En marzo vuelve el programa Mascotas Saludables

Miércoles, 24 de febrero de 2021

Será a partir del lunes 1 en el barrio Independencia. Los operativos destinados al cuidado de los animales domésticos, comprenden esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones y control de salud, de manera gratuita, por parte de veterinarios municipales.

Las actividades se realizarán con turnos, para realizar las castraciones, y bajo estrictos protocolos sanitarios, debido a la pandemia por el coronavirus.



La Municipalidad de Corrientes informó que a partir del 1 de marzo retomará el programa Mascotas Saludables, iniciativa que pretende fomentar la tenencia responsable de los animales domésticos, a través de servicios veterinarios gratuitos que se llevan adelante en diferentes barrios de la ciudad.



El primer sitio a visitar este 2021 será el barrio Independencia. El operativo tendrá lugar, de 8 a 12, en la delegación municipal del sector, ubicada por calle Federico Leloir al 1.900.



El exitoso programa, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comprende: control de salud de mascotas, esterilizaciones (castraciones), aplicación de vacuna antirrábica y desparasitaciones, tareas a cargo de profesionales veterinarios dependientes de la Dirección de Zoonosis municipal.



“El programa tiene por objetivo cuidar la salud de nuestras mascotas, tratando de prevenir las principales enfermedades zoonóticas, como rabia, leishmania y parasitosis. Además, se busca disminuir la presencia de animales abandonados en la vía pública, a través de una tenencia responsable”, explicó el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez.



El funcionario remarcó que en los operativos “se garantiza que los vecinos de los distintos barrios de la ciudad puedan disponer de servicios veterinarios gratuitos para sus mascotas, que de otra forma les sería muy difícil de acceder, por una cuestión de costos”.



“Nuestra meta para éste 2021 es incrementar la cantidad de animales domésticos atendidos y de barrios visitados en años anteriores, para lo cual desplegaremos tres operativos semanales”, concluyó Rodríguez.



RECOMENDACIONES



Los vecinos que quieran castrar a sus mascotas deberán anotarse, en los días previos al operativo, en la delegación municipal del sector o lugar que la dependencia a cargo lo indique. Esto es debido al cupo diario que el equipo veterinario maneja para poder realizar las intervenciones en el quirófano móvil, para lo cual se darán tres turnos de atención: 8, 9.30 y 11.



Además, se exigirá que las mascotas se presenten limpias (deberán ser bañadas con un día antes), tengan un ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6 horas. Los animales no deberán estar en celo ni en gestación, en el caso de las hembras. Los perros tendrán que contar con collar y bozal, y los gatos deben ir en jaulas o mochilas.



Para el caso de vacunación antirrábica, desparasitación o control de salud, no será necesario anotarse previamente, ya que la atención será por orden de llegada, aunque sí guardar las recomendaciones relacionadas con el aseo que deberán presentar las mascotas, y las medidas de seguridad correspondientes.



PROTOCOLO SANITARIO



Debido al protocolo sanitario que se aplicará por la pandemia del coronavirus, en todos los casos se exigirá que las mascotas estén acompañadas por una persona adulta, que deberá cumplir con el uso obligatorio de barbijo y las medidas de distanciamiento dispuestas en la fila. A tal efecto, la Municipalidad proveerá de alcohol en gel o diluido en agua para proceder a la desinfección de manos.



CRONOGRAMA MENSUAL



Lunes 1 de marzo: barrio Independencia. Lugar de realización e inscripción: delegación municipal (calle Leloir al 1900).

Miércoles 3: Barrio Irupé. Lugar de realización: plaza Papa Francisco. Inscripciones: delegación municipal (Berazategui y Güemes).

Viernes 5: barrio San Marcelo. Lugar de realización: Montecarlo entre Niza y Los Laureles. Inscripciones: delegación municipal del Barrio 17 de Agosto (Av. Cazadores Correntinos 5662).

Lunes 8: barrio Sapucay. Lugar de realización: Santa Bernardita entre Pio X y Ntra. Sra. de Lourdes. Inscripciones: delegación municipal (calle 101 entre Meabe y Manzini).

Miércoles 10: Punta Taitalo. Lugar de realización e inscripción: delegación municipal (calle Santo Tomé S/N).

Viernes 12: barrio Santa Catalina (Invico). Lugar de realización e inscripción: manzana 25 entre calles 18 y 19.

Lunes 15: barrio Laguna Brava. Lugar de realización e inscripción: delegación municipal (Mosito Acuña entre Ministro Fernández y 6 de Mayo).

Miércoles 17: barrio Villa Raquel. Lugar de realización: Güemes y Cádiz. Inscripciones: delegación municipal de Laguna Seca (Pitágoras y Sussini).

Viernes 19: barrio Colombia Granaderos. Lugar de realización: Pje. Castellanos y Chile. Inscripciones: Cazadores Correntinos y ex vía.

Lunes 22: barrio El Cocal. Lugar de realización: Santiago Liniers y Alta Gracia. Inscripciones: delegación municipal (Belisario Roldan y Horacio Quiroga).

Martes 23: barrio Nuestra Señora de Guadalupe. Lugar de realización: cancha del sector. Inscripciones: Los Matacos y Tunuyán.

Viernes 26: barrio San Gerónimo. Lugar de realización: plaza Pruyas. Inscripciones: delegación municipal (Laprida y Laplace).

Lunes 29: barrio Anahí. Lugar de inscripción y realización: delegación municipal (Cristo Obrero 360).

Miércoles 31: barrio Santa Rita Sur. Lugar de realización: calles 3 y 138. Lugar de inscripción: Roberto Yedro y calle 138.