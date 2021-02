El presidente Fernández y el gobernador Valdés pusieron de relieve el legado sanmartiniano

Jueves, 25 de febrero de 2021

El presidente de la Nación Alberto Fernández encabezó el acto de homenaje por el 243 aniversario del natalicio del General José de San Martín, que tuvo lugar en el la tierra natal del Libertador en la Plaza de Armas que se sitúa frente al Templete que guarda los restos de la vivienda en la que naciera el mismo, acompañado de miembros de su gabinete , el gobernador de la Provincia Gustavo Valdés, la intendente de la localidad Marisol Fagundez y los mandatarios que conforman el Consejo Regional de Gobernadores del Norte Grande que deliberará en la ocasión en la localidad.

Durante el desarrollo del emotivo acto, hicieron uso de la palabra la jefa comunal de la localidad, quién agradeció por elegir a Yapeyú como sede del importante evento del mencionado bloque regional, el mandatario provincial y el Jefe del Estado Nacional, quienes coincidieron en ponderar, la calidad de militar, persona, la humildad y el legado que el Padre de la Patria dejó a las generaciones que lo precedieron y que hoy están más vigentes que nunca.











El legado sanmartiniano, para enfrentar la crisis actual



Al iniciar su homenaje al prócer, el presidente de la nación, consideró que –ante las vicisitudes que aquejan hoy día al mundo y al país- “no me lo hubiera imagino angustiado a San Martín, quien fue un hombre inmenso, capaz de inyectar fuerza donde no la había”.



Entre tantas proezas del héroe, Fernández recordó una frase del Libertador “en estos tiempos difíciles, donde debemos enfrentar una pandemia”, rememorando en una misiva al caudillo Estanislao López, donde aseveraba: “juntos somos invencibles”.



Gestión sanitaria



El jefe de estado expresó que la Argentina gestiona las vacunas contra el Covid-19, “en una lucha donde el 10% de los países concentran el 90% de las vacunas”, a la vez que anunció la llegada de nuevas dosis chinas y de la firma AstraZeneca.



Educación



En materia educativa, el Presidente destacó consideraciones del gobernador Valdés "sobre la importancia de recuperar la educación en la Argentina”, ya que “tiene razón en lo que dice sobre la conectividad”, porque “dejamos a millones de niños sin poder aprender”, sin el acceso a la misma herramienta virtual.



En otro orden de temas, Fernández instó al trabajo conjunto de los 10 gobernadores presentes para el desarrollo de sus comunidades, para que así “el Norte no siga sumido en la postergación, y la riqueza quede en el centro del país”.



Finalmente, el jefe de estado manifestó su idea de federalismo, transmitiendo sus deseos de desarrollo, en un pueblo como la cuna del Libertador. “No quiero ver emigrar más chicos de Yapeyú, quiero que tengan conectividad, educación, que sus padres y abuelos tengan Salud, que sean felices, encuentren trabajo y mueran en su tierra”, enumeró.



“Nuevas cordilleras, para un país mejor”



Al tomar la palabra, el gobernador de Corrientes, manifestó su satisfacción por llevarse adelante el encuentro del Norte Grande en la localidad, haciendo un paralelismo a “esa América unida que soñara San Martín”.



“Quiero agradecer al señor presidente (Alberto Fernández) su presencia, porque ha venido y cumplido con su pablara para honrar al Libertador”, ya que “hace mucho tiempo que no venían los presidentes a honrarlo”, expresó enfático, reconociéndole su participación en el aniversario del Natalicio.



El mandatario provincial, además, recordó a otros próceres correntinos en la oportunidad, como el sargento Juan Bautista Cabral, Pedro Ríos (el “Tambor de Tacuarí”) y los héroes de Malvinas, “algunos presentes hoy aquí.



Coyuntura actual



El titular del Ejecutivo local consideró que ante la crisis que atraviesa el mundo y el país, que “la patria nos exige valentía para salir de una situación compleja, dejando de lado las diferencias en tiempos de pandemia, y ante la crisis económica, que no es de hoy”. “Si no logramos resolver las diferencias utilizando la misma receta que utilizó el general San Martín, pensemos en otras nuevas”, añadió el mismo, definiendo que “estas son las cordilleras que debemos cruzar para tener un país mejor”.



Modernidad y educación



“No hay conectividad en enormes extensiones, y debemos hacer que los servicios lleguen a todos los puntos del país”, instó el mandatario, señalando a la modernidad como uno de los pilares del desarrollo, a la vez que pidió que en la antesala del comienzo del ciclo lectivo 2021 “hagamos el esfuerzo para llegar a la presencialidad”.



Pilares del encuentro de mandatarios



Continuando, Valdés sostuvo que el cónclave entre gobernadores del Norte Grande se asienta en el impulso al desarrollo, la modernización y la inclusión en las regiones.



“El desarrollo es el fruto del encuentro conjunto entre el sector público y privado para que haya inversión y oportunidades de negocio que generen trabajo, recaudación impositiva, exportación y ganancia razonable para los empresarios”, agregó el mismo, en función al crecimiento económico de las provincias, aludiendo a que “tenemos que tener un estado fuerte, para construir una nación más libre y soberana”.



Marisol Fagúndez



La intendenta de Yapeyú, Marisol Fagúndez, destacó que “es un inmenso honor recibirlos en nuestra localidad en una fecha tan importante como lo es el Natalicio del más grande de los argentinos”.



En la oportunidad, la jefa comunal agradeció al gobernador, Gustavo Valdés, por “tener siempre presente a la ciudad de Yapeyú y proponernos como epicentro de tan importante reunión”.



En este contexto, Fagúndez recordó distintos logros del padre de la Patria, y resaltó la importancia que siguen teniendo para todos los argentinos, en la actualidad.



El acto



Con demoras arribó a Yapeyú el presidente de la Nación, proveniente de México país en el que estuvo en los últimos días en visita oficial, en el acceso a la plaza de Armas fue recibido por el gobernador Gusta Valdés e inmediatamente se dirigió al sector desde donde presidió el acto. Oportunidad en que la agrupación Libertador comandada por el coronel Gonzalo Rodríguez Espada, le brindo el saludo correspondiente, como también lo hizo al comandante de la Primera División del Ejército Argentino General de Brigada Rodrigo López Blanco, al gobernador Gustavo Valdés y la intendente de la localidad Marisol Fagundez , seguidamente el jefe de la agrupación pidió la autorización para iniciar el acto, que dio inicio cuando las autoridades concretaron la revista de tropas, formadas por los Granaderos a Caballo del destacamento local, acompañados en la ocasión por la Banda de Música Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, tropas del Ejército Argentino, de las Fuerzas de Seguridad, de la Policía con su grupo de Cazadores Correntinos.



Tras los saludos y la revista de tropas, traído por un granadero hizo el ingreso una réplica del Sable Corbo que San Martín transfiriera a Juan Manuel de Rosas, por su actitud en defensa de la Argentina ante fuerzas extranjeras. Seguidamente con los acordes de la Banda de Música Fanfarria Alto Perú, la concurrencia entonó el himno nacional argentino, a su finalización el párroco de la Gendarmería Nacional Eduardo José Ortiz realizó una bendición religiosa, en la evocó también el espíritu del Hombre religioso y patriota.



Posteriormente el gobernador de Corrientes hizo entrega al presidente Fernández de una copia del decreto de declaración de Huésped de Honor al mandatario y su comitiva, mientras también le entrego un cofre con tierra de la casa natal del Libertador.



Acto seguido el cuerpo de Granaderos a Caballo concretó una de las instancias ms emotivas del acto, como fue el homenaje que se le rinde al Sargento Cabral.



Tras esta instancia siguieron los discursos de la intendente municipal, el Gobernador y presidente de la Nación, respectivamente. Posteriormente se concretó un toque de silencio en homenaje a los caídos en la lucha libertadora.



Luego se depositó ofrendas florales al pie del monumento a San Martín, seguidamente el jefe de la Agrupación Libertador comunicó a las autoridades la finalización del acto y solicitó permiso para la desconcentración de los efectivos.



Tras el final del acto las autoridades recorren el temple que guardan los de la vivienda natal de San Martín, oportunidad en que el presidente y su comitiva firman el acto de visitantes, y luego se toman una fotografía junto a todos los gobernadores que participan del encuentro.