Ponzio: "Este puede ser mi último año como jugador" Jueves, 25 de febrero de 2021 El mediocampista "Millonario" y uno de los referentes que tiene el plantel admitió que "todo tiene un final. Hay que saber cuándo". "Si vamos bien en la Copa me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver; no puedo ir más allá", sentenció.



Leonardo Ponzio, admitió este miércoles que este año "puede ser el último" como jugador profesional, reveló que en junio evaluará si le pondrá final a su carrera o si lo hará en diciembre, y afirmó no querer ser "la piedrita para los chicos que surjan".



"Vamos a ver en junio o en diciembre cómo estamos, pero este puede ser mi último año como jugador. No creo que pase de diciembre", manifestó Ponzio en diálogo con radio La Red.



Ponzio cumplió 39 años el pasado 29 de enero y en la actualidad es uno de los primeros relevos que tiene Marcelo Gallardo en el mediocampo luego de haber sido protagonista en temporadas anteriores.



"Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo. Creo que este año será mi último en el fútbol", insistió Ponzio.



Uno de los símbolos de River en los últimos años supeditó a la producción del equipo en la Copa Libertadores su posible retiro.







"Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver; no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar", apuntó el exvolante de Zaragoza de España.



Ante la consulta de qué hará cuando deje el fútbol, el exNewell's dijo lo siguiente: "me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, no mucho, porque después caminamos por las paredes. Y luego volver al fútbol, ojalá que pueda en River. Entrenador no me veo, pero sí ver jugadores de abajo".



En River se produjeron distintas despedidas de futbolistas en los últimos años. Desde Norberto Alonso hasta Rodrigo Mora pasando por Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Fernando Cavenahi. Ponzio, bajo su condición de ídolo, podría pensar en un evento similar en cuanto se habilite el ingreso del público a los estadio superada la pandemia de coronavirus.



"Es el sueño de todos tener una despedida, por cómo se fue dando todo. Ahora es difícil de pensar. Si viene, agradecidísimo", concluyó Ponzio.