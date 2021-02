“Las escuelas ya no tendrán las características de años anteriores” Miércoles, 24 de febrero de 2021 La ministra de Educación Susana Benítez y parte de su gabinete se reunieron esta mañana con el arco gremial docente para hablar del regreso a la presencialidad escolar segura. En la oportunidad se habló de los protocolos y la obligatoriedad de los mismos sin excepción.







Tras un pedido realizado por los gremios docentes, la ministra de Educación Susana Benítez y los directores de todos los niveles educativos se reunieron esta mañana con los principales referentes de los sindicatos docentes correntinos.



“Esta reunión fue pautada con el arco gremial a solicitud de ellos, con quienes acordamos que iban a estar presentes los directores de todos los niveles educativos de Corrientes”, dijo la titular de la cartera educativa. La reunión se realizó en la sala de situaciones del Ministerio y contó con la presencia de la presidenta del Consejo General de Educación María Inés Pérez de Varela, la directora de Secundaria Práxedes López, la directora de Educación Privada Alejandra Moncada, la directora de Nivel Superior Susana Nugara, el director de Educación Física Humberto Fornaroli, la directora de Educación Especial Silvia Cabrol y la directora de Educación para Jóvenes y Adultos Sonnia Gracia.



Por parte de los gremios estuvieron: José Gea de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), Daniel Ayala del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Juan Carlos Cristiani de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y Fernando Ramírez del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).



“En esta reunión, habiéndose difundido ya los protocolos sanitarios, el arco sindical pidió dialogar con los directores para plantear situaciones específicas de los niveles”, remarcó la ministra Benítez y agregó: “Se viene trabajando con los directores y los supervisores en la socialización de como se debe proceder en caso de un contagio o un contacto estrecho. Lo que acá se pide es que seamos muy respetuosos de los protocolos, que no haya variaciones entre un nivel y otro, entre una escuela y otra, si bien las escuelas tienen un margen de autonomía, los protocolos son para ser cumplidos de forma estricta para garantizar así la presencialidad cuidada”.



En tal sentido vale recordar que las autoridades de Salud Pública explicaron que, siendo rigurosos con el cumplimiento de protocolos, no habrá mayores inconvenientes. “Los docentes debemos ser muy prolijos y estrictos en el cumplimiento”, insistió la titular del área.



Dijo, además: “No existen más escuelas con las características de otros años, no imaginemos el 1 de marzo donde estamos todos juntos con padres, familias, no pensemos más en recreos masivos, no pensemos en ingreso y salidas de todos juntos”.



Con respecto a los protocolos de aislamiento en caso de contagios apuntó: “Los directivos deben comunicarse al call center para explicar cual es la situación planteada y ahí se acuerda y se combina quinees serán los grupos que van a ser aislaos. Solo en el caso de tener un Covid positivo y si el Comité de Crisis lo determina, se aíslan las personas. Por eso se evitan los recreos entre todos”.



A partir del 1 de marzo, los estudiantes van a ir a clases en sus horarios completos en vista de la continuidad pedagógica.