo que “Fernández es un convencido de que la reactivación económica está en cada uno de los puntos del país” y se comprometió a generar las condiciones para activar la misma. Para finalizar expresando: “yo desde el ministerio voy aportar y estar encima para las obras lleguen a cada zona”.