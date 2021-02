Junto a Morales y Jalil, Valdés recorrió futuro centro administrativo y un comedor

Jueves, 25 de febrero de 2021

El gobernador de la provincia de Corrientes dio la bienvenida esta tarde a sus pares de Jujuy y Catamarca, en la antesala al encuentro del Norte Grande, programado para este 25 de febrero, en Yapeyú.





Los mandatarios, visitaron inicialmente un comedor comunitario en el barrio Quilmes, y luego recorrieron las instalaciones del avanzado centro donde operará el IPS, Ioscor y BanCo.



En horas de la siesta, Valdés, junto a su esposa, Cristina Garro, recibió a Gerardo Morales (y su mujer, Tulia Snopek) y Raúl Jalil, al arribar al aeropuerto Piragine Niveyro. Posteriormente, los mandatarios se dirigieron al comedor Sagrada Familia (Zárate 3400), donde fueron recibidos por el director de Seguridad Alimentaria, Lucas Carballo, y entregaron kits escolares a niños de la populosa barriada, a días del comienzo del ciclo lectivo 2021.



Cabe señalar, además, la presencia del intendente de Capital, Eduardo Tassano, ministros, legisladores provinciales, concejales y vecinos de la ciudad.



“Sabemos que vamos a volver a la escuela, y tenemos que reactivar en este tiempo de pandemia a nuestros comedores, y la ayuda escolar”, ya que “volver a la escuela es fundamental, y queremos acercar a este comedor los útiles necesarios”, expresó Valdés, al tomar la palabra en la sala comunitaria.



En esta sintonía, el gobernador detalló que “Corrientes da ayuda y asistencia a más de 300 mil niños todos los días, y no dejamos de asistirlos en tiempos de pandemia”.



Visita al centro admnistrativo



Continuando con las actividades programadas, Valdés, Jalil y Morales, se dirigieron al futuro Centro Administrativo del IPS, Ioscor y Banco de Corrientes, ubicado en el barrio San Benito, donde recorrieron la avanzada obra, y posteriormente tomaron contacto con la prensa, en la antesala al encuentro del Norte Grande que se desarrollará mañana en la cuna del Libertador, con la presencia del presidente Alberto Fernández y siete mandatarios provinciales más.



Coincidencia de los tres Gobernadores en la necesidad



de trabajar unidos, en pos del progreso de la región



Tras las recorrida por la zona sur de la ciudad, en que visitaron un comedor en el Barrio Quilmes, y una recorrida por diferentes sectores del Centro Administrativo Corrientes, emplazados en el barrio San Benito, los mandatarios de Corrientes Gustavo Valdés, de Jujuy Gerardo Morales y de Catamarca Raúl Jalil, en unas improvisada rueda de prensa desarrollada en el primer piso del mencionado edificio, mostraron sus coincidencias en la necesidad de unir fuerzas en la búsqueda de un país más justo y bregare por políticas que produzcan el crecimiento y desarrollo de la postergada zona norte y noreste del país.



Gustavo Valdés



Respecto de las acciones que viene llevando el mandatario correntino sobre las deliberaciones de los gobernadores del Norte Grande mañana en Yapeyú expresó: “Estuvimos trabajando con todo lo que es la Unión Industrial del Norte Argentino y todos los gobernadores para que empecemos a generar puestos de trabajo sobre todo en esta dicotomía que tenemos un país central rico y un país del Norte que tiene menos puestos de trabajo, por lo tanto estamos avanzando a pedir al gobierno nacional de que haya una ley de promoción para nuevos empleos, para lo cual buscamos tener tener un diferimientos impositivos en cargas patronales del 75% y luego avanzar hacia el 50% y luego el 25% que es lo que estamos solicitando y es lo que hoy nos convoca principalmente en esta reunión”. Ojalá se pueda dar para poder generar puestos de trabajo en el Norte Argentino y en las 10 provincias del Norte”.



Para luego agregar: “Todas las provincias del Norte en mayor o menor medida tienen la misma problemática y que estemos los diez gobernadores juntos realmente es un gran desafío para todos. Es la primera vez que trabajamos frecuentemente donde tenemos un presidente pro témpore que es Capitanich y que se va ir rotando de manera que tengamos una representación de esta zona que estamos que nos permita planteare políticas y acciones con la República Argentina”.



Respecto de la relación entre gobernadores de distinto signo político, Valdés aseguró que “eso tiene que ver con una zona de representación de las provincias de la Argentina y no tiene que ver con una representación partidaria. Nosotros representamos institucionalmente a los habitantes de nuestras provincias, no importa el color político que se tenga, lo importante es el objetivo de lograr el desarrollo del Norte Grande”.



Realidad Sanitaria



Valdés sostuvo “nosotros vamos a hablar de todos los temas que sean necesarios y fundamentales para el Norte Grande. La parte de salud hoy está vigente pero no solamente estamos mirando a hoy o a un año adelante sino tenemos que comenzar a pensar a varios años adelante en grandes obras de infraestructura también, a corregir las asimetrías hacia adelante y eso requiere de consensos, el de los gobernadores está, tenemos que seguir avanzando en el consenso con el gobierno nacional para lograr los objetivos, de eso se trata estos encuentros y debates”.



Gerardo Morales



Por su parte el mandatario jujeño expresó: “Hay un desafío central que tiene que ver con fortalecer el Norte, seguimos viviendo en un país muy injusto, muy desequilibrado que tiene un centro rígido y una periferia pobre que necesita mejorar su perspectiva y su proyección para la producción. La reunión de las uniones industriales no es casual, nosotros venimos coordinando con ellos y con distintos sectores productivos en todas las provincias y la reunión de los diez gobernadores tiene que ver con esta agenda. Por ejemplo el centro y el sur del país están pagando una tarifa de gas a tres dólares y medio el millón de TU y en el Norte pagamos 7 dólares, el doble entonces es imposible, así que uno de los temas que estamos planteando, inclusive la mesa me había pedido que haga el trabajo sobre ese punto es lograr una trifa plana de gas para que paguemos la industria del NOA Y NEA la misma tarifa que paga el centro y el Sur del país porque nosotros estamos pagando la tarifa de la importación del gas a Bolivia y el centro y sur del país está pagando la tarifa de Vaca Muerta entonces es muy injusto”



Respecto del tema energético sostuvo también: “otro tema que tiene que ver con la Energía. El presupuesto ha puesto 4.100 millones de pesos del subsidio para Edenor y Edesur que son las empresas de energía del área metropolitana, mientras nosotros tenemos que cobrarle a los usuarios todo lo que es para inversiones en obras de infraestructura eléctrica para la distribución de energía “.



Agregando al respecto: “Esto que comentó Gustavo que tiene que ver con la aplicación del Decreto 814 que establece un rango diferencial de aportes y contribuciones que en el Norte paguemos menos aportes y contribuciones que el área núcleo entre otros temas que nos estamos planteando como agenda también hay un proyecto que venimos trabajando en esta presidencia protempore que tiene Capitanich y que dura seis meses que le toca al NEA y después nos va a tocar al NOA, iremos alternando”.



A manera de concusión sostuvo: “Nos llevamos bien y nuestra meta es más allá de las diferencias políticas que tenemos porque somos de partidos políticos distintos es trabajar por nuestro pueblo y trabajar por el Norte olvidado, que también tiene que ver con la actitud que tengamos nosotros así que estamos más firmes que nunca los diez gobernadores”.



Gobernador Raúl Jalil



A su turno el gobernador de Catamarca manifestó: “Quiero agradecer al gobernador por la invitación, hoy recorrimos los barrios los tres gobernadores, el Astillero y este hermoso edificio también, felicitarlo por esta hermosa obra y si estamos todos juntos aunque somos de distintos partidos pero pelando políticas de estado que tienen que ver con el Norte Argentino y eso es muy bueno y vamos a tener una sinergia distinta, vamos a conseguir más cosas como las tarifas, la agenda en común que tenemos los gobernadores para todos los ciudadanos del Norte y la mirada regional porque si vamos de a uno es difícil pero si estamos los diez gobernadores juntos es mucho más fácil”.