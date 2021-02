Anunciaron aumentos salariales para Municipales de Capital

Jueves, 25 de febrero de 2021

El intendente informó que todos los trabajadores contratados que cumplan los requisitos vigentes podrán concursar para pasar a planta permanente, “proceso en el que participará la AOEM, como lo venimos haciendo desde el principio de la gestión”, expresó.



El sueldo básico aumentará un 7% en marzo, 7% en julio y 6% en noviembre. El mínimo garantizado de marzo llegará a $ 20.000, mientras que el plus ordinario pasará inmediatamente de $ 2.500 a $ 4.100, lo que representa un incremento del 64%. Ello se suma al plus extraordinario de $ 1.500, que también tendrá sucesivas subas que, contabilizando ambos pluses, totalizarán un 78% anual.



En la noche de este miércoles, Eduardo Tassano anunció significativos aumentos salariales para los trabajadores municipales, a los que se pudo llegar gracias al acuerdo logrado con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) en comisión paritaria, “en una serie de reuniones en las que primaron el diálogo, el respeto mutuo y el consenso entre las partes”, según valoró el intendente.



A partir de marzo, los agentes pasarán a cobrar con incrementos en el sueldo básico del 7 por ciento, mientras que se prevén subas del 7% en julio y otro 6% en noviembre, también al básico. A su vez, el sueldo mínimo garantizado llegará a $ 20.000 el mes que viene.



En cuanto al plus ordinario, pasará inmediatamente de $ 2.500 a $ 4.100, lo que representa una suba del 64%. Esto se suma al plus extraordinario de $ 1.500, que también gozará de aumentos a lo largo de 2021. “Tanto el plus ordinario como el extraordinario incluyen a los agentes de planta y contrato, y también a los trabajadores Neike”, recordó el intendente en ese contexto.



SUELDOS, PLUSES Y NEIKE CON AUMENTOS



Se acordó una recomposición del sueldo mínimo garantizado, que en marzo quedará en $ 20.000, mientras que en julio subirá a $ 21.000 y en noviembre trepará a $ 22.100.



En cuanto al plus ordinario, subirá a $ 4.100 en marzo (un 64% más), mientras que en julio pasará a $ 4.500 y en noviembre, a $ 4.600. Por su parte, el plus extraordinario en marzo será de $ 1.500 y aumentará a $ 2.000 desde el mes de julio (33%) y a $ 2.500 en noviembre. “En total, se llegó a un acuerdo que equivale a un aumento total en materia de pluses del 78% en el año, lo que es un dato no menor”, ponderó Tassano tras el encuentro desarrollado en el recinto del Concejo Deliberante.



En lo que refiere al programa de capacitación laboral Neike Chamigo, se consensuó elevar el monto que perciben los beneficiarios al valor de $ 8.600 en marzo, $ 9.200 en julio y $ 9.800 en noviembre.



TASSANO: “ESTAMOS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN”



En este marco, el intendente recordó que, considerando que la inflación anual proyectada en el presupuesto nacional es de 29%, se llegó al acuerdo de que el impacto final neto, de bolsillo, para este año para el personal comprendido en el escalafón municipal, como también para los beneficiarios del programa Neike Chamigo y para el personal comprendido en el sueldo mínimo garantizado no será inferior al 30%. “Por segundo año consecutivo estamos por encima de la inflación. Esto lo podemos lograr gracias a una administración prolija, prudente y ordenada, así que estamos satisfechos con lo logrado”, manifestó.



PASES A PLANTA

Otro de los logros importantes del encuentro fue que la totalidad de los empleados de las diferentes reparticiones municipales que revistan situación de contratados y que cumplan con los requisitos previstos en la normativa vigente, concursarán para pasar a planta permanente. “Este año lanzaremos la segunda convocatoria. Se trata de un proceso del que participará la AOEM, como lo venimos haciendo en numerosos aspectos desde el principio de la gestión”, ponderó Tassano.



CONCURSOS POR CARGOS

Asimismo, la Municipalidad brindará la posibilidad de que los agentes puedan competir por cargos jerárquicos de carrera administrativa que se encuadren en el escalafón, siempre a través de concursos, de forma transparente y justa. Así, este año los concursos iniciarán en las áreas pertenecientes a la Subsecretaría de Educación, marco en el cual la Asociación de Obreros y Empleados Municipales participará en las instancias necesarias a fines de coordinar las evaluaciones respectivas.



OTROS LOGROS

Además, otro de los logros obtenidos tras el diálogo entre las partes consiste en la realización de cursos de capacitación permanente para todos los agentes municipales, con lo que se contribuye a su desarrollo personal. Ello se produce con el fin de modernizar la administración municipal, para lo cual se viene trabajando en diversas propuestas.

En otro orden, se incluyó también el otorgamiento de un terreno para la AOEM, con el objeto de que pueda ser utilizado para la realización de actividades deportivas para los hijos de los trabajadores, con lo que se busca potenciar sus capacidades y se les brinda la oportunidad de insertarse en el mundo del deporte, formando parte de ligas y asociaciones deportivas de la provincia y el país.



CONTINUIDAD DEL DIÁLOGO

Finalmente, tanto los representantes del Ejecutivo municipal como los referentes gremiales acordaron la continuidad de las reuniones de comisión paritaria permanente en forma ordinaria y extraordinaria, en cuanto surjan las correspondientes convocatorias.



PRESENCIAS

De la reunión de la Comisión Paritaria Permanente participaron, en representación del Ejecutivo municipal, los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, y Hacienda, Guillermo Corrales; los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha, y de Modernización, Innovación y Tecnología, Gabriela Gauna; el director general de Recursos Humanos, Ezequiel Azzi; y la coordinadora de Gestión de Personal, Leticia Radke. A su vez, la AOEM estuvo representada por su secretario general, Rodolfo Medina; junto a Walter Gómez, Miguel Vanderland, Carlos Meza y Ramona Sandoval. Por el Concejo Deliberante estuvieron la concejala Florencia Ojeda, junto a Fabricio Sartori y Daniel Antonio Gómez.