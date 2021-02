Sustraen más de 100.000 pesos en estafas telefónicas

Jueves, 25 de febrero de 2021

Los estafadores se hacen pasar por empleados de la Anses y solicitan los datos de las cuentas.



En las últimas horas las estafas telefónicas se cobraron dos víctimas en Corrientes, donde robaron más de $ 100.000. Unos de los hechos fue en la capital, donde logaron sacar alrededor de $ 20.000 y la segunda estafa se produjo en la localidad de Caá Catí donde el botín fue mayor, ya que robaron de diferentes cuentas unos $ 100.000.



La primera estafa fue con el supuesto llamado desde la Anses. Los estafadores utilizaron el nombre de la entidad, llamaron a la víctima y le indicaron que a uno de los familiares le correspondía unos 18.000 pesos de reajuste del sueldo. Allí comenzó el proceso del engaño. La víctima dio importantes datos bancarios y a las pocas horas le terminaron robando de la caja una suma de $ 20.000.

En Caá Catí



La familia recibe el llamado de una persona que se identificó con el nombre de Alexis Guzmán, y que decía ser integrante de la Secretaría General de la Nación. El estafador indicó a su víctima que a su padre le correspondía un retroactivo a su sueldo.



El siguiente paso fue el de pedirle los datos bancarios y con la excusa que no se podía depositar en las cuentas, le terminaron pidieron datos de tres cajas de las cuales lograron sustraer

$ 75.000, $ 10.000 y $ 28.000.



Recomendaciones



Los delincuentes usan datos obtenidos de la web, guías telefónicas o redes sociales. Llaman por teléfono a sus posibles víctimas para estafar/engañar. También, simulan secuestros de familiares, fingen la obtención de premios por parte de distintas empresas (telefónicas, agencia de automotores, etc.).



El cobro de ajuste jubilatorio / o de planes o pensiones del estado, es otra de las metodologías que tienen los estafadores para engañar a la gente. El delincuente llama a la víctima seleccionada y le dice que es de la Anses, generalmente diciendo que la víctima obtuvo un ajuste jubilatorio y/o debe cobrar un retroactivo (reparación histórica).



Otra de las situaciones recientes es un llamado que informa que la persona es beneficiaria del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).



La recomendación de la policía es la de no aportar al supuesto secuestrador, identidad, características, prendas de vestir ni otros datos que utiliza el estafador para desarrollar su maniobra.



Llamar al 911, a la comisaría de su barrio y/o también al 3794-422931 (Delitos Complejos).