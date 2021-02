"Quiero justicia, porque destrozaron una familia"

Miércoles, 24 de febrero de 2021

Karen Cufré, viuda y madre de Ángel y Mateo González, quiénes perdieron la vida tras ser atropellados el 13 de febrero en Ruta Nacional 12 habló sobre el difícil momento que le toda vivir. “En este difícil momento quiero justicia”, comentó. Y agregó que “el apoyo de la gente es una caricia al alma”.





“Mis hijos no están ni bien ni mal, están sobrellevando todo esto como pueden, nos acompañamos en todo momento junto con mi familia”, indicó Karen sobre los hermanos de Mateo e hijos de Ángel, de Maite de 11 y Máximo de 3 años.



“No hubo sólo dos víctimas en ese siniestro vial, también me quedaron dos víctimas que son los dos hijos que me quedan”, expresó emocionada la joven. Y en ese sentido, contó que: “no puedo caerme en un pozo depresivo, por ellos, tengo que ser fuerte”:





Asimismo, sostuvo que “en este difícil momento quiero justicia. Quiero que la justicia entienda que es doble homicidio por dolo no culposo”.



“Necesito creer en la justicia, no entiendo por qué caratularon como homicidio culposo, debe ser doble homicidio doloso porque fueron dos los fallecidos”, manifestó. Además, agradeció al Ejército Argentino por acompañarla “desde el minuto cero”.





El fiscal confirmó que Piattoni conducía alcoholizado y a alta velocidad

Marcha



Este miércoles a las 9:30 en Fiscalia por calle Pellegrini y Rioja y a las 17:30 en Plaza Vera habrán marchas por pedidos de justicia. Karen señaló que “el apoyo de la gente es una caricia al alma, me da más fortaleza”.



El hecho



Matias Piattoni se cruzó de carril en la Ruta Nacional 12 y embistió con su auto, un Ford Mustang, a las dos personas que se trasladaban en una moto el 13 de febrero.



Las víctimas fatales, González y su hijo, habían salido muy temprano a bordo de la moto marca Crypton de 110 CC para ir a pescar, cuando fueron embestidos en el kilómetro 1038 por el auto de alta gama que conducía Piattoni. El empresario gastronómico correntino fue imputado por doble homicidio culposo y, desde el pasado sábado, continúa detenido en la Comisaría Novena de la ciudad de Corrientes.