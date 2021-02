Cafiero: “El Vacunatorio Vip es un invento de los periodistas” Martes, 23 de febrero de 2021 El Jefe de Gabinete, además, aseguró que no hay más listas de personas beneficiadas de manera irregular con vacunas contra el COVID-19 y defendió la inoculación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló hoy que no hay más listas de vacunados vip y defendió la inoculación contra el coronavirus del procurador del Tesoro, Carlos Zannini. “Bajo ningún punto de vista se le va a pedir la renuncia; es una de las personas catalogadas como personal estratégico y su mujer (Patricia Alzúa) tenía una enfermedad prevalente”, aseguró.



Al ser consultado por el periodista Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario se refirió al escándalo de la vacunación paralela en el Ministerio de Salud, que terminó con la renuncia de Ginés González García, y afirmó: “Eso es un invento de ustedes (en relación a los periodistas)”.



“Es lo único que hay, no hay otra cosa”, expresó con relación al listado que integran, entre otros, el ex presidente Eduardo Duhalde, los embajadores en Brasil y Paraguay, Daniel Scioli y Domingo Peppo, y Jorge “Topo” Devoto, entre otros.





“Se terminó mezclando todo, hay cuestiones obvias de gente que tiene que estar inmunizada, porque tienen una función estratégica en el Estado y naturalmente hubo un procedimiento inaceptable y por eso el presidente (Alberto Fernández) tomó la decisión que tomó”, afirmó.



Cafiero, al igual que la flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti argumentó ayer, indicó que “no hubo un Vacunatorio Vip” y habló de la “distribución errónea de un puñado de vacunas” y de “una situación puntual”. “Hubo una situación de un puñado de vacunas y esto le costó lamentablemente la separación del cargo a un ministro muy querido para todos nosotros. El Presidente tomo una actitud valiente y determinante”, agregó.



Por otro, adelantó que el Gobierno le recomendará a todas las provincias -en el marco de una reunión del Consejo Federal de Salud- que “abran sus datos” y hagan públicos la información relacionada al proceso de vacunación. También adelantó que, desde ahora, aquellas personas que son personal estratégico deberán justificar el pedido para adelantar el acceso a una vacuna.



“Lo que pasó no tiene que empañar el proceso de vacunación”, aseguró Cafiero.



En este punto, el presidente Alberto Fernández advirtió esta mañana que “hay muchos contratos que se firmaron” para la provisión de vacunas contra el coronavirus “y se están incumpliendo”, ante lo cual señaló que la Argentina se ve afectada por esa situación.



“Hay muchos contratos que se firmaron y se están incumpliendo por distintos motivos. Eso es lo que le está pasando a la Argentina. Tratamos de sortear la falta de vacunas recurriendo a todas las ofertas que se dan”, remarcó el mandatario en conferencia de prensa junto a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



En tanto, en los últimos minutos el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, señaló que a las 13 de hoy partirá el vuelo AR1050, con destino a Beijing para traer al país dosis de la vacuna de Sinopharm. “Para el traslado de las vacunas, que en este caso requieren de una refrigeración entre 2 y 8 °C, se utilizarán “envirotainers”, contenedores especiales con control activo de temperatura. Esto nos permite trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión”, afirmó a través de las redes sociales.



“En total serán 48 horas de operación con una escala en Madrid, más el tiempo de carga en el Aeropuerto Internacional de Beijing (PEK). Se estima que el vuelo arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el jueves a las 21.50″, agregó.